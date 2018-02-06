«Политическая лихорадка»: на Мальдивах введено чрезвычайное положение

По распоряжению президента Мальдив Абдуллы Ямина в островном государстве в течение 15 дней будет действовать режим чрезвычайного положения. В столице Мале проходят столкновения сторонников освобождённого из тюрьмы оппозиционного лидера Мохамеда Нашида и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, арестованы судьи Верховного суда, оправдавшие Нашида и его соратников — противников нынешнего главы государства. Судебная власть также восстановила их мандат в парламенте, однако Народный меджлис республики сразу же прекратил работу «из соображений безопасности». Как на Мальдивах разворачивается борьба за власть и повлияет ли кризис на туристическую индустрию — разбирался RT.

Во вторник, 6 февраля, полиция Мальдивской Республики арестовала главного судью Верховного суда Абдуллу Саида и судью Али Хамида.

Как сообщает местное издание Avas, функции Верховного суда временно взял на себя Высший совет правосудия.

Supreme Court functions under Judicial Council guidance https://t.co/p2pwBxakD0pic.twitter.com/PLuZIAU6hp — avas (@avasmv) February 6, 2018

Арест представителей Верховного суда последовал после сообщений о том, что они могут отстранить от власти президента страны Абдуллу Ямина. Руководители прокуратуры, полиции и вооружённых сил Мальдив заявили, что не станут подчиняться этому «неконституционному решению».

Также по теме На Мальдивах введено чрезвычайное положение Президент Мальдив Абдулла Ямин ввёл в стране чрезвычайное положение. Об этом сообщает The Hindu.

Как отмечается, военное руководство на Мальдивах приказало дислоцированным на островах военным вернуться в столицу Мале.

В понедельник, 5 февраля, президент Мальдив Абдулла Ямин ввёл в стране режим чрезвычайного положения на 15 дней.

Освобождённая оппозиция

1 февраля Верховный суд государства постановил освободить из тюрьмы ряд политических деятелей, поскольку их заключение под стражу было признано «политически мотивированным». На свободу вышли первый президент страны Мохамед Нашид, ранее приговорённый к 13 годам заключения, и ещё восемь представителей оппозиции. Всех их ранее обвиняли в террористической деятельности.

Президент страны Абдулла Ямин призвал Верховный суд отозвать решение об освобождении политиков, так как оно угрожает национальной безопасности страны. Однако судьи отказали главе государства.

Суд также восстановил парламентский мандат вышедших на свободу политиков. Таким образом, оппозиционная коалиция получила большинство в законодательном органе. В итоге однопалатный Народный меджлис приостановил деятельность «из соображений безопасности».

Генеральный секретарь парламента Ахмед Мохамед ушёл в отставку, не объяснив причины своего решения. После сообщений о его уходе освобождённые политики в сопровождении сторонников направились к зданию парламента. Внутрь их не пропустили полицейские. В итоге у здания меджлиса начались беспорядки, и сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.

Полиция во время протестов оппозиции в мальдивской столице Мале

Reuters

В 2008 году Мохамед Нашид стал первым демократически избранным президентом Мальдивской Республики. В 2012 году он был свергнут, а в марте 2015-го его признали виновным в террористической деятельности.

Согласно официальному обвинению, Нашид совершил ряд деяний, которые подпадают под действие закона о терроризме. Арест и заключение бывшего президента вызвали осуждение со стороны международного сообщества: правозащитники отмечают, что процесс не соответствовал стандартам ведения судебного дела.

Борьба за власть

Доцент института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский пояснил RT, что нынешние события на Мальдивах — это лишь следствие тех процессов, которые происходят в республике на протяжении 10 лет.

«Последние несколько лет политическую жизнь Мальдив несколько лихорадит. Избранный в 2008 году президент Мохамед Нашид продержался немногим больше трёх лет и в начале 2012 года был свергнут в результате переворота. Сейчас он готов баллотироваться на пост президента на выборах, которые намечены на октябрь 2018 года. И, судя по исследованиям, имеет хорошие шансы вернуть себе место», — пояснил эксперт позицию недавно освобождённого из заключения Нашида.

Первый демократически избранный президент Мальдивской Республики Мохамед Нашид

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По его словам, усиление власти первого президента Мальдив Мохамеда Нашида, естественно, не радует нынешнего главу государства Абдуллу Ямина, который «был избран в 2013 году и представляет интересы старого клана, правящего Мальдивами с 1970-х годов».

«На этой почве и возникли разногласия между президентом с одной стороны и демократическими силами — с другой, которые стоят за отстранённым от власти Мохамедом Нашидом. Чем это закончится и кто перетянет на себя баланс сил, пока трудно сказать. Непонятно также, состоятся ли выборы в октябре. Их могут перенести, но если они всё-таки состоятся по демократическому сценарию, большая вероятность победы сил, стоящих за Нашидом», — заключил Волхонский.

Просьба о вмешательстве

Мохамед Нашид призвал Индию и США вмешаться в происходящее в республике. Он попросил Дели направить в страну своего представителя и военных, а Вашингтон — прекратить финансирование текущего режима.

«От имени народа Мальдив: мы очень просим Индию направить посланника при поддержке вооружённых сил страны для освобождения судей и политических заключённых, включая Гаюма (бывший глава государства. — RT). Мы просим о физическом присутствии. Просим также США прекратить финансовые транзакции лидеров мальдивского режима, которые проходят через американские банки», — написал он в своём Twitter.

On behalf of Maldivian people we humbly request:

1. India to send envoy, backed by its military, to release judges & pol. detainees inc. Prez. Gayoom. We request a physical presence.

2. The US to stop all financial transactions of Maldives regime leaders going through US banks. — Mohamed Nasheed (@MohamedNasheed) February 6, 2018

Ранее в Госдепе США выразили обеспокоенность происходящим на Мальдивах.

«США обеспокоены и разочарованы сообщениями о том, что президент Мальдив Абдулла Ямин ввёл в стране чрезвычайное положение, которое расширяет возможности правоохранительных органов при арестах и задержании подозреваемых, запрете собраний в публичных местах, наложении запретов на выезды, а также которое позволяет частично игнорировать Конституцию», — заявила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

«Воздержитесь от поездок»

Россиянам рекомендуют пока не посещать Мальдивы. В посольстве РФ на Шри-Ланке сообщили, что «в Москву послан сигнал с рекомендациями воздерживаться от поездок на Мальдивы в связи с происходящими там определёнными волнениями на политическом уровне».

Ростуризм опубликовал на своём сайте сообщение с призывом к туроператорам информировать туристов о положении на Мальдивах.

При этом пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина отметила, что туристам, которые сейчас находятся на отдыхе на островах республики в Индийском океане, ничего не угрожает.

«На Мальдивах сейчас отдыхает достаточно много российских туристов. Но они находятся в отдалении от столицы Мале, где происходят беспорядки. Отели расположены на отдельных островах, и отдыхающие редко их покидают», — рассказала она.

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Как пояснила представитель РСТ, аэропорт находится на соседнем с Мале острове, нарушений в его работе нет. Таким образом, на туриндустрию политическая ситуация не влияет. «Скорее всего, россияне на Мальдивах даже не знают, что в стране что-то происходит, так как на курортах всё идёт как обычно, туристам ничто не угрожает», — заключила Ирина Тюрина.

Безопасность отдыха подтверждают сами туристы. При этом отдыхающие всё же отметили усиление охраны отелей.

«Я вчера вылетел из Мале. Жил на острове Феранафуши, это один из самых близких островов к столице Мальдив. В отеле всё спокойно, но на ресепшене сказали, что охрану усилили и туристам можно не беспокоиться. В целом же на островах спокойно, комфортно и безопасно», — рассказал РИА Новости российский турист Алексей Бойков.