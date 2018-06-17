«Не функционирует должным образом»: почему Минобороны ФРГ требует увеличения военных расходов

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Владимир Ващенко
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен добивается увеличения оборонного бюджета страны. По данным немецких СМИ, ведомство попросит дополнительно выделить €25 млрд на нужды армии до 2021 года. Ещё €10 млрд потребуются бундесверу в 2022 году. Эти средства в основном пойдут на перевооружение ВС. Эксперты отмечают, что обсуждение военного бюджета может быть следствием давления со стороны Вашингтона. По итогам саммита G7 в Квебеке президент США Дональд Трамп снова упрекнул Берлин в невыполнении обязательств перед НАТО. По оценке американского лидера, за обороноспособность Европы платят Соединённые Штаты.
«Не функционирует должным образом»: почему Минобороны ФРГ требует увеличения военных расходов
  • Истребитель Eurofighter ВВС Германии
  • globallookpress.com
  • © Julian Stratenschulte

Армия Германии нуждается в дополнительном финансировании. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен запросила у немецкого парламента дополнительно €15 млрд до окончания срока полномочий текущего правительства Германии (2021 год). Кроме того, глава немецкого оборонного ведомства просит выделить бундесверу ещё €10 млрд в 2022 году. Такие данные приводит немецкое издание Bild со ссылкой на конфиденциальный документ Министерства обороны ФРГ.

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Деньги в первую очередь планируется потратить на закупку новых вооружений, а также на ремонт и модернизацию имеющейся техники. По информации Bild, в докладе подчёркивается, что без дополнительных средств более 200 новых проектов бундесвера осуществить будет невозможно.

По данным Deutsche Welle, в этом году на оборонные нужды Германия планирует потратить €38,5 млрд, а в 2019 году эта сумма составит €41,5 млрд. Тем не менее глава Минобороны последовательно требует тратить на оборонные нужды не менее 1,5% от ВВП ФРГ — примерно €50 млрд в год.  

Техническое несовершенство

 

Как неоднократно писали в немецкой прессе, большинство видов Вооружённых сил ФРГ не готово к ведению боевых действий. Так, в начале мая в журнале Der Spiegel появилась информация, что из 129 истребителей Eurofighter, стоящих на вооружении немецких ВВС, только восемь готовы к выполнению боевых задач. У подавляющего большинства машин оказалась неисправна система охлаждения. При этом отмечалось, что ракет класса «воздух — воздух» хватит, чтобы оснастить лишь четыре истребителя.

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Согласно публикациям американского портала Defense News, технические проблемы есть и у более старых, чем Eurofighter, военных самолётов Tornado. Оказалось, что из оставшихся на вооружении 86 машин подняться в воздух могут 30. Но даже у тех самолётов, которые в целом исправны, есть неполадки с освещением кабины пилота, так что вылеты они могут осуществлять только в светлое время суток.

По сведениям Deutsche Welle, ВВС Германии не хватает и исправных военно-транспортных самолётов. Основу парка этих машин составляют американские C-160 Transall, большая часть которых давно выработала свой ресурс, и сейчас в воздух могут подняться только 25 из 57 таких летательных аппаратов.

Заменить устаревшие «транспортники» Министерство обороны ФРГ рассчитывает новыми Airbus A400M. Ведомство уже приобрело восемь таких самолётов. Однако и у этих машин есть технические проблемы. Недавно один из них сломался на учениях в Литве, и тогда, чтобы перевезти главу Минобороны Урсулу фон дер Ляйен обратно в Германию, пришлось задействовать старый C-160 Transall.

У немецких военных есть претензии и к сухопутной технике. В 2014 году СМИ опубликовали данные, согласно которым из 189 бронеавтомобилей Boxer половина не готова к эксплуатации. Были проблемы и с новейшими БМП Puma, которые сейчас поступают в немецкие войска. У машин первых серий выпуска протекала крыша. Впрочем, недавно в Минобороны ФРГ сообщили, что этот недостаток устранён. Также, по сведениям Deutsche Welle, офицеры бундесвера жалуются на нехватку в подразделениях палаток, приборов ночного видения и бронежилетов.

  • Ремонт немецкой бронетехники
  • AFP
  • © PATRIK STOLLARZ

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Минобороны ФРГ, не в лучшем состоянии находятся и Военно-морские силы государства. В 2001 году оборонное ведомство страны заказало несколько новейших корветов К130 «Брауншвейг». В настоящий момент на вооружение поступили уже пять кораблей данного типа, но, по сведениям немецких журналистов, к выполнению боевых задач готовы только два из них. При этом бундесвер планирует дополнительно потратить €1,5 млрд на ещё четыре К130.

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Кроме того, осенью 2017 года в издании Defense News вышла статья о том, что все шесть дизель-электрических подлодок вышли из строя из-за нехватки комплектующих. Этот факт признали в Минобороны ФРГ. В критическом состоянии тогда находилась и морская авиации Германии. На её балансе числятся восемь противолодочных самолётов Lockheed P-3С Orion, оснащённых обновлённым поисково-прицельным комплексом, и 43 британских вертолёта (22 Lynx Mk88A и 21 Sea King Mk41).

Однако, как сообщал ранее французский военно-аналитический бюллетень TTU, из 22 Lynx Mk88A в воздух могут подняться пять машин, а из 21 Sea King Mk41 — четыре.

Руководитель Центра военно-дипломатического анализа и прогнозов Владимир Винокуров выразил мнение, что сейчас бундесвер нельзя назвать одной из сильнейших армий мира, а потому требование главы Минобороны ФРГ о дополнительном финансировании выглядит вполне закономерным.

«В отличие от прошлых времён, сейчас бундесвер не представляет собой сколь-либо грозной силы. Во всяком случае, он гораздо слабее, чем в период холодной войны. Не функционируют должным образом многие виды техники в сухопутных войсках, ВВС и ВМС. Логично, что руководство Минобороны пытается исправить эту ситуацию», — сказал Винокуров.

Грамотный маркетинг

 

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов считает, что сведения о плачевном состоянии армии ФРГ могут быть преувеличены.

«Определённые проблемы в немецкой армии есть, однако ФРГ всегда славилась жёсткой дисциплиной и достаточно квалифицированными инженерами. Другое дело, что министру обороны нужен удачный маркетинговый ход для того, чтобы выбить эти €15 млрд из немецкого парламента», — сказал эксперт в беседе с RT.

  • Глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен
  • Reuters

Как пояснил Белов, это вовсе не означает, что бундесверу не нужна новая военная техника или существующее оружие не нуждается в модернизации.

«Кроме того, в немецкой армии сейчас реализуется программа по внедрению цифровых технологий в военную технику. Совместно с Францией ФРГ создаёт систему военных спутников, чтобы свести к минимуму возможную зависимость от США в военно-технической сфере. Всё это требует серьёзных денег», — добавил специалист.

По требованию союзника

 

Кроме того, увеличения оборонного бюджета ФРГ требует Вашингтон. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что военные расходы Германии должны составлять не менее 2% от её ВВП. Американский лидер заявлял, что Соединённым Штатам приходится платить за обороноспособность Европы. Более того, в марте 2017 года издание The Sunday Times сообщало, что во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Трамп выставил ей счёт на сумму более $375 млрд за услуги НАТО.

  • Встреча президента США Дональда Трампа с канцлером ФРГ Ангелой Мекрель
  • Reuters

При этом Германия тратит немалые средства на «мероприятия» альянса. Как сообщает Deutsche Welle, в 2017 году 4 тыс. немецких военнослужащих были задействованы в ряде учений НАТО. На это Минобороны ФРГ потратило €50 млн. Планируется, что в этом году в различных манёврах НАТО примут участие до 12 тыс. человек личного состава бундесвера, что обойдётся Германии в €90 млн.

«Если требование о дополнительном финансировании обусловлено необходимостью соответствовать стандартам НАТО, то фон дер Ляйен не должна ничего выпрашивать у немецких парламентариев. В 2014 году на саммите альянса Германия добровольно согласилась в течение 10 лет увеличивать свои военные расходы таким образом, чтобы они превысили 2% от ВВП. Сейчас они составляют порядка 1,3%», — сказал Белов.

Эксперт отметил, что это решение возмутило многих немецких оппозиционных политиков.

«Обязательства Германия на себя взяла, теперь ей придётся сдержать слово», — отмечает Белов.

Эксперт полагает, что уровень военных расходов в 2% ВВП избыточен для германской армии. К тому же ранее на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Ангела Меркель заявила, что Германия, скорее всего, не сможет достичь поставленной цели.

«Не представляю, зачем Германии такой военный бюджет. Впрочем, посмотрим, как пройдёт голосование в бундестаге. Наверняка оппозиция выступит против таких трат на оборону», — заключил Белов.

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