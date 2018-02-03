«Сборочный цех»: сможет ли Австралия войти в десятку ведущих мировых экспортёров вооружений

Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл заявил, что страна нарастит производство оборонной продукции. Канберра рассчитывает уже через 10 лет войти в десятку основных мировых экспортёров оружия. Намерения правительства вызвали критику внутри страны. Эксперты считают, что в обозримом будущем Австралия может претендовать только на положение «сборочного цеха» для иностранных производителей вооружений. Какие мотивы стоят за амбициозными планами австралийских властей, разбирался RT.

Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл рассказал о планах правительства значительно нарастить производство и экспорт продукции военно-промышленного комплекса.

Перед Канберрой стоит практическая цель — через 10 лет войти в первую десятку мировых экспортёров вооружений. Такая задача поставлена перед оборонной промышленностью в рамках новой стратегии развития ВПК. Осуществить эти планы предполагается с помощью специального экспортного фонда в размере $3 млрд. Фонд будет на льготных условиях кредитовать производителей вооружений, планирующих нарастить экспорт.

Сегодня Австралия занимает 20-е место в мире по объёмам оружейного экспорта, являясь при этом одним из ведущих импортёров оборонной продукции. Канберра занимает по этому показателю 5-е место — после Саудовской Аравии, Китая, Индии и Объединённых Арабских Эмиратов. Австралийская армия получает главным образом американское оружие: около 10% всего экспорта вооружений США приходится именно на Австралию. Такие данные приводит Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI).

Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл

AFP

Планы по наращиванию собственного производства военной продукции австралийское руководство вынашивает давно. Министр оборонной промышленности Австралии Кристофер Пайн заявил в июле 2017 года об амбициозной цели — сравняться по объёмам экспорта вооружений с Великобританией и Германией. Это должно послужить не только экономическим, но и политическим целям и помочь Канберре укрепить связи с ближневосточными странами, заявил министр в интервью Fairfax Media.

Как пояснил в интервью RT ведущий эксперт Центра военно-политических исследований Михаил Александров, Канберра рассматривает Ближний Восток как перспективный рынок сбыта, тем более что Австралия традиционно поддерживала отношения со странами Персидского залива.

По объёму военного бюджета Австралия занимает 12-е место в мире: в 2016 году, например, страна потратила на оборонные расходы $24,6 млрд — 2% от ВВП страны. Власти последовательно наращивали оборонные расходы на протяжении длительного времени. В 2010 году было принято решение увеличить оборонный бюджет на 5% по сравнению с предыдущим периодом. В 2014 году австралийское военное ведомство предложило расширить оборонный бюджет почти вдвое в течение 10 лет, доведя его к 2023 году до $45 млрд.

«Угробили свою военную промышленность»

В списке 100 лучших компаний-экспортёров вооружений, составленном SIPRI, есть два австралийских предприятия. 71-е место в рейтинге за 2013 год заняла Austal — компания, специализирующаяся на проектировании и строительстве алюминиевых судов и кораблей. В основном с верфей Austal сходят патрульные катера, боевые корабли прибрежной зоны и скоростные катамараны. Кроме того, компания специализируется на строительстве паромов. Как сообщается на сайте производителя, с 1988 года Austal разработала и построила более 260 судов, включая гражданские, для более чем 100 клиентов в 50 странах.

Вторая компания, занявшая 84 место в рейтинге, — ASC Pty Ltd (Australian Submarine Corporation), государственная корпорация, занятая строительством субмарин. В 1987 году ASC Pty Ltd выиграла тендер на поставку шести подлодок типа «Коллинз» для военного флота Австралии. Планируется, что эти субмарины останутся на вооружении до 2025 года. Впрочем, назвать их полностью австралийскими нельзя — проектированием занималась шведская компания Kockums.

Дизель-электрическая подлодка класса Collins

AFP

Планы по обновлению подводного флота австралийские военные вынашивали с 2000-х годов, но только в 2015 году кабмин страны объявил о запуске программы модернизации ВМС на $65 млрд. Военное ведомство приобретёт три корабля противовоздушной обороны, десять фрегатов модели ANZAC и новые подлодки.

В мае 2017 года премьер-министр Австралии дал официальный старт программе переоснащения флота Naval Shipbuilding Plan, рассчитанной на 35 лет. И хотя строить суда планируется в Австралии, обойтись без иностранных судостроителей пока не получится. В августе французская компания Naval Group открыла представительство в Аделаиде для возведения верфи, на которой будут построены новые субмарины для австралийского флота.

При этом австралийская промышленность выпускает собственную бронетехнику. В частности, речь идёт о военных внедорожниках Hawkei, производство которых наладила австралийская компания ADI, ставшая впоследствии австралийским филиалом французской Thales.

Бронеавтомобиль был выбран в 2011 году Министерством обороны Австралии в качестве замены стоявших на вооружении сухопутных войск Land Rover. Предшественник Hawkei, боевая бронированная машина Bushmaster, поставлялся армиям Японии, Нидерландов и Великобритании. Сейчас ББМ Hawkei проходит последние испытания, на 2018 год запланировано начало серийного выпуска.

Бронированная машина Bushmaster

© Australian Defence Force

Также в Австралии выпускается собственное стрелковое оружие. Его производят Lithgow Arms и Tenix Defense. Что касается авиатехники, то ВВС Австралии укомплектованы импортными самолётами, в основном американского производства.

«Австралия никогда особенно не отличалась на поприще оборонного экспорта. Австралийцы известны, скорее, как импортёры вооружений, — пояснил в интервью RT директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — В плане производства они практически ничем не известны — даже у ЮАР сейчас более развитый ВПК. Неясно, что, кроме лёгкой бронетехники, собираются производить австралийцы».

Все страны, располагающие развитой военной промышленностью, создавали её не сразу, а постепенно, исходя из собственных военных традиций. На пустом месте создать такую промышленность нельзя, подчёркивает эксперт.

По мнению Коновалова, в действительности речь, скорее всего, идёт о планах по развитию совместного с иностранными компаниями производства по лицензии на австралийской территории. Продукция будет вывозиться из страны как австралийская — в этом случае реализовать планы по вхождению в первую десятку экспортёров возможно.

«Однако фактически Австралия будет просто сборочным цехом», — добавил Коновалов.

Похожей точки зрения придерживается и Александров.

«В 90-е годы австралийцы угробили свою военную промышленность, хотя раньше у них было и военное авиастроение, и судостроение, — отметил эксперт. — Они отказались от собственных разработок и стали просто подрядчиками иностранных компаний, таких как Boeing, Airbus и других. Неясно, что Австралия сможет экспортировать, — разве что отдельные компоненты и приборы. Такое производство у них есть, но назвать эти штучные поставки экспортом вооружений всё же нельзя, так как речь идёт о компонентах».

Политический контекст

Заявление главы правительства о планах по поддержке военного экспорта Австралии вызвало неоднозначную реакцию в стране. Некоторые австралийцы считают, что Канберра не должна уподобляться Штатам, экономика которых растёт только на фоне войн. Звучат опасения, что, если Австралия станет экспортёром вооружений, это повлияет и на её внешнеполитический курс.

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«Будет наш премьер-министр сглаживать напряжённые ситуации или, напротив, будет способствовать эскалации напряжённости на том основании, что это может быть выгодно для наших предприятий по выпуску вооружения?» — цитирует издание The Canberra Times вопрос одного из жителей города Вой-Вой.

Оппозиционный политик Энтони Альбанезе, занимавший с 2007 по 2013 год пост министра транспорта Австралии, в интервью британской газете The Guardian выразил возмущение в связи с тем, что действующий кабмин собирается оказать активную поддержку предприятиям ВПК, в то время как автомобилестроение осталось без господдержки.

Существует и противоположная точка зрения. В 2012 году аналитики из австралийского Института стратегической политики призвали власти страны увеличить оборонные расходы. Эксперты объяснили свою позицию снижением американского влияния в регионе, а также нарастающим напряжением в отношениях государств Азиатско-Тихоокеанского региона, которое в будущем может вылиться в конфронтацию. Правда, речь преимущественно шла об импорте вооружений.

«Дональд Трамп взял курс на изоляционизм, и, хотя США остаются военным союзником Австралии, торговые связи между странами пострадали, — считает Александров. — Австралия осталась одна в Тихоокеанском регионе».

По мнению Коновалова, наличие у страны развитого военно-промышленного комплекса является не только вопросом престижа, но также мощным инструментом политического влияния, который помогает, например, поддерживать дружеские отношения с тем или иным государством. Поэтому заявления австралийского премьера могут говорить о наличии определённых политических амбиций.