«Вопрос остаётся болезненным»: к чему может привести расследование нарушений в работе миграционной службы Германии

МВД и прокуратура Германии начали масштабную проверку деятельности Федерального управления по делам миграции и беженцев. По данным немецких СМИ, поводом послужили массовые нарушения в работе службы в Бремене, где как минимум 1,2 тыс. решений о представлении статуса беженца были выданы незаконно. Прокуратура подозревает бывшего главу городского отделения и его подчинённых в получении взяток. Тем временем партия «Альтернатива для Германии» подала жалобу в суд на канцлера Ангелу Меркель в связи с проводимой государством миграционной политикой. RT разбирался в том, чем может закончиться скандал, связанный с деятельностью немецкой миграционной службы.

В МВД Германии начали масштабную проверку региональных отделений Федерального управления по делам миграции и беженцев (BAMF). Об этом пишет местная газета Bild am Sonntag со ссылкой на пресс-службу немецкой миграционной службы. Сообщается, что инспекция затронет 13 отделений из 70 по всей стране.

По данным немецких СМИ, поводом для проверок стало парламентское расследование деятельности Федерального управления по миграции, которое в октябре 2017 года было начато по инициативе депутата бундестага от Левой партии Уллы Йелпке. Разбирательство показало, что некоторые отделения этой службы выдали мигрантам значительно больше документов, подтверждающих получение статуса беженца, нежели другие подразделения службы.

Бремен побил рекорды

Так, по данным парламентариев, за первые шесть месяцев 2017 года региональное отделение BAMF в Бремене предоставило статус беженца 96% обратившимся кандидатам из Ирака. Для сравнения — коллеги беременцев из Берлина за тот же период времени ответили согласием на получение статуса беженца 50% иракцев. Также активно сотрудники миграционной службы Бремена давали согласие на получение статуса временного переселенца представителям других стран.

Беженцы из Сирии во время проверки немецкой полиции

Reuters

© Dominic Ebenbichler

Так, в первом полугодии 2017 года статус временного переселенца получили 65% афганцев, обратившихся в миграционную службу, — это больше, чем во всей федеральной земле Бранденбург за аналогичный период времени. Там просьбу предоставить статус беженца удовлетворили только 31% приезжих из Афганистана.

Однако чаще всего бременские сотрудники BAMF отвечали согласием на получение статуса беженца мигрантам из Сирии — за первые шесть месяцев 2017 года 99% обратившихся сирийских граждан получили необходимый документ. Это рекордный показатель для всей Германии.

После того, как комиссия Бундестага выявила существенную разницу между количеством выданных документов в разных регионах страны, прокуратура занялась проверкой «самого толерантного» отделения миграционной службы в Бремене. Хотя разбирательство ещё не завершено, немецкая пресса уже сообщила о возможной причастности к получению взяток ряда сотрудников бременского отделения.

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В настоящий момент по подозрению в этом преступлении под следствием находятся шесть человек: бывший директор регионального отделения BAMF в Бремене, трое юристов этого отделения, переводчик и администратор. Следствие подозревает их в том, что за денежное вознаграждение они выдавали статус беженца обратившимся к ним курдам-езидам, приехавшим в ФРГ из Ирака. При этом данные мигранты, как говорится в официальном сообщении BAMF, «могли не иметь оснований для того, чтобы получить подобные документы».

Сообщается, что указанная группа лиц причастна к выдаче порядка 1,2 тыс документов о статусе беженца с нарушением закона. Как пишет журнал Spiegel, несколько человек, которые воспользовались своеобразными услугами работников бременской миграционной службы, «потенциально могут представлять угрозу безопасности Германии». Однако местные СМИ не пишут о том, какая мера пресечения избрана подозреваемым, не приводят их имен и не сообщают никаких подробностей дела. Известно лишь, что в рамках расследования правоохранители провели обыски в отделениях миграционной службы в Бремене и в Нижней Саксонии.

Между тем, по словам главы Федерального управления по делам миграции и беженцев Ютты Кордт, разразившийся скандал не останется без последствий.

В частности будут пересмотрены как минимум 8 тыс. решений о выдаче статуса временного переселенца, которые были приняты бременским отделением с 2000 года.

Скандал, связанный с возможными фактами взяточничества со стороны сотрудников BAMF, был вынужден прокомментировать и министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер — в состав именно его ведомства входит Федеральное управление по делам миграции и беженцев. Во время выступления в Бундестаге Зеехофер подчеркнул, что готов к общему парламентскому расследованию деятельности BAMF и МВД. «Это разбирательство не представляет для меня никакой угрозы», — сказал политик, отметив, что он возглавил МВД лишь весной 2018 года, тогда как нарушения, о которых идёт речь, произошли гораздо ранее.

Без депортаций

Руководитель центра Германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов уверен, что скандал с работниками Федерального управления по делам миграции и беженцев не приведёт к массовым высылкам мигрантов с территории ФРГ. «Нет доказательств, что эти люди не имели правовых оснований для получения статуса беженца. Я допускаю, что их статус аннулируют и назначат новое рассмотрение их дел, однако никого в массовом порядке из-за этого высылать, скорее всего, не будут», — сказал эксперт в интервью RT.

Мигранты спят в импровизированном лагере на подземной парковке железнодорожного вокзала

Reuters

© Dominic Ebenbichler

Белов считает, что 8 тыс. случаев — это крупный абсолютный показать, но в относительных цифрах это лишь небольшая доля процента людей, которые незаконно прибыли в Германию в 2015-2016 годах. «Однако сам факт подобного разбирательства уже является большим плюсом для современной ФРГ, он уже говорит о том, что есть независимый механизм контроля за деятельностью чиновников», — отметил эксперт, добавив, что в ближайшее время власти ФРГ пойдут на ужесточение миграционный политики, так как меры, связанные с усилением контроля над беженцами, прописаны в коалиционном соглашении от 15 февраля 2018 года.

«Думаю, не случайно сведения о расследовании работы BAMF появились именно сейчас. Это разбирательство призвано в том числе и показать, что нынешний кабинет министров ФРГ учёл недостатки в миграционном вопросе, которые были у предыдущего правительства», — добавил Белов.

Напомним, в 2015 году Европейский союз захлестнул миграционный кризис, связанный с резким наплывом беженцев в страны Старого света из Центральной Азии, Африки и стан Ближнего востока.

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Это сказалось на ситуации внутри Германии, которая разместила у себя значительное количество вынужденных переселенцев. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, к 2016 году население страны составило 82,8 млн человек, что на 600 тыс. больше, чем годом ранее. При этом в ведомстве отмечают, что рождаемость в стране ниже, чем смертность, а значит, рост населения произошёл исключительно за счет мигрантов.

Сложной ситуацией в области миграции в ФРГ уже воспользовались политические противники действующего канцлера Германии. Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подала жалобу в конституционный суд страны на канцлера ФРГ Ангелу Меркель в связи с проводимой ею государственной миграционной политикой. В документе отмечается, что в процессе разработки миграционной политики правительство страны нарушило право участия бундестага в решении данного вопроса. По мнению членов партии, решение Меркель об открытии границы из Австрии в Германию для беженцев в 2015 году необходимо подвергнуть проверке.

«Эта жалоба может изменить мир. И она изменит мир, если она приведёт к желаемому результату», — заявил адвокат партии Стефан Бранднер. По его словам, если поставленная политиками задача будет достигнута, Меркель придётся уйти в отставку.

Владислав Белов полагает, что представители «Альтернативы для Германии» постараются довести судебный процесс до победы, хотя это будет непростой задачей.

Митинг в поддержку партии «Альтернатива для Германии»

Reuters

© Reinhard Krause

«Общее негативное отношение к этой партии в общественно-политическом дискурсе ФРГ отразится на ходе данного процесса, однако АдГ состоит из высокопрофессиональных политиков и функционеров, и если они пошли на такой шаг, как подача иска, значит они знают, зачем это делают, и будут стараться довести этот инцидент до удачного для них исхода», — считает эксперт.

По его словам подобная активность партии в любом случае принесёт ей политические очки. «Сейчас АдГ стала ведущей оппозиционной силой в немецком парламенте, её председатель имеет первое право голоса после канцлера. И ежедневная деятельность «Альтернативы для Германии», в том числе подача иска, будет способствовать её популярности, тем более что миграционный вопрос остаётся весьма болезненным для Меркель — многие в ФРГ не смогут забыть её фразу «Мы с этим справимся», произнесённую канцлером 31 августа 2015 года в период притока мигрантов», — подытожил Белов.