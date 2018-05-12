Между «Победой» и «Государством закона»: изменится ли ситуация в Ираке после парламентских выборов

В субботу, 12 мая, в Ираке проходят выборы в однопалатный парламент. Более семи тысяч кандидатов претендуют на 329 мест в законодательном собрании, которое наделено правом выбора президента и назначения премьера. По мнению экспертов, основная борьба развернётся между партией нынешнего премьера Хайдера аль-Абади «Победа» и коалицией «Государство закона», которую возглавляет вице-президент Нури аль-Малики. RT разбирался, как может измениться расклад сил в стране после выборов и повлияют ли они на взаимоотношения Багдада и Москвы.

12 мая в Ираке пройдут выборы в Совет представителей — парламент страны. Это будет первое голосование в местное законодательное собрание после начала войны с ИГ*. Изначально планировалось, что парламент будет избран в сентябре 2017 года, однако из-за боевых действий на территории Ирака это событие пришлось отложить на шесть месяцев.

Представители крупнейшего в стране блока суннитских партий «Мутахидун» потребовали отложить голосование ещё на полгода. По их мнению, это время необходимо для того, чтобы беженцы успели вернуться в свои дома и зарегистрироваться в качестве избирателей. Однако Верховный суд Ирака постановил, что дальнейшее затягивание выборов будет противоречить конституции, и назначил их на 12 мая.

Совет представителей является ключевым органом власти в Ираке. Именно он принимает основные федеральные законы и выбирает главу государства. Последний, в свою очередь, назначает главу правительства из числа той парламентской коалиции, которая составляет большинство в законодательном собрании. Иракский парламент состоит из 329 мест. В выборном процессе принимают участие 7300 кандидатов из 320 партий, блоков и выборных списков. При этом, согласно конституции страны, 25% мест в Совете представителей (или 83 кресла) должны занять женщины, а ещё девять — представители этноконфессиональных меньшинств, среди которых пять христиан.

Реальная борьба за власть

Традиционная борьба за власть в Ираке идёт между тремя влиятельными религиозными и этническими силами: шиитским большинством, суннитским меньшинством и представителями курдской общины. «Выборы в парламент на этот раз осложнены ещё и тем, что шиитские и суннитские партии не выступают единым фронтом. То же самое касается политических сил, представляющих интересы курдов. Раньше силы, представляющие шиитов, и суннитские партии шли на выборы единым блоком, сегодня же пять политических блоков представляют шиитскую часть населения, а два — суннитскую», — рассказал RT старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Предвыборный плакат бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики

© Thaier Al-Sudani / Reuters

По словам эксперта, на нынешних выборах основная борьба развернётся между бывшим премьером страны шиитом Нури аль-Малики, который ныне занимает пост вице-президента, и действующим главой правительства Хайдером аль-Абади. Последний также представляет шиитское большинство государства. «И хотя коалиция «Государство закона» аль-Малики выглядит фаворитом, «Победа», лидером которого является действующий глава кабинета министров, составит ему существенную конкуренцию», — считает эксперт.

Специалист по Ближнему Востоку, профессор МГУ Александр Вавилов акцентирует внимание на том, что в предвыборной гонке участвуют множество харизматичных политиков, которые так или иначе повлияют на расклад сил в законодательном собрании. «Реальная политическая конкуренция и реальная борьба за власть в стране присутствуют. Кроме «Государства закона» и «Победы», серьёзное количество мест в парламенте могут занять представители партии «Фатах» («Завоевание»), лидером которой является амбициозный политик Хади аль-Амери», — отметил Вавилов.

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По его словам, Хади аль-Амери также является лидером военизированной организации «Бадр», которая принимала активное участие в борьбе против ИГ, он завоевал определённый авторитет в глазах шиитской части общества Ирака. По мнению Вавилова, интереса заслуживает и партия «Альянс революционеров за реформы», которую возглавляет шиитский религиозный лидер Муктада ас-Садр. «Он боролся ещё с американской оккупацией и также пользуется уважением у значительной части иракцев», — пояснил эксперт.

Значительное количество мест могут взять и определённые представители суннитских партий, в частности альянс «Ватания» («Отечество»). Однако, как считает Вавилов, суннитское сообщество в Ираке сейчас переживает довольно серьёзный раскол, что также может негативно сказаться на общем результате партий суннитов.

При этом специалист уверен, что, несмотря на вышеперечисленные факторы, по итогам голосования большую часть властных полномочий сосредоточат в своих руках Нури аль-Малики и Хайдер аль-Абади. «Более того, в данной ситуации я считаю, что нынешнее правительство является оптимальным вариантом для страны и точно может существовать без особых опасений за свою власть», — добавил Вавилов.

Раскол не преодолён

Вместе с тем эксперты, опрошенные RT, уверены, что выборы не решат накопившихся в Ираке проблем, которые ещё долго будут угрожать стабильному существованию иракского государства. «Иракское общество так и не преодолело раскол после свержения Саддама Хусейна. Лишнее подтверждение тому — попытка иракских курдов с помощью референдума создать своё официальное государство на севере страны. И хотя правительство смогло с помощью военной силы пресечь попытку курдов отделиться, курдский фактор ещё долго будет служить препятствием для устойчивого развития Ирака», — считает Борис Долгов.

Также эксперт отметил, что государство испытывает серьёзные проблемы, связанные с высоким уровнем коррупции. «И хотя в настоящий момент самые разные политические силы обещают меры по борьбе с коррумпированными чиновниками, вряд ли нынешние выборы смогут что-то существенно изменить в этой сфере», — сказал Долгов.

Предвыборный митинг на площади Тахрир в центре Багдада. Ирак, 4 мая 2018 года

© Thaier Al-Sudani / Reuters

В свою очередь, Александр Вавилов отметил, что на политическую и общественную жизнь в Ираке продолжит оказывать негативное влияние фактор ИГ. «И хотя в декабре 2017 года было объявлено о победе над «Исламским государством», до конца оно не разгромлено. ИГ вполне способно на новые теракты. Кроме того, сам по себе Ирак — это пёстрое одеяло из различных племён, кланов и этносов. С большим трудом в начале XX века британцы смогли создать из него некое подобие государства для борьбы с Оманской империей, и на удивление у них это получилось. А в новейшей истории туда пришли американцы и стали крутиться, как слон в посудной лавке, в результате чего баланс между конфессиональными и этническими сторонами был разрушен. И теперь, чтобы он восстановился, должно пройти много тяжёлых дней», — сказал Вавилов.

«США не на кого опереться»

Эксперт также уверен, что после голосования США постепенно утратят своё влияние в Ираке. «Сейчас американцам там, по сути, будет не на кого опереться. После того как Соединённые Штаты объявили о своём уходе, постепенно их позиции в этой стране стали слабеть. Кроме того, люди слишком напуганы войной с ИГИЛ, который фактически был создан американцами, и это также не поможет Вашингтону укрепиться в Багдаде», — пояснил Вавилов.

Эксперт полагает, что постепенно Ирак всё больше будет сближаться с Ираном и влияние Тегерана на иракскую политику будет возрастать.

«Оно уже сейчас чувствуется достаточно серьёзно, а некоторые политики, например тот же лидер партии «Фатах», напрямую пользуются поддержкой исламской республики», — сказал востоковед.

Вице-президент Ирака Нури аль-Малики

© Kremlin Pool/Global Look Press

Однако Борис Долгов придерживается противоположной точки зрения. Он считает, что после выборов влияние Вашингтона на Багдад не только не ослабеет, но даже усилится. «Страна следует в общем с США фарватере после американского вторжения в 2003 году. И многие иракские политики связаны очень сильно с американским руководством. Это касается того же аль-Малики, который впервые стал премьером не без помощи Соединённых Штатов», — подчеркнул эксперт.

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При этом он отметил, что Россия сохранит шансы на продолжение сотрудничества с иракскими властями после нынешних выборов в местное законодательное собрание. «Надо отдать должное иракским руководителям, которые пытаются сохранять равновесие и сотрудничают не только с США, но и с другими странами, в частности с РФ. Российские энергетические компании, а также компании, занимающиеся нефтью и газом, имеют ряд проектов с иракской стороной, и я не думаю, что после выборов им станет что-то угрожать», — уверен Долгов. Он добавил, что Москва и Багдад также сотрудничают в оборонно-технической сфере и после выборов в Совет представителей следует ожидать продолжения поставок российского оружия в Ирак.

С ним согласен и профессор МГУ Александр Вавилов. «У нас есть что предложить арабам. Мы себя хорошо показали в Сирии, по сути, став единственной силой, которая способна стабилизировать ситуацию в этой стране. И в Ираке это видят, а значит, после выборов у нас могут появиться новые перспективы для сотрудничества», — заключил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.