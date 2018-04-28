«Символ сопротивления американцам»: как на Западе забыли о военном преступлении США в Эль-Фаллудже

15 лет назад, 28 апреля 2003 года, в иракском городе Эль-Фаллуджа американские военные обстреляли мирных жителей, которые вышли на демонстрацию против вторжения США. Погибли 17 человек, более 70 получили ранения. Впоследствии город стал одним из главных очагов сопротивления армии Соединённых Штатов. Для его штурма американцы использовали белый фосфор — запрещённое зажигательное оружие, сильнейший яд. Многие иракцы, выжившие в той бойне, на всю жизнь остались калеками.

28 апреля 2003 года, в день рождения бывшего иракского лидера Саддама Хусейна, произошло одно из самых кровавых событий войны в Ираке. В Эль-Фаллудже после вечерней молитвы около 200 местных жителей собрались на митинг против вторжения американских военных. Протесты проходили около территории, на которой вооружённые силы США разбили свой лагерь.

Точной информации о том, как завязался конфликт, нет. Американцы утверждают, что по ним открыли огонь, а они только оборонялись. Иракцы заявляют, что первыми стали стрелять американские солдаты.

Однако известен результат: военные Соединённых Штатов убили 17 местных жителей (по другим данным — более 20), по меньшей мере 70 получили ранения. Менее чем через 48 часов на улицы города вышли около тысячи человек и забросали штаб-квартиру американцев ботинками и камнями. В ответ по ним снова открыли огонь. Один человек погиб, ещё 15 пострадали.

«Этот город очень хорошо характеризует образ расстрелянного, разгромленного Ирака», — заметил в беседе с RT эксперт Института стран Ближнего Востока Сергей Балмасов.

События в апреле 2003 года стали катализатором нарастающего сопротивления в городе. Участившиеся столкновения привели к тому, что спустя год американское командование приняло решение начать операцию «Бдительная решимость». Однако первая битва за Эль-Фаллуджу обернулась неудачей — армия США была вынуждена отступить.

«Это далеко не самый крупный город, но он стал одним из символов сопротивления американцам. Одним из главных центров. Несгибаемым городом, который неоднократно восставал», — пояснил Балмасов.

Люди несут тело убитого американскими военными во время протеста в Эль-Фаллудже 30 апреля 2003 года

Reuters

© Ruben Sprich

В ноябре 2004 года произошла вторая битва за Эль-Фаллуджу. Тогда американцы сумели штурмом взять город. В ходе боёв они применили белый фосфор, и последствия этого ощущаются до сих пор.

«Всё началось после нападения американцев на Эль-Фаллуджу. Сначала у меня было несколько выкидышей, а потом родилась Фатима», — рассказала RT одна из местных жительниц.

Её дочь родилась с пороками развития рук и ног. Врачи, которые изучают последствия боёв за Эль-Фаллуджу, выяснили, что это произошло из-за фосфора, который использовали американцы.

«Я провела исследование на основе взятых образцов. Мы проанализировали их в сертифицированных немецких лабораториях, которые не связаны ни с одной из политических партий. В образцах нашли уран, ртуть и другие опасные вещества», — заявила врач Фатимы.

По словам Балмасова, действия американцев в Эль-Фаллудже во многом стали причиной возникновения на территории Ирака «Исламского государства»*: «Те события в значительной степени и вызвали радикализацию всего региона».

Однако в Вашингтоне предпочитают не вспоминать об этих эпизодах, постоянно обвиняя в применении химического оружия Дамаск или Москву. Такие перемены Балмасов объясняет контролем Запада над прессой.

«Кому принадлежат мировые СМИ, тот и задаёт тон. На что будет заказ, на то и будем обращать внимание», — подводит итог эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.