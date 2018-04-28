«Символ сопротивления американцам»: как на Западе забыли о военном преступлении США в Эль-Фаллудже
28 апреля 2003 года, в день рождения бывшего иракского лидера Саддама Хусейна, произошло одно из самых кровавых событий войны в Ираке. В Эль-Фаллудже после вечерней молитвы около 200 местных жителей собрались на митинг против вторжения американских военных. Протесты проходили около территории, на которой вооружённые силы США разбили свой лагерь.
Точной информации о том, как завязался конфликт, нет. Американцы утверждают, что по ним открыли огонь, а они только оборонялись. Иракцы заявляют, что первыми стали стрелять американские солдаты.
Однако известен результат: военные Соединённых Штатов убили 17 местных жителей (по другим данным — более 20), по меньшей мере 70 получили ранения. Менее чем через 48 часов на улицы города вышли около тысячи человек и забросали штаб-квартиру американцев ботинками и камнями. В ответ по ним снова открыли огонь. Один человек погиб, ещё 15 пострадали.
«Этот город очень хорошо характеризует образ расстрелянного, разгромленного Ирака», — заметил в беседе с RT эксперт Института стран Ближнего Востока Сергей Балмасов.
События в апреле 2003 года стали катализатором нарастающего сопротивления в городе. Участившиеся столкновения привели к тому, что спустя год американское командование приняло решение начать операцию «Бдительная решимость». Однако первая битва за Эль-Фаллуджу обернулась неудачей — армия США была вынуждена отступить.
«Это далеко не самый крупный город, но он стал одним из символов сопротивления американцам. Одним из главных центров. Несгибаемым городом, который неоднократно восставал», — пояснил Балмасов.
- Люди несут тело убитого американскими военными во время протеста в Эль-Фаллудже 30 апреля 2003 года
- Reuters
- © Ruben Sprich
В ноябре 2004 года произошла вторая битва за Эль-Фаллуджу. Тогда американцы сумели штурмом взять город. В ходе боёв они применили белый фосфор, и последствия этого ощущаются до сих пор.
«Всё началось после нападения американцев на Эль-Фаллуджу. Сначала у меня было несколько выкидышей, а потом родилась Фатима», — рассказала RT одна из местных жительниц.
Её дочь родилась с пороками развития рук и ног. Врачи, которые изучают последствия боёв за Эль-Фаллуджу, выяснили, что это произошло из-за фосфора, который использовали американцы.
«Я провела исследование на основе взятых образцов. Мы проанализировали их в сертифицированных немецких лабораториях, которые не связаны ни с одной из политических партий. В образцах нашли уран, ртуть и другие опасные вещества», — заявила врач Фатимы.
По словам Балмасова, действия американцев в Эль-Фаллудже во многом стали причиной возникновения на территории Ирака «Исламского государства»*: «Те события в значительной степени и вызвали радикализацию всего региона».
Однако в Вашингтоне предпочитают не вспоминать об этих эпизодах, постоянно обвиняя в применении химического оружия Дамаск или Москву. Такие перемены Балмасов объясняет контролем Запада над прессой.
«Кому принадлежат мировые СМИ, тот и задаёт тон. На что будет заказ, на то и будем обращать внимание», — подводит итог эксперт.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.