«Мы прошли стресс-тест»: Медведев пригласил Обаму посмотреть на «разорванную в клочья» экономику России

Экс-президенту США Бараку Обаме стоит посетить Россию и оценить состояние её экономики, ведь ранее политик утверждал, что она «разорвана в клочья». Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил, что, несмотря на все усилия Вашингтона ослабить РФ санкциями, экономика страны выстояла, пройдя своего рода стресс-тест. В дальнейшем российские власти будут учитывать долгосрочность американских ограничительных мер, подчеркнул глава кабмина.

Премьер-министр Дмитрий Медведев пригласил экс-президента США Барака Обаму приехать в Россию, чтобы оценить её экономику. Раньше 44-й глава Белого дома заявлял, что она «разорвана в клочья», а сама страна в изоляции.

«Он (Обама. — RT) как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья», — сказал Медведев в эфире «Россия 1».

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По его словам, Россия достойно прошла испытания санкциями, выработав защитные механизмы в виде импортозамещения.

«Мы выработали инструменты реагирования на такого рода воздействия. Мы прошли стресс-тест. Мы его выдержали. Экономика живёт, социальная сфера развивается», — заявил глава кабмина.

При этом он подчеркнул, что действующие ограничения негативно влияют на всех игроков, включая США и страны ЕС.

«Ни к чему это хорошему не приводит. Это и для нас потери, и для европейцев потери. В меньшей степени для американцев потери, потому что у нас объём торговли с ними небольшой. Но тоже определённые потери», — сказал Медведев.

Несмотря на это, эксперты напоминают, что в 2017 года российский экономический рост составил как минимум 1,5%.

«Мы видим перестройку структуры российской экономики, которая получила дополнительный импульс через развитие сельского хозяйства, чей экспорт приносит нам больше доходов, чем оборонно-промышленный комплекс. Это означает, что мы получили дополнительную опору в экспортной составляющей», — заметил в беседе с RT экономист, эксперт РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько.

По его мнению, ряд признаков указывают на то, что благосостояние населения также растёт. В частности, об этом говорит рост туризма и пассажиропотока.

«Второй момент — это рост ипотечного кредитования. В прошлом году он прибавил 2 трлн рублей. Когда человек берёт ипотечный кредит, у него есть понимание о перспективе экономики, о том, что происходит с его заработной платой», — добавил экономист.

Дипломатия и сила

Напомним, что с заявлением об экономике России и её «изоляции» Барак Обама выступил в конгрессе в январе 2015 года. Тогда он отметил, что таким образом Соединённые Штаты продемонстрировали «американскую силу и дипломатию».

Барак Обама

Reuters

© Jim Bourg

«В прошлом (2014. — RT) году мы вместе с союзниками провели тяжёлую работу по введению санкций, а также укрепили наше присутствие в государствах, находящихся на передней линии фронта. Некоторые говорили, что агрессия Путина была мастерской демонстрацией стратегии и мощи. Но сегодня именно Америка является сильной и сплотилась со своими союзниками, в то время как Россия изолирована, а ее экономика разорвана в клочья», — сказал 44-президент.

Он также подчеркнул, что именно такая позиция и позволяет Соединённым Штатам быть лидером. По его словам, Вашингтон не делает «пустых угроз», действуя «устойчиво и решительно».

В России в ответ на эти выпады назвали Обаму «мечтателем», подчеркнув, что все попытки как-либо изолировать страну не дадут результата.

«Мы слышим немало заявлений со стороны наших западных партнёров о том, что необходимо Россию и далее изолировать. Президент Обама счёл возможным во вчерашнем (20 января 2015 года. — RT) послании к нации заявить примерно об этом же. Все эти попытки не дадут результата», — говорил тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Обратный эффект

Отметим, что и на своей последней пресс-конференции в качестве президента Барак Обама не упустил возможности в очередной раз заявить об эффективности антироссийских санкций.

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«Русские не могут изменить или значительно ослабить нас. Россия — более маленькая и более слабая страна, с точки зрения экономики, они не производят ничего, что другие захотят купить, за исключением нефти, газа и оружия. Они не вводят новшества», — сказал он.

Однако после его ухода стали всё громче звучать голоса представителей стран ЕС о том, что санкции в значительной степени бьют именно по ним. Более того, газета The Wall Street Journal в преддверии визита канцлера Германии Ангелы Меркель в США, который прошёл 27 апреля нынешнего года, со ссылкой на свои источники сообщала, что политик намерена попросить Дональда Трампа исключить участие ФРГ в новом пакете ограничений. По данным издания, на этом настаивает немецкий бизнес, который продолжает вести дела с российскими компаниями и терпит убытки из-за санкций.

Точку зрения о вредности ограничений для всех сторон выразил в беседе с RT и первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв. При этом, подчеркнул он, Россия успешно развивается и в условиях ограничений.

«Мы успешно противостоим санкциям и во многом благодаря санкционному режиму по некоторым направлениям, тому же сельскому хозяйству, достигли выдающихся успехов. Мы под санкциями находились практически всю свою историю. Тем не менее, мы стали космической, ядерной державой… Перспективы у России есть, и совершенно очевидно, что они сейчас начинают реализовываться», — заключил эксперт.