«Обаме они всё прощали»: почему политика Трампа по отношению к мигрантам подверглась жёсткой критике в США

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Полина Духанова, Марианна Чурсина
Дональд Трамп обвинил американские СМИ в том, что, нападая на него из-за нового указа по мигрантам, они предпочитают не говорить о политике его предшественника Барака Обамы. Он подчеркнул, что его администрация в этом вопросе предпринимает гораздо больше усилий. Ранее многие СМИ и демократы раскритиковали политику американского лидера в отношении нелегалов. В качестве иллюстрации «бесчеловечного подхода» Трампа к разделению семей они приводят июльскую обложку журнала Time, где глава государства изображён рядом с плачущей девочкой, а также размещают в соцсетях фотографии детей за решёткой. Однако при этом критики умалчивают, что ребёнок на фото в действительности не был разлучён с родителями, а на многих других снимках изображены совсем не мигранты. В экспертном сообществе отмечают, что Трампу «достаётся больше» из-за предвзятого отношения американских СМИ и политического истеблишмента.
«Обаме они всё прощали»: почему политика Трампа по отношению к мигрантам подверглась жёсткой критике в США
  • Мигранты перелезают через ограду на границе Мексики и США
  • Reuters

Глава США Дональд Трамп заявил, что СМИ, критикуя его политику в отношении мигрантов, замалчивают аналогичные действия его предшественника Барака Обамы. А ведь условия содержания задержанных во время незаконного пересечения границы при 44-м президенте были хуже, написал республиканец в Twitter.

«Drudge Report пишет: «При Обаме их содержали в клетках и укрывали одеялами из фольги». Мы гораздо лучше справляемся с работой, обеспечивая при этом намного более эффективный контроль на границе. Мейнстримные фейковые СМИ не любят распространяться на эту тему», — отметил он.

Новостные агентства, издания и телеканалы сделали своеобразным символом бессердечности Трампа фотографию плачущей девочки из Гондураса, которую вместе с матерью задержали во время одного из рейдов на границе США и Мексики. Журнал Time даже сделал с ней коллаж для своей обложки, где Трамп равнодушно смотрит на ребёнка. В номере, в частности, рассказывается, как в течение нескольких недель более двух тысяч детей были разлучены с родителями.

  • AFP

Однако, как выяснилось позднее, девочка на фотографии не была отобрана у матери. Отец ребёнка позже рассказал, что его супруга была задержана, но их дочка осталась с ней.

«Можете себе представить, что я почувствовал, когда увидел фото моей дочери. Оно разбило мне сердце. Мне, как отцу, было тяжело его увидеть, но я знаю, что они в безопасности», — отметил он в беседе с Daily Mail.

В связи с этим поддержку Дональду Трампу высказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Позор, что демократы и СМИ эксплуатируют это фото маленькой девочки, чтобы продвигать свои интересы. Она не была разлучена с матерью. Расхождение здесь только в фактах. Демократы должны присоединиться к президенту и наладить нашу сломанную иммиграционую систему», — написала она в Twitter.

Ошиблись периодом

Не меньший резонанс, но уже в социальных сетях вызвал пост сенатора-демократа Джеки Шпейер. Политик разместила фотоколлаж из предметов личного пользования, которые ранее были конфискованы у мигрантов, сопроводив ссылкой на статью The New Yorker, где рассказывается их история. По её мнению, эти снимки напоминают кадры из нацистского концлагеря Аушвиц, который располагался близ Освенцима.

Однако довольно быстро пользователи уличили Шпейер в подлоге. Оказалось, что выставленные ею фотографии были сделаны ещё в 2014 году, когда во главе государства находился Барак Обама.

«Окей, это ужасно. Но эти фото были сделаны в 2014-м при Обаме. Вам следует внимательнее уточнять вещи, которые постите», — написал пользователь Энджел Брюс.

Высказался и сенатор-республиканец Стивен Смит: «Как люди, подобные вам, могут находиться в конгрессе? Вы намеренно использовали статью, чтобы изобличить Трампа, тогда как всё, запечатлённое на фото, было конфисковано, когда президентами были Буш и Обама. Уж не пытаетесь ли вы сказать, что Обама управлял Аушвицем?»

Другим примером того, как противники Трампа продвигают в медиапространстве свою повестку, стало фото мальчика за решёткой.

  • Facebook

Однако позднее также выяснилось, что кадр был постановочным. На самом деле это снимок с акции протеста в Далласе, где детей попросили постоять за решёткой с плакатами.

«Тут речь идёт о политической борьбе. И в ней используются все средства. Есть такое понятие, как чёрный пиар, среди инструментов которого и фейки, и какие-то компрометирующие вещи, и прочий негатив. Они-то и раскручиваются сейчас. Но в США это было всегда», — пояснил RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

По его словам, Трампу больше всех достаётся из-за того, что страна фактически расколота. 

«У Обамы же была более высокая популярность, и за него были все американские СМИ, которые сквозь пальцы смотрели на какие-то проблемы и всё ему прощали», — подчеркнул эксперт.

  • Дети в центре временного содержания, 2014 год
  • Reuters
  • © Ross D. Franklin/Pool

Работа подвела

Критики Трампа вымещают своё недовольство его политикой и на подчинённых президента. Так, Сара Сандерс пожаловалась в Twitter, что в одном из ресторанов штата Вирджиния ей указали на дверь, узнав в ней пресс-секретаря Белого дома.

«Прошлым вечером владелица Red Hen в Лексингтоне попросила меня уйти, потому что я работаю на президента, и я вежливо ушла», — написала она в Twitter.

Пресс-секретарь отметила, что не стала устраивать скандал. При этом она подчеркнула, что сама всегда старается как можно благожелательнее относиться к людям, даже если у неё с ними есть разногласия.

Позже владелица ресторана объяснила свой поступок недовольством политикой Трампа, направленной, по её мнению, против сексуальных меньшинств, в частности — запретом на службу в армии для трансгендеров.

Ранее из мексиканского ресторана в Вашингтоне вынудили уйти министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, которая активно поддерживала мигрантскую политику Трампа. Недовольные её присутствием женщины окружили столик с криками «Позор!» и «Извинись!», после чего она под охраной официантов покинула заведение.

  • Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен
  • Reuters
  • © Aaron P. Bernstein

В такую же ситуацию попал и главный идеолог политики «нулевой толерантности» по отношению к мигрантам — старший советник президента Трампа Стивен Миллер. Он также выбрал для обеда мексиканский ресторан в Вашингтоне.

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Однако там его узнал один из посетителей, который, как сообщала The New York Post, назвал Миллера «настоящим фашистом, выпрашивающим деньги на новые клетки». После этого советник президента поспешил покинуть заведение.

«Нулевая толерантность» 

Отметим, что Минюст США заявил о начале политики «нулевой толерантности» по отношению к нелегалам в апреле 2018 года. Вплоть до принятия недавнего указа Трампа детей с родителями, попавших на территорию страны нелегально, действительно разлучали. Так, с апреля по июнь в центры временного содержания были направлены более 2000 детей.

Помещения, огороженные сеткой-рабицей, большинство американских СМИ назвали клетками, а саму политику задержаний — аморальной. Между тем разделение детей и родителей практиковалось и при Джордже Буше, и при Бараке Обаме.

20 июня Дональд Трамп под давлением общественности пошёл на некоторые уступки в вопросе мигрантов и подписал указ о прекращении практики разделения семей нелегальных мигрантов после их поимки на границе.

По данным Министерства внутренней безопасности США, в настоящее время власти вернули в семьи нелегальных мигрантов более 500 детей, ранее разлучённых с родителями.

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