«Испытание для либерализма»: какой политический курс может выбрать Чехия после выборов президента

26—27 января в Чехии проходит второй тур выборов президента. На высший пост претендуют действующий глава государства Милош Земан и бывший председатель Чешской академии наук Иржи Драгош. Первый выступает за суверенную политику и сотрудничество с Россией, второй обвиняет Москву во вмешательстве в выборы и обещает более тесное партнёрство с НАТО и ЕС. По данным социологических опросов, шансы занять президентское кресло у обоих кандидатов примерно равны. В политических раскладах разбирался RT.

Равные шансы

26—27 января 2018 года граждане Чешской Республики будут выбирать президента страны. Назначенный на эти даты второй тур — решающий, так как кандидат, набравший в нём относительное большинство голосов, станет главой государства.

Чехия является по Конституции парламентской республикой, но глава государства в ней выполняет не только церемониальные функции. Он обладает правом вето на принимаемые парламентом законы, предлагает кандидатуру премьер-министра, представляет страну на международной арене и назначает руководство центрального банка.

По итогам прошедшего 12—13 января 2018 года первого тура выборов во второй раунд голосования вышли действующий президент Милош Земан, набравший 38% голосов, и экс-председатель Чешской академии наук Иржи Драгош, получивший 26%.

Оба кандидата занимают диаметрально противоположные позиции по многим вопросам. Земан имеет реноме евроскептика, Драгош настроен на сотрудничество с ЕС. Земан — противник антироссийских санкций, Драгош считает их оправданными и выступает за их сохранение. Земан — противник любых попыток Брюсселя перенаправить часть ближневосточных мигрантов в Чехию, Драгош поддерживает приём ограниченного числа беженцев.

По данным опросов общественного мнения, шансы на победу во втором туре у действующего президента и его противника примерно равны. Так, согласно проведённому 17—22 января исследованию компании Phoenix Research, 41,5% избирателей готовы были голосовать за Земана и 39,2% — за Драгоша. Однако та же социологическая служба несколькими днями ранее отдавала победу Иржи Драгошу, а не Милошу Земану.

По данным опроса, проведённого 15—17 января 2018 года агентством STEM/MARK, за действующего президента были готовы проголосовать 43% избирателей, тогда как за его либерального оппонента — 47%.

«Опросы — штука противоречивая. Всё зависит от того, кто их проводит, кого и где опрашивают, — отметил в интервью RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв. — В Праге Земан проигрывает с треском, а в глубинке он наоборот имеет огромное преимущество».

Две Чехии

«Чешское общество по многим позициям разделено на две равные части, Земан и Драгош представляют собой два общества: «общество трактира» и «общество кофейни», — подчеркнула в беседе с RT старший научный сотрудник Отдела Восточной Европы ИНИОН РАН Юлия Щербакова.

Первые — это простые люди, преимущественно представляющие чешскую глубинку — сельскую местность и небольшие города. Вторые — городская, особенно пражская интеллигенция, настроенная либерально и проевропейски.

Это подтверждают и электоральные карты первого тура президентских выборов: Земан получил большинство голосов везде, за исключением Праги, где его опередил Иржи Драгош. По мнению обозревателя Financial Times Тони Барбера, такая ситуация не уникальна для стран Центральной и Восточной Европы.

Он отмечает, что оплотами либеральных сил, противостоящих находящимся у власти консерваторам, являются в Польше западная часть страны и частично Варшава, а в Венгрии — Будапешт. И даже во время президентских выборов в Австрии в 2016 году Вена поддержала либерального Александра Ван дер Беллена, тогда как в других частях страны лидировал кандидат от правой Австрийской партии свободы Александр Хофер.

«Если мы возьмём опросы общественного мнения, то увидим, что чешское общество делится примерно пополам — на западную и, можно сказать, антизападную части», — уточнила Юлия Щербакова.

«Эти четыре примера из стран Центральной Европы (Чехия, Польша, Венгрия, Австрия. — RT), — отметил Барбер, — показывают, что президент Франции Эммануэль Макрон был прав, когда в 2016 году заметил, что граждане демократических стран делятся на два почти равных лагеря: это сторонники открытого общества и те, кто защищают закрытое общество. Поэтому, по словам журналиста, новые чешские выборы станут «испытанием для либерализма» в Центральной Европе.

Рука Москвы

Другие западные СМИ также подчёркивают «нелиберальные взгляды Земана» и проевропейскую позицию его противника. Так, The Guardian пишет о «предполагаемой близости Земана авторитарным правительствам Москвы и Пекина». Reuters утверждает, что президент «сблизился с крайне правыми и коммунистами». Bloomberg называет его «фанатом Путина», а The New York Times подчёркивает, что чешские выборы — это «выбор между присоединением к Западу или к Востоку».

«Если Земан выиграет, в регионе будут преобладать националистические позиции. Если выберут Драгоша, Центральная и Восточная Европа не будут единым евроскептицистским фронтом. В будущей борьбе за индивидуальные свободы и европейские фонды это окажется очень важным», — утверждает автор журнала New Eastern Europe Сирилл Брет.

На улицах Праги

Главный противник действующего президента активно использует антироссийскую карту в своей избирательной кампании. Лояльные ему издания обвиняют Милоша Земана в сотрудничестве с Россией, а накануне первого тура Иржи Драгош заявил о возможном вмешательстве Москвы в чешские президентские выборы и продолжает выступать с соответствующими заявлениями.

«Русские спецслужбы заинтересованы в том, чтобы Милоша Земана переизбрали, — заявил недавно Драгош, выступая на чешском радио. — Я не могу подтвердить это, но ранее BIS (Служба безопасности и информации Чехии) признала это в своём годовом докладе».

Однако Земан возмутился таким манипулированием общественным сознанием и заявил, что Служба безопасности Чехии (контрразведка) выступила с официальной информацией, что утверждение Драгоша является неправдой.

В свою очередь, располагающаяся в Праге организация Kremlin Watch выступила с заявлением, что Земан является «троянским конём Москвы», поскольку веб-сайты, на которых критикуют Иржи Драгоша, «выступают с идеологических позиций, схожих со взглядами Владимира Путина».

«У нас нет никаких прямых доказательств финансовых связей, показывающих, что кто-то посылает им деньги из России, но я могу представить, что, если бы они хотели сделать это, это было бы просто», — заявила представитель борцов с «влиянием Кремля» Вероника Вихова.

«Земан совсем не евроскептик, а вполне себе еврооптимист, просто иногда он идёт не в ногу. А хочется, чтобы все шли в ногу. На этом и основана та травля, которая идёт в отношении Земана в Чехии и на Западе», — отметил Вадим Трухачёв. По его словам, западная, а также чешская пресса, которая в основном принадлежит или немцам, или американцам, демонстрирует желание западных элит иметь дело скорее с понятным и предсказуемым Драгошем, который мыслит так же, как они, чем с Земаном.

Порог кризиса

Кроме внешнеполитических разногласий, у Иржи Драгоша и Милоша Земана наблюдаются противоречия и по вопросам внутренней политики. Связаны они с фигурой нынешнего премьер-министра Андрея Бабиша. Глава популистской партии ANO, победившей на парламентских выборах октября 2017 года, и один из самых богатых людей страны, он ещё с прошлого года обвиняется в незаконном использовании европейских субсидий в пользу одной из своих фирм. Хотя его партия и доминирует в парламенте, чтобы сформировать правительство, ей нужны союзники. Но другие партии пока отказываются поддержать кандидатуру Бабиша на пост премьер-министра.

Земан встал на сторону Бабиша и номинировал его на пост премьера после выборов в парламент. 16 января 2018 года правительству Бабиша был вынесен вотум недоверия, однако президент снова дал ему мандат на формирование кабинета министров и теперь обещает поддерживать его кандидатуру как минимум до 7 марта, то есть до окончания текущего президентского срока.

Однако Иржи Драгош выступает против кандидатуры Бабиша на пост главы правительства. В свою очередь, сам Бабиш уже заявил, что такая позиция президента может привести к политическому кризису в стране.

Андрей Бабиш

«Это может повлечь за собой соответствующий конфликт», — отмечает Вадим Трухачёв. Однако, по словам эксперта, никакая правящая коалиция в парламенте без партии Бабиша не сложится. Теоретически, если Иржи Драгош станет президентом, он может назначить техническое правительство, распустить парламент и инициировать новые выборы. «Впрочем, и там поддержка ему не гарантирована, потому что Бабиш сейчас самый популярный политик Чехии», — отмечает эксперт.

От исхода борьбы за пост премьер-министра, на которую, в свою очередь, повлияют результаты президентских выборов, и будет зависеть внешняя политика Чехии, подчёркивают эксперты.

«Президент влияет на внешнюю политику Чехии, но это влияние не формализировано, — отмечает Юлия Щербакова. — Его функции в основном представительские. Внешнюю политику определяет чешское Министерство иностранных дел».

«Кто бы не стал президентом, всё будет зависеть от того, кто окажется во главе правительства, будет это Андрей Бабиш или же им станет кто-нибудь другой», — отмечает Вадим Трухачёв. Ранее Бабиш выступал с противоречивыми заявлениями в отношении России. С одной стороны, он заявлял о неэффективности антироссийских санкций, с другой — призывал Милоша Земана дистанцироваться от России и Китая.

Шансы на перемены

По словам Вадима Трухачёва, во многом исход президентских выборов должны определить сторонники Андрея Бабиша. «От избирателей Бабиша будет зависеть, кто станет президентом. Сам Бабиш только недавно заявил, что поддерживает Земана», — отмечает политолог. Также на руку действующему президенту будет, если на избирательные участки придёт больше людей, чем в первом туре.

«Чем явка выше, тем выше шансы, что Земан победит. На колеблющихся избирателей Земан может оказать воздействие, поскольку в очном споре он выглядит лучше, чем Драгош, — отмечает эксперт. — Если же новые избиратели к тем 61,88%, что пришли в первом туре, не присоединятся, тогда шансы Земана остаться в должности крайне малы».

Кроме того, следует учитывать и тот факт, что большая часть кандидатов, не прошедших во второй тур, призвали своих сторонников голосовать за Иржи Драгоша.

Как отмечает Юлия Щербакова, на прошедших 23 января 2018 года предвыборных дебатах Иржи Драгош «выглядел более скованным». По её словам, Милош Земан лучше чувствует болезненные точки чешского общества и, основываясь на этом знании, выстраивает критику своего оппонента. «Поведение электората не поддаётся иногда никакому логическому объяснению, но я бы взяла на себя смелость сказать, что победит Земан. У Земана больше оснований... чтобы быть президентом», — считает политолог.

По мнению Вадима Трухачёва, независимо от исхода выборов, для Москвы изменится немногое. Если и стоит ждать перемен при возможной смене власти в Праге, то это коснётся преимущественно отношений Чехии с ЕС и правительствами Словакии, Польши и Венгрии.

«Если говорить о политике в отношении России, я в целом не думаю, что она изменится. Чехия не будет бежать впереди паровоза и требовать отмены ограничительных мер, но и не станет требовать их ужесточения при любом правительстве и любом президенте», — считает политолог.