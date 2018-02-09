Финансовый автопилот: почему конгресс США не может одобрить проект бюджета

Сенат США принял законопроект об основных параметрах бюджета и продлил временное финансирование госучреждений до 23 марта. Однако парламентариям не удалось сделать это до полуночи 9 февраля, что привело к формальной приостановке деятельности правительства. Эксперты отмечают, что одобренный документ не является полноценным проектом бюджета, а значит, прения республиканцев и демократов по этому вопросу продолжатся. Кому может быть выгодно затягивание процесса — в материале RT.

Сенат конгресса США в ночь с четверга на пятницу принял законопроект о параметрах федерального бюджета на 2018 и 2019 год. При этом временное финансирование госучреждений продлили до 23 марта, чтобы у сената было время окончательно сформировать казну.

Стоит отметить, что республиканцам и демократам не удалось вовремя принять документ и продлить финансирование госведомств до наступления полуночи, когда истекал срок действия прошлой временной резолюции. Напомним, 22 января президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном выделении средств на работу правительства до 8 февраля.

Таким образом, многие СМИ сообщили об очередной приостановке работы госучреждений из-за невозможности получить финансирование.

«Часы пробили полночь, в то время как сенатор Рэнд Пол препятствовал принятию бюджета, что привело ко второму правительственному шатдауну (приостановке работы. — RT) в этом году. Законодатели думают, что шатдаун закончится к утру пятницы», — сообщил телеканал CNN.

The clock struck midnight as Sen. Rand Paul prevents a budget deal from passing, causing the second government shutdown this year. Lawmakers think the shutdown could end by Friday morning https://t.co/CRsYdqPOh2pic.twitter.com/bBJYv8DquO — CNN (@CNN) February 9, 2018

В итоге документ о параметрах бюджета был принят сенатом, финансирование госведомств восстановлено, но уже после полуночи (08:00 мск), что формально привело к автоматической приостановке деятельности федеральных учреждений. Тем не менее сенат продолжил своё заседание и в итоге утвердил финансовый документ. Теперь законопроект отправится на голосование в палату представителей.

Несогласие Рэнда Пола

По сути, принятие параметров бюджета затормозили возражения республиканца Рэнда Пола. Он заявлял, что одобрение законопроекта в его нынешнем виде приведёт к существенному увеличению дефицита бюджета. В связи с этим он предложил ограничить расходы правительства прежним уровнем, но его поправку не ставили на голосование. Сенатор продолжал настаивать, заявляя, что конгресс «соглашается на безответственное расходование средств».

Таким образом, Рэнд Пол блокировал работу своих коллег до 01:00 (09:00 мск). Скорее всего, он продолжал бы делать это, но по правилам сената у него не было таких прав.

Республиканец от штата Кентукки всегда резко выступал против увеличения госдолга. В октябре 2015 года он также выражал решительный протест против двухлетнего соглашения по бюджету — тогда сенату пришлось рассматривать соответствующий законопроект до 03:00.

Сенатор Рэнд Пол

globallookpress.com

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«На автопилоте»

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с RT пояснил, что, по сути, руководство конгресса само провоцирует шатдауны. Оно переносит рассмотрение спорных вопросов на последний момент, а решить их оперативно невозможно.

«Республиканцы требовали резкого увеличения военных расходов, они пытались добиться того, чтобы на ближайшие два года секвестр был отменён. Демократы тогда заявили: «Если вы хотите снять ограничение на рост военных расходов, то снимите ограничения и на рост социальных расходов», — рассказал политолог.

Как раз по вопросу отмены секвестра, то есть сокращения государственных расходов, выступал сенатор Рэнд Пол. По словам Васильева, непонятно, как дальше будет развиваться ситуация вокруг бюджета, потому что противоречия до сих пор остаются.

«На сегодняшний день трудно сказать, в какой степени эта заминка может перерасти в масштабный кризис, что возможно, потому что многие проблемы остаются нерешёнными», — пояснил Владимир Васильев, подчеркнув, что продление финансирования госучреждений до 23 марта — это попытка соскочить с текущих проблем и отложить кризис.

По его словам, финансирование по временной схеме — то есть обеспечение работы госведомств, но не принятие бюджета — не даёт возможности поменять финансовые приоритеты США. Отсутствие основного документа «фактически устанавливает то финансирование, которое есть на уровне 2017 года» и не даёт текущей администрации воплотить в жизнь запланированные изменения.

«Тогда получается, что бюджет идёт на автопилоте и нет этого изменения в соответствии с теми приоритетами, которые хотят иметь стороны. Это выгодно демократам. Потому что такой бюджет на автопилоте продолжит политику предыдущего правительства и не позволит Трампу реализовать его преобразования», — заключил эксперт.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

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Бюджет раздора

Документ, над которым бьются демократы и республиканцы, достаточно противоречив. Дело в том, что сенат не принял законопроект по бюджету, а лишь обозначил предельные суммы расходов по основным направлениям. Кроме того, в этот же документ был включён и законопроект о временном финансировании госучреждений до 23 марта, который ранее уже был одобрен палатой представителей.

Теперь же нижняя палата конгресса должна вновь одобрить документ, после чего у комитетов обеих палат конгресса по ассигнованиям будет возможность до 23 марта расписать конкретные суммы для отдельных министерств и ведомств.

Согласно предложению республиканцев, существенно должны возрасти расходы на оборону, на эти цели дополнительно должно быть выделено $80 млрд в 2018 году и еще 85 млрд в 2019-м. Таким образом, окончательный бюджет Министерства обороны составит $700 млрд. В 2019 году военное ведомство должно получить $716 млрд.

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Демократы требуют существенной поддержки социальной сферы. Например, на два года должно продлиться финансирование муниципальных клиник. Предполагается выделение $6 млрд на борьбу с употреблением опиоидов, $4 млрд — на восстановление больниц для ветеранов и $5,8 млрд — на детское здравоохранение. В 2018—2019 гг. $20 млрд должны быть инвестированы в инфраструктуру.

Напомним, в январе федеральные учреждения три дня работали с перебоями из-за задержки в принятии очередного временного законопроекта, после чего было принято решение перенести рассмотрение спорных вопросов на 8 февраля.