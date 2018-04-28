Медведев поддержал введение ответственности за исполнение россиянами санкций США

Исполнение санкций США российскими гражданами должно караться административной или уголовной ответственностью, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Что ещё мне кажется важным, о чём сейчас коллеги-депутаты заговорили, — мы же из чего исходим: все эти санкции носят абсолютно жёстко направленный против интересов нашей страны подтекст», — отметил глава правительства в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

По его словам, эти санкции, по сути, направлены на разрушение общественно-политического строя России, а также на причинение вреда экономике и отдельным людям.

«Если это так, то исполнение этих санкций для граждан нашей страны должно быть правонарушением. Никто не вправе исполнять эти американские санкции под страхом административной или уголовной ответственности», — сказал Медведев.

Ранее в Госдуме предложили ввести ответственность за исполнение санкций США на территории России.