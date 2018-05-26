Иллюзия обороны: в США проходит разбирательство по делу об употреблении военными ЛСД на базе ВВС
- © Goran Tomasevic / Reuters
Военнослужащие США, охранявшие базу, где находится стратегическое вооружение, систематически употребляли ЛСД на территории объекта и за его пределами. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на материалы трибунала, который рассматривает уголовные дела военных.
Как сказано в репортаже телеканала CBS News, скандал, связанный с обнаружением наркозависимых охранников базы, разразился на фоне «призыва президента Дональда Трампа укрепить ядерный щит страны» из-за угрозы со стороны КНДР.
По данным журналистов, уличённые в употреблении наркотиков военные проходили службу на базе ВВС «Фрэнсис Уоррен» в штате Вайоминг. Там на боевом дежурстве стоят твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III. Всего, по информации из открытых источников, на базе содержатся более ста ракет — порядка трети всех имеющихся у Соединённых Штатов Minuteman III.
Как сказано в протоколах судебного заседания, запрещённые вещества употребляли не менее 14 человек, служивших в подразделениях вооружённой охраны 90-го ракетного крыла авиабазы в период с 2015 по 2016 год. Их привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, шестерых военнослужащих признали виновными в незаконном хранении и распространении наркотиков.
О нарушениях на авиабазе стало известно из соцсетей. В марте 2016 года один из военнослужащих опубликовал на своей странице ролик, где видно, что он употребляет наркотик. Это видео привлекло внимание военных следователей, и они начали в части проверку.
В результате стало известно, что на территории базы ВВС и за её пределами охранники систематически употребляли ЛСД. Как утверждается в материалах трибунала, «следователи не выявили фактов употребления военнослужащими наркотика непосредственно на посту». Однако выяснилось, что военные принимали запрещённые вещества на территории охраняемого объекта во внеслужебное время.
- Авиабаза «Фрэнсис Уоррен»
- © U.S. Air Force
Признали вину
В ходе разбирательства был установлен поставщик запрещённых веществ. На территорию части их проносил рядовой авиации первого класса Николас Харрис, который признал вину в хранении и распространении ЛСД, марихуаны и кокаина. Он приобретал запрещённые вещества у гражданских лиц и перепродавал их сослуживцам. Прокурор попросил учесть, что военнослужащий признал свою вину и сотрудничал со следствием, и приговорить его к 42 месяцам тюрьмы. Приговор наркодилеру будет оглашён позднее.
В распоряжении Associated Press оказались материалы с допросов военных, проходивших по этому делу.
В частности, рядовой Кайл Моррисон признался в суде, что в случае боевой тревоги не смог бы экстренно прибыть на пост после употребления ЛСД.
Он дал показания против своих сослуживцев, после чего его приговорили к шести месяцам лишения свободы, 15 дням принудительных работ и штрафу в размере $5200.
По сведениям американских журналистов, рядовой первого класса Дэвин Хэгарти, также обвиняемый в причастности к хранению наркотиков, попытался скрыться от следствия. Он собрал вещи, отключил сотовый телефон и отправился в Мексику, где был задержан местной полицией. Позже его передали правоохранителям США.
Как сообщают СМИ, расследование дела продолжается. Не исключено, что к уголовной ответственности будут привлечены другие военные и гражданские лица.
«Фрэнсис Уоррен» уже не первый раз оказывается в центре скандала. В 2013—2014 годах журналисты Associated Press выяснили, что сотрудники базы злоупотребляют спиртными напитками. Кроме того, военнослужащие жаловались на нервные срывы из-за эмоционального перенапряжения на службе.
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил в беседе с RT, что инцидент с наркотиками на базе в Вайоминге говорит о системной проблеме с кадрами в американских ВС.
- Авиабаза «Фрэнсис Уоррен»
- © US Department of Defense
«Случаев, связанных с употреблением алкогольных напитков и тяжёлых наркотиков на военных базах, всё больше. Это связано с падением образовательного, нравственного и культурного уровня людей, которые поступают на службу в американские вооружённые силы», — сказал эксперт.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что причина проблем с дисциплиной в рядах ВС США — падение престижа службы в армии.
«В настоящий момент в армию зачастую идут не самые лучшие представители американского общества. Это связано, как ни странно, с денежным довольствием военнослужащих. В Америке популярно мнение, что на гражданке человек всегда может разбогатеть, тогда как в вооружённых силах его зарплата весьма строго фиксирована, и богатым военнослужащий не станет точно», — сказал эксперт.
При этом не так давно против американских военных сыграла не пагубная, а вполне положительная привычка — любовь к занятиям спортом. Как оказалось, многие военные США, в том числе проходящие службу за рубежом, используют приложение-трекер, которое отмечало на карте все их передвижения.
Так в интернете появились данные о базах США на Ближнем Востоке и в Африке, где продвинутые гаджеты используют исключительно приезжие из развитых стран. При этом сведения оказались настолько подробными, что на картах были размечены не только местоположение военных объектов, но и внутреннее устройство и планировка баз.
Как отметил в комментарии RT политолог Александр Асафов, попавшие в интернет данные могут серьёзно осложнить положение военных за рубежом.
«Безусловно, при всей внешней строгости правил для военнослужащих в НАТО определённые либеральные правила по использованию личных гаджетов на службе дают такие возможности для анализа. Изучив публичные данные, которыми поделился сам пользователь-военнослужащий, можно не только определить местоположение базы, но и составить подробный график смены патрулей, маршрутов их прохождения и другие детали, состав которых, очевидно, является военной тайной», — рассказал эксперт.
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