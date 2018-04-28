Медведев предложил Обаме приехать и посмотреть на «разорванную в клочья» экономику России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время интервью в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» предложил бывшему президенту США Бараку Обаме приехать в Россию и посмотреть на «разорванную в клочья» российскую экономику.

Как пишет РИА Новости, об этом премьер сказал, вспомнив слова Обамы, который в 2015 году заявил, что после введения в отношении России санкций та якобы оказалась в международной изоляции, а её экономика — «разорванной в клочья».

«Он как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья», — сказал российский премьер.

Ранее Медведев заявил, что исполнение санкций США российскими гражданами должно караться привлечением к административной или уголовной ответственности.

13 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций внесли проект закона, который предусматривает ответные меры на антироссийскую политику США.