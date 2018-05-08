«Показать союзническое отношение к США»: в ЕС обсудят новые санкции против России из-за «подрыва целостности» Украины

Во вторник, 8 мая, комитет постпредов стран ЕС может поднять вопрос о санкциях в отношении России из-за «подрыва территориальной целостности» Украины и выборов главы государства в Крыму. При этом ранее сообщалось, что европейские политики и бизнесмены, которые терпят большие убытки из-за ограничений, пытаются убедить США ослабить давление на Москву. Эксперты полагают, что возможный пакет антироссийских мер будет лишь символическим.

Комитет постоянных представителей стран ЕС может на встрече 8 мая рассмотреть ограничительные меры из-за «подрыва территориальной целостности» Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный Советом Европы.

«Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, — новые списки», — говорится в 46-м пункте предварительной повестки.

При этом в отношении какой страны могут быть введены санкции, не уточняется. Однако можно предположить, что речь идёт именно о России.

Стоит напомнить, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, а выступает лишь в роли страны — гаранта реализации минских договорённостей.

По данным ТАСС, ограничительные меры могут ввести в отношении РФ из-за проведения выборов президента на территории Крыма и Севастополя.

В случае если послы стран сообщества согласуют введение санкций, это решение затем должно быть официально и единогласно одобрено Советом ЕС.

«Символические меры»

Новый антироссийский пакет мер ЕС может быть символическим и направленным только на то, чтобы продемонстрировать США свою поддержку. Такое мнение выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Прежде всего нужно дождаться списка объявленных санкционных мер и убедиться в их масштабности и серьёзности, потому что зачастую чиновники ЕС действительно анонсируют ограничительные меры против России, но в реальности они оказываются достаточно символическими, скромными. Эти меры они вводят для того, чтобы показать союзническое отношение к США и предпринимаемым ими мерам по ограничению России», — сказал он в разговоре с RT.

По его словам, самое главное для России — чтобы не были отменены проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

«Потребность ЕС в энергоносителях растёт и будет расти в дальнейшем. Для нас может быть чувствительна мера по ограничению поставок некоторых товаров. Но самыми важными остаются вот эти проекты. Если ЕС не будет против них выступать, остальное можно рассматривать как символические меры», — полагает эксперт.

Заявление G7 по санкциям

Ранее страны G7 — США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония — заявили о готовности усилить санкции против РФ из-за ситуации в Донбассе, напомнив о своей «неизменной поддержке» суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Reuters

«Продление экономических санкций по Донбассу напрямую связано с полным выполнением Россией Минских соглашений. Эти санкции могут быть отменены только в том случае, если Россия действительно выполнит свои обязательства, но мы также готовы принять дополнительные ограничительные меры, если того потребуют действия России», — говорится в совместном заявлении глав МИД «Большой семёрки» по итогам встречи в Торонто.

Министры вновь обвинили Россию в «безответственном и дестабилизирующем поведении», включая якобы вмешательство в демократические процессы западных стран.

«Мы призываем Россию прекратить такое поведение, что крайне негативно сказывается на перспективах конструктивного сотрудничества», — отмечается в документе.

В то же время в G7 выразили готовность продолжать сотрудничать с Россией для урегулирования региональных кризисов и решения глобальных проблем.

Недовольство Европы

Между тем в Европе всё больше начинают осознавать губительность антироссийских санкций.

Также по теме «Бунт против диктата США»: почему европейские политики попытаются убедить Трампа ослабить антироссийские санкции В европейских политических кругах началась кампания, направленная на то, чтобы убедить президента США Дональда Трампа ослабить...

Как сообщала газета Financial Times, в европейских политических кругах разворачивается дипломатическая кампания с целью убедить администрацию президента США ослабить ограничительные меры против России.

По информации издания, это связано с ростом опасений, что ограничительные меры могут нанести удар по европейским производителям.

Ведущую роль играют французские власти, которые оказывают давление на Германию, Великобританию и Италию, подталкивая их к совместному донесению этой мысли до американских властей.

Отмечается, что многие европейские политики и бизнесмены обеспокоены тем, что санкционное давление на Россию может сказаться на ключевых отраслях Евросоюза — от автомобилестроения до авиационной промышленности.

Между тем президент России Владимир Путин, обозначивший накануне программу развития России до 2024 года, заявил о готовности к международной кооперации и экспорту.

В частности, стало известно, что 5 июня глава государства посетит Австрию. А 18 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель приедет с визитом в Сочи, во время которого проведёт переговоры с Путиным.