«У нас другая точка зрения»: почему Австралия не разделяет антироссийских и антикитайских взглядов Вашингтона

Канберра не рассматривает Россию и Китай в качестве военной угрозы. Об этом в понедельник заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп. Отношение к Москве и Пекину политики пересмотрели после того, как кабмин страны покинул премьер Тони Эббот, а его кресло занял Малколм Тёрнбулл. Эксперты отмечают, что позиция действующего правительства по отношению к РФ и КНР заметно отличается от точки зрения Вашингтона. О новом векторе австралийской внешней политики — в материале RT.

В интервью телеканалу Sky News Australia министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила о готовности Канберры продолжить тесную работу со странами региона, в первую очередь с Китаем. Она добавила, что австралийские власти не разделяют взгляды Вашингтона на Россию и КНР.

«У нас точно другая точка зрения на Россию и Китай. Мы не видим военной угрозы Австралии со стороны России и Китая», — заявила Бишоп, комментируя обнародованную в январе обновлённую редакцию Стратегии национальной обороны США.

В отличие от американских партнёров, назвавших рост китайского и российского влияния в мире ключевым вызовом национальной безопасности, австралийская сторона выражает опасения лишь в связи с политикой Пхеньяна. Об этом ранее говорил премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл.

Напомним, что в апреле 2017 года власти КНДР пригрозили Австралии ядерным ударом, если та продолжит «слепо следовать» политическому курсу Вашингтона и льстить США. Это заявление было сделано МИД КНДР после выступления австралийского министра иностранных дел Джули Бишоп, в котором она назвала ядерные планы Северной Кореи угрозой для всего мира.

Впрочем, конфронтация с Пхеньяном не мешает Канберре выстраивать плотное сотрудничество с Пекином. Как заявила Джули Бишоп 29 января, Австралия продолжает тесно работать с КНР, речь идёт не только об экономическом, но и военно-политическом сотрудничестве.

«Мы проводим с Китаем, как и с другими странами региона, совместные военные учения и продолжим это», — подчеркнула глава австралийского МИД.

«Значимый стратегический игрок»

По сведениям австралийской прессы, в середине января Джули Бишоп раскритиковала свою коллегу — министра международного развития по делам Океании Кончетту Фьерраванти-Уэллз, упрекнувшую КНР в использовании сомнительных финансовых инструментов для наращивания своего экономического влияния в регионе. В интервью The Australian Фьерраванти-Уэллз заявила, что Китай занимается возведением в странах Океании «множества бесполезных зданий» и дорог, ведущих в никуда. Эти высказывания австралийского министра были негативно восприняты в Пекине. Комментируя впоследствии эту историю, Бишоп заявила, что «правительство Австралии приветствует инвестиции в развивающиеся страны Океании».

Эксперты отмечают, что в последние месяцы в отношениях Китая и Австралии возникали спорные моменты, связанные с экономическими вопросами, однако Канберра избегает любой политизации этих противоречий. Также Канберра дистанцируется от антироссийской и антикитайской истерии, охватившей политические и военные круги ряда стран — участниц НАТО.

Однако говорить о дружественных отношениях между Москвой и Канберрой пока не приходится, предупреждают эксперты.

Как отметил в ноябре 2017 года премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл, представляя обновлённую редакцию «Белой книги» по внешней политике страны, Россия прямо и косвенно влияет на Австралию.

«В отношениях с Россией мы будем проявлять осторожность, продвигая наши интересы там, где мы видим, что это возможно. Одновременно Австралия будет вместе с партнёрами противостоять российской политике в тех случаях, когда она угрожает глобальной безопасности», — заявил политик.

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При этом ключевой целью Канберры является прагматичное продвижение собственных интересов в мире, прежде всего в Индо-Тихоокеанском регионе. Как ранее отметила глава австралийского МИД, Россия играет здесь важную роль.

«Россия будет оставаться значимым стратегическим игроком в Индо-Тихоокеанском регионе», — пояснила министр, выступая на конференции «Внешняя политика в неопределённом мире».

Такая сдержанность появилась в политическом курсе Австралии после того, как Тони Эббот ушёл в отставку с поста премьер-министра в 2015 году, а его место во главе правительства занял Малколм Тёрнбулл. Эббот был сторонником радикальных шагов во внешней политике и нередко делал грубые выпады в адрес иностранных государств. На фоне украинского кризиса в 2014 году политик пообещал «атаковать» российского президента на саммите G20 в Брисбене. Однако реализовать свои намерения Эббот не решился.

Помимо стандартных санкционных ограничений, введённых в 2014 году против России союзниками США, правительство Эббота разорвало заключённое в 2012 году соглашение о поставках в РФ австралийского урана для обогащения. Напомним, что на территории Австралии находится около 30% мировых запасов урана, при этом страна не владеет технологией его обогащения. Впрочем, ограничения носят скорее символический характер, так как за два года с момент подписания договора Австралия импортировала в РФ всего 100 тонн необогащённого урана. Следует отметить, что планы Канберры наладить обогащение урана на собственной территории наталкивались на сопротивление со стороны американской администрации.

Урановые месторождения в Южной Австралии

Reuters

Общий товарооборот между Австралией и Россией составлял в 2011 году $1 млрд, его большая часть приходилась на австралийский импорт. После введения санкций товарооборот начал снижаться, и за 2015 год объём взаимной торговли составил $677,3 млн.

Личная позиция

По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, Австралия хотя и является давним союзником США и Великобритании, но географически находится в непосредственной региональной близости от Китая.

«Если Вашингтон может издалека делать резкие заявления в адрес азиатских стран, то Австралия находится в зоне возможного конфликта и не заинтересована в разжигании конфронтационных отношений, — пояснил эксперт в интервью RT. — Поэтому Австралия, как правило, придерживается более трезвой политики. Исключением стал период, когда премьер-министром был Тони Эббот. Например, обострение отношений с Москвой, ряд резких выпадов в сторону российского руководства были связаны с личной позицией Эббота».

Тони Эббот

Reuters

Сегодня в Австралии сожалеют о том, что Канберра, следуя в фарватере США, заняла тогда столь радикальную позицию, не предусматривающую диалог, добавил Мартынов.

Похожей точки зрения придерживается ведущий эксперт Центра военно-политических исследований Михаил Александров.

«Австралийские власти всегда считали США своими верными союзниками и поддерживали Вашингтон даже вопреки собственным взглядам, как это было во время вьетнамской кампании, — прокомментировал ситуацию эксперт в беседе с RT. — Но сейчас австралийский истеблишмент почувствовал, что американцы заходят слишком далеко и это может обернуться неприятными последствиями для самой Австралии, если она не дистанцируется от этого курса».

Оптимизма Канберре не добавляет и пример Турции, с интересами которой США не стали считаться, несмотря на союзнические отношения. Поэтому в Австралии задумываются, будут ли американцы защищать её в условиях серьёзного противостояния.

«Конфликтность американской внешней политики начинает раздражать австралийскую сторону, это заметно», — добавил Александров.

По мнению эксперта, в стране есть и лоббисты американских интересов, но пока разумное крыло в австралийском истеблишменте берёт верх. Большая же часть населения мало интересуется внешней политикой и чаще всего просто принимает курс действующей власти, поэтому появление каких-то серьёзных проамериканских или антиамериканских движений маловероятно.

Транстихоокеанский тупик

Осторожность, которую австралийский кабмин старается проявлять в высказываниях, адресованных Пекину, объясняется достаточно просто: Поднебесная занимает первое место в списке торговых партнёров Австралии. В 2015 году страны подписали соглашение о свободной торговле, по условиям которого 97% австралийского экспорта в КНР облагается нулевыми тарифами. Суммарный товарооборот между странами за 2016 год составил $119,5 млрд — это 21% от всей внешней торговли Австралии. На втором месте находятся США — за аналогичный период страны поставили друг другу товаров на сумму $49,5 млрд, на третьем месте — Япония.

Китайский корабль в порту Сиднея, 2016 год

Reuters

Поднять товарооборот между Австралией и США предполагалось в рамках Транстихоокеанского партнёрства (ТТП). К торговому союзу также планировали присоединиться Япония, Мексика, Сингапур, Канада, Чили и другие страны — всего 12 государств. Соглашение о создании ТТП было подписано в феврале 2016 года, но уже в январе 2017 года Вашингтон вышел из проекта, после того как соответствующий указ подписал глава Белого дома Дональд Трамп.

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Австралия не только инициировала дальнейшие переговоры с Японией, Новой Зеландией и Сингапуром о продолжении проекта уже без участия США — как отметил тогда австралийский премьер-министр, рассматривался даже вариант включения в ТТП Китая.

По мнению экспертов, разрыв Белым домом договорённостей о ТТП сильно подорвал доверие между США и Австралией.

«Это нанесло ущерб Австралии, как и антироссийские санкции, к которым страна присоединилась при прошлом премьер-министре. А так как сейчас Вашингтон причислил к угрозам не только Россию, но и Китай, австралийцы обеспокоились всерьёз. Австралия рискует оказаться в изоляции в регионе и очень этого боится. Речь идёт об отношениях не только с КНР, но и с рядом других государств густонаселённого Южнотихоокеанского региона», — подвёл итог Михаил Александров.