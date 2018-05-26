Иллюзия обороны: в США проходит разбирательство по делу об употреблении военными ЛСД на базе ВВС

Военнослужащие США употребляли наркотики на базе ВВС «Фрэнсис Уоррен» в Вайоминге, где базируются межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на материалы следствия. Фигурантами уголовных дел, которые слушаются в военном трибунале, стали по меньшей мере 14 человек. Нарушители признают, что из-за своей пагубной привычки они поставили национальную безопасность под угрозу. Это уже не первый случай, когда интересы вооружённых сил страдают из-за пристрастий личного состава. При этом ранее президент США Дональд Трамп призывал Пентагон «укреплять ядерный щит» перед лицом угрозы со стороны КНДР.

Военнослужащие США, охранявшие базу, где находится стратегическое вооружение, систематически употребляли ЛСД на территории объекта и за его пределами. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на материалы трибунала, который рассматривает уголовные дела военных.

Как сказано в репортаже телеканала CBS News, скандал, связанный с обнаружением наркозависимых охранников базы, разразился на фоне «призыва президента Дональда Трампа укрепить ядерный щит страны» из-за угрозы со стороны КНДР.

По данным журналистов, уличённые в употреблении наркотиков военные проходили службу на базе ВВС «Фрэнсис Уоррен» в штате Вайоминг. Там на боевом дежурстве стоят твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III. Всего, по информации из открытых источников, на базе содержатся более ста ракет — порядка трети всех имеющихся у Соединённых Штатов Minuteman III.

Как сказано в протоколах судебного заседания, запрещённые вещества употребляли не менее 14 человек, служивших в подразделениях вооружённой охраны 90-го ракетного крыла авиабазы в период с 2015 по 2016 год. Их привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, шестерых военнослужащих признали виновными в незаконном хранении и распространении наркотиков.

О нарушениях на авиабазе стало известно из соцсетей. В марте 2016 года один из военнослужащих опубликовал на своей странице ролик, где видно, что он употребляет наркотик. Это видео привлекло внимание военных следователей, и они начали в части проверку.

В результате стало известно, что на территории базы ВВС и за её пределами охранники систематически употребляли ЛСД. Как утверждается в материалах трибунала, «следователи не выявили фактов употребления военнослужащими наркотика непосредственно на посту». Однако выяснилось, что военные принимали запрещённые вещества на территории охраняемого объекта во внеслужебное время.

Авиабаза «Фрэнсис Уоррен»

© U.S. Air Force

Признали вину

В ходе разбирательства был установлен поставщик запрещённых веществ. На территорию части их проносил рядовой авиации первого класса Николас Харрис, который признал вину в хранении и распространении ЛСД, марихуаны и кокаина. Он приобретал запрещённые вещества у гражданских лиц и перепродавал их сослуживцам. Прокурор попросил учесть, что военнослужащий признал свою вину и сотрудничал со следствием, и приговорить его к 42 месяцам тюрьмы. Приговор наркодилеру будет оглашён позднее.

В распоряжении Associated Press оказались материалы с допросов военных, проходивших по этому делу.

В частности, рядовой Кайл Моррисон признался в суде, что в случае боевой тревоги не смог бы экстренно прибыть на пост после употребления ЛСД.

Он дал показания против своих сослуживцев, после чего его приговорили к шести месяцам лишения свободы, 15 дням принудительных работ и штрафу в размере $5200.

По сведениям американских журналистов, рядовой первого класса Дэвин Хэгарти, также обвиняемый в причастности к хранению наркотиков, попытался скрыться от следствия. Он собрал вещи, отключил сотовый телефон и отправился в Мексику, где был задержан местной полицией. Позже его передали правоохранителям США.

Как сообщают СМИ, расследование дела продолжается. Не исключено, что к уголовной ответственности будут привлечены другие военные и гражданские лица.

«Фрэнсис Уоррен» уже не первый раз оказывается в центре скандала. В 2013—2014 годах журналисты Associated Press выяснили, что сотрудники базы злоупотребляют спиртными напитками. Кроме того, военнослужащие жаловались на нервные срывы из-за эмоционального перенапряжения на службе.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил в беседе с RT, что инцидент с наркотиками на базе в Вайоминге говорит о системной проблеме с кадрами в американских ВС.

Авиабаза «Фрэнсис Уоррен»

© US Department of Defense

«Случаев, связанных с употреблением алкогольных напитков и тяжёлых наркотиков на военных базах, всё больше. Это связано с падением образовательного, нравственного и культурного уровня людей, которые поступают на службу в американские вооружённые силы», — сказал эксперт.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что причина проблем с дисциплиной в рядах ВС США — падение престижа службы в армии.

«В настоящий момент в армию зачастую идут не самые лучшие представители американского общества. Это связано, как ни странно, с денежным довольствием военнослужащих. В Америке популярно мнение, что на гражданке человек всегда может разбогатеть, тогда как в вооружённых силах его зарплата весьма строго фиксирована, и богатым военнослужащий не станет точно», — сказал эксперт.

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При этом не так давно против американских военных сыграла не пагубная, а вполне положительная привычка — любовь к занятиям спортом. Как оказалось, многие военные США, в том числе проходящие службу за рубежом, используют приложение-трекер, которое отмечало на карте все их передвижения.

Так в интернете появились данные о базах США на Ближнем Востоке и в Африке, где продвинутые гаджеты используют исключительно приезжие из развитых стран. При этом сведения оказались настолько подробными, что на картах были размечены не только местоположение военных объектов, но и внутреннее устройство и планировка баз.

Как отметил в комментарии RT политолог Александр Асафов, попавшие в интернет данные могут серьёзно осложнить положение военных за рубежом.

«Безусловно, при всей внешней строгости правил для военнослужащих в НАТО определённые либеральные правила по использованию личных гаджетов на службе дают такие возможности для анализа. Изучив публичные данные, которыми поделился сам пользователь-военнослужащий, можно не только определить местоположение базы, но и составить подробный график смены патрулей, маршрутов их прохождения и другие детали, состав которых, очевидно, является военной тайной», — рассказал эксперт.