«Среди смертников были дети»: в Индонезии семья из шести человек совершила серию терактов

Террористические атаки во втором по величине городе Индонезии Сурабая унесли жизни по меньшей мере 11 человек, более 40 получили ранения. Как выяснила полиция, взрывы в христианских церквях организовали члены одной семьи. При этом к их подготовке привлекались дети — младшему ребёнку было 9 лет. Теракты осуществляли также его отец, мать, братья и сёстры, отмечают правоохранители. Местные власти считают, что за акциями устрашения стоит группировка, которая присягнула на верность «Исламскому государству»*.

Около 11 человек погибли, свыше 40 получили ранения в результате терактов в Индонезии. Атаке подверглись три христианских церкви во втором по величине городе страны Сурабая.

Исполнителями стали шестеро членов одной семьи, среди которых были и несовершеннолетние дети, рассказал руководитель национальной полиции Тито Карнавиан.

Он отметил, что первый взрыв произошёл около семи утра по местному времени (03:00 мск) возле католической церкви Святой Марии.

«Двое братьев 16 и 18 лет подъехали туда на мотоцикле и взорвали бомбу, в результате ранения получили несколько человек», — приводит слова Карнавиана The Straits Times.

Их отец устроил подрыв рядом с церковью пятидесятников, приведя в действие бомбу, заложенную в автомобиле. Ещё одну атаку совершила мать, задействовавшая пояс со взрывчаткой.

«Её сопровождали две дочери 9 и 12 лет. Это первый случай в истории Индонезии, когда теракт совершает женщина-смертница», — заявил глава нацполиции.

При этом правоохранителям удалось обезвредить одну из бомб в церкви пятидесятников, которая так и не разорвалась. Также полиция арестовала человека, который собирался атаковать четвёртую цель — кафедральный собор, — пояснил, в свою очередь, заместитель мэра города Висну Шакти Буана.

Президент Индонезии Джоко Видодо уже назвал произошедшее в Сурабае «варварским, бесчеловечным актом».

«Эта террористическая атака, к которой привлекались дети в качестве смертников, является преступлением против человечности и не имеет отношения к религии», — сказал он на специальной пресс-конференции.

Признали ответственность

Как отметил Тито Карнавиан, за взрывами в городе стоит группировка «Джамаа аншарут даулах», которая связана с террористической организацией «Исламское государство». Ей же он приписал недавние беспорядки в тюрьме особого режима в городе Депок. Там содержится исламский проповедник и глава «Джамаа аншарут даулах» Аман Абдурахман, которого правоохранители обвиняют в организации терактов в Джакарте в январе 2016 года.

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Свою причастность к инцидентам подтвердило ИГ, сообщила газета The Jakarta Post.

Между тем доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД РФ Лариса Ефимова считает, что в Индонезии экстремистские группировки не являются значительной силой. В основном это обусловлено тем, что почти 90% населения страны — мусульмане, которые не приемлют радикальные идеи исламистов.

«Экстремисты все разрозненны и действуют подпольно. То есть они не связаны между собой ничем, кроме идеи, существуют маленькими группками и действуют самостоятельно. Они разбросаны по всей стране, но правительство делает всё возможное, чтобы их обезвредить: проводится политика так называемой дерадикализации», — пояснила Ефимова RT.

Она также отметила, что в Индонезии крайне маловероятна ситуация, подобная той, что развернулась в филиппинском городе Марави, когда исламисты группировок «Абу Сайяф» и «Мауте» более пяти месяцев вели открытые столкновения с правительственной армией.

«Я не верю, что такая ситуация возможна в Индонезии в принципе. Всё-таки исламский экстремизм в ней слабее, чем на тех же Филиппинах. К тому же большая часть населения там мусульмане, которые сами выступают против экстремизма. Думаю, что для туристов на Бали нет угрозы в связи с произошедшими терактами. Она может возникнуть только в том случае, если экстремисты туда проникнут. Ведь на Бали живут в основном индуисты», — добавила эксперт.

Взрывы на курорте

Отметим, что самыми крупными за историю Индонезии терактами стали события 2002 года, когда на курорте Кута-Бич на Бали произошли несколько взрывов. Экстремисты привели в действие бомбы в трёх разных местах: в ирландском пабе «Пэддиз», у ночного клуба «Сари», а затем и у здания почётного консульства США в городе Денпасар.

В результате взрывов и пожара, который возник в результате одного из них, погибли 202 человека, из которых 164 были иностранцами. Ранения получили 209 человек. Ответственность за акции взяла на себя экстремистская организация «Джемаа Исламия», которая ставила своей целью создать исламское государство в Юго-Восточной Азии — на территории современных Малайзии, Сингапура, Индонезии, Брунея и части Филиппин.

Полицейские на месте взрыва в ночном клубе на Бали, Индонезия, 2002 год

Reuters

Вместе с тем доктор политических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Алексей Другов отметил, что действия экстремистов, совершающих атаки в Индонезии, не являются отражением радикальных настроений в обществе.

«Если брать настроение большинства индонезийских мусульман, то они отнюдь не экстремистские и не махрово исламистские. И они сами считают, что борьба с опасностью террора должна вестись постоянно», — пояснил он в беседе с RT.

Однако Другов отметил, что наличие в стране исламского радикализма в принципе является реакцией на определённые явления в обществе, среди которых — социальное неравенство, накладывающееся на этнические и религиозные различия.

«Сейчас ещё опасность возникает и в связи с тем, что в Юго-Восточную Азию перебазируются игиловцы, потерпевшие или терпящие поражение в Сирии на Ближнем Востоке. В Индонезии всё это понимают. Но я не думаю, что там социальная почва шире, чем где бы то ни было, хотя именно эти социальные, этнические и религиозные различия создают условия для религиозного радикализма», — подчеркнул эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.