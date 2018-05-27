Атака в Дейр эз-Зоре: в Сирии при нападении террористов погибли четверо российских военных

Четверо российских военнослужащих погибли в Сирии в результате нападения террористов в провинции Дейр эз-Зор. Как сообщили в Минобороны РФ, ещё трое военных получили ранения. По данным ведомства, россияне, прикомандированные из состава аппарата военных советников к артиллерийской батарее сирийских правительственных войск, приняли бой вместе с местными военными. При этом два российских военных советника, управлявшие огнём батареи, погибли на месте. Отмечается, что в ходе боестолкновения, которое длилось около часа, были уничтожены 43 террориста. По данным оборонного ведомства, военнослужащие РФ представлены к государственным наградам.

В Сирии в результате обстрела боевиков погибли российские военнослужащие. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, несколько мобильных групп террористов «в тёмное время суток» атаковали артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск, дислоцированную в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Также в боестолкновении участвовали российские военнослужащие прикомандированные из состава аппарата военных советников.

«Два российских военных советника, управлявшие огнём сирийской батареи погибли на месте. Ещё пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь. Военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве добавили, что в ходе боя, продолжавшегося около одного часа, были «уничтожены 43 террориста и 6 автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением».

Отмечается, что все российские военнослужащие представлены к государственным наградам.

Освобождение пригородов Дамаска

Нападение террористов на правительственные войска Сирии произошло на фоне полного освобождения от боевиков Дамаска и всех его пригородов. 21 мая об этом объявило командование вооружённых сил САР.

Как отметил позднее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской, в течение 2018 года сирийским правительственным войскам удалось добиться значительных успехов в деле освобождения ключевых районов Сирии от остатков террористических группировок. Представитель Минобороны подчеркнул, что эти действия были проведены при поддержке ВКС России.

По его словам, сирийским военным удалось взять под свой контроль Восточную Гуту и бывший лагерь палестинских беженцев «Ярмук», Восточный Каламун, северные районы провинции Хомс и восточную часть провинции Идлиб. Все эти территории долгое время были заняты подразделениями незаконных вооружённых формирований.

Разрушенная улица в пригороде Дамаска, 21 мая 2018 года

Reuters

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«В результате проведённой операции впервые за шесть лет жители сирийской столицы почувствовали себя в безопасности. Прекратились ежедневные обстрелы жилых кварталов города, террористические акты и похищение людей. Свободу получили заложники, которых удерживали боевики», — подчеркнул Рудской.

Он добавил, что были созданы все условия для возрождения Сирии как единого и неделимого государства. По его мнению, для достижения поставленной цели необходимы усилия других членов мирового сообщества, а не только России.

Атаки в Сирии

21 мая стало известно, что российские средства ПВО сбили неизвестный беспилотник при подлёте к авиабазе Хмеймим в Сирии. БПЛА был ликвидирован «штатными зенитными огневыми средствами».

Атака неизвестных беспилотников стала третьим подобным инцидентом с начала 2018 года. Так, в ночь на 6 января на боевики предприняли попытку атаки с помощью десятка ударных беспилотников. Ещё три БПЛА пытались добраться до пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота в Тартусе. Как сообщали в Минобороны России, из 13 дронов семь были уничтожены зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С», ещё шесть — средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ещё одно наступление беспилотников на базу произошло 24 апреля, они также были выведены из строя зенитными огневыми средствами.

Крупнейшей для России потерей личного состава в ходе сирийского конфликта стало крушение военно-транспортного самолёта 6 марта 2018 года. На борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они были военнослужащими Вооружённых сил Российской Федерации. Самолёт ВКС России, следовавший с авиабазы Квайрес, разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по подозрению в нарушении правил полётов или подготовки к ним, повлёкшем тяжкие последствия (ст. 351 УК РФ). Кроме того, для расследования крушения военно-транспортного самолёта была создана оперативно-следственная группа, которая принимает комплекс необходимых мер для установления всех обстоятельств инцидента. Версии крушения также изучает комиссия Минобороны.