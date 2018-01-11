«Шансы примерно равны»: сможет ли Земан переизбраться на пост президента Чехии

Первый тур президентских выборов в Чехии состоится 12—13 января. Согласно данным соцопросов, лидеры гонки — действующий президент Милош Земан и экс-глава Академии наук Чешской Республики Иржи Драгош. Земан выступает за тесное сотрудничество с Москвой, в то время как его главный оппонент поддерживает антироссийские санкции. Кроме того, претенденты на пост придерживаются противоположных позиций по вопросам евроинтеграции. У кого из кандидатов больше шансов на победу, выяснял RT.

Имидж или власть

По традиции, президента в Чехии выбирают два дня. В этом году первый тур голосования пройдёт 12—13 января. Если ни один из кандидатов не преодолеет 50-процентный барьер, то через две недели (26—27 января) стартует второй тур с участием двух победителей предыдущего раунда.

С 2013 года президент в Чехии избирается на прямых выборах, но формально полномочий у него не прибавилось: страна остаётся парламентской республикой, правительство подотчётно депутатам. Тем не менее так сложилось, что именно президент обладает значительным авторитетом, непосредственно влияя на жизнь страны.

Помимо исполнения представительских функций и обязанностей Верховного главнокомандующего, президент назначает судей Конституционного и Верховного судов и членов совета директоров Чешского национального банка, имеет право наложить вето на законы, принятые парламентом, а также распустить верховный законодательный орган в случаях, предусмотренных Конституцией.

На прошлых выборах уверенно победил Милош Земан. И сейчас он снова претендует на президентское кресло.

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«В Чехии роль президента не так уж велика, это парламентская республика, — отметил в интервью RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики ИАИ РГГУ Вадим Трухачёв. — С другой стороны, этот пост ранее занимали такие яркие фигуры, как Вацлав Гавел, Вацлав Клаус и Милош Земан, которые уже в силу своего авторитета влияли и на внутреннюю, и на внешнюю политику. И на то, что они говорили и делали, обращали внимание далеко за пределами Чехии».

На второй круг

По данным последних соцопросов, действующий президент Земан — лидер нынешней гонки. Согласно отчётам TNS Kantar и Median, за него готовы проголосовать 42,5% избирателей. Эксперты агентства STEM пророчат Земану чуть больше — 45,5% голосов. А вот аналитики Sanep считают, что его поддержат немногим более 31% электората. С 9 января в Чехии наступили «дни тишины»: публиковать результаты опросов запрещено.

«По всей вероятности, второго тура не избежать, так что имя нового президента Чехии мы узнаем только в конце января, — считает Трухачёв. — Судя по всему, Земану не хватит голосов, чтобы победить в первом туре».

Эксперт считает, что ничего удивительного в этом нет, поскольку «в Европе редко когда президентов избирают в первом туре».

В выборах участвуют 9 кандидатов. Но, как показывают опросы, реальный соперник у Земана один — экс-председатель Академии наук Чехии, профессор Иржи Драгош. В первом туре его могут поддержать 27% избирателей. А во втором раунде у него и вовсе есть шанс опередить Земана, считают аналитики Карлова университета в Праге. По их данным, опубликованным в декабре, предпочтения избирателей на стороне Драгоша, хотя месяцем ранее лидировал Земан. Prague Daily Monitor отмечает, что в случае второго тура кандидаты будут идти буквально ноздря в ноздрю: разрыв не превысит одного процента.

Кандидат в президенты Чехии Иржи Драгош

AFP

© Michal Cizek

«Часть чешских избирателей, в особенности в Праге, резко отрицательно относятся к Земану», — отмечает Трухачёв.

Жителям столицы не нравится грубоватый стиль общения действующего президента, подчёркивает политолог. В то же время тем, кто проживает за пределами Праги, такое поведение Земана, наоборот, импонирует.

О различии предпочтений во время голосования заявила в интервью RT и заведующая отделом современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Элла Задорожнюк.

«Судя по прошлым выборам, на Земана ориентировалось, как говорили чешские аналитики, в основном негородское население, глубинка. Что касается Драгоша, то либеральная часть чешского общества будет голосовать за него — это однозначно», — утверждает эксперт.

Демонстранты пишут плакаты, требующие отставки президента Милоша Земана

Reuters

© David W Cerny

По мнению Трухачёва, голосование будет за или против Земана, потому что имя любого из других кандидатов, за исключением бывшего премьер-министра Мирослава Тополанека, «мало что говорит чешскому избирателю».

Что же касается причин, по которым часть чешского электората будет голосовать против Земана, то их не так много и они в основном политические.

«Это не экономические проблемы, потому что Чехия довольно-таки благополучно закончила 2017 год, с одними из лучших показателей. Скорее, это сфера политики», — отметила в беседе с RT старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Анна Четверикова.

Полярные позиции

Большинство экспертов сходятся во мнении, что во второй тур выйдут Земан и Драгош. Для России победа действующего президента стала бы более приемлемым вариантом, считает Трухачёв. Земан не раз выступал за отмену антироссийских санкций и максимально тесное сотрудничество с Москвой. Иржи Драгош занял противоположную позицию, поддержав продление ограничительных мер.

«Шансы примерно равны, вопрос в том, что перевесит — несдержанность Земана или то, что он человек яркий, благодаря которому Чехия, будучи небольшой страной, ведёт себя достаточно независимо на международной арене. К тому же в прошлом он был достаточно успешным премьер-министром», — говорит Трухачёв.

Два главных претендента на президентский пост занимают разные позиции и по вопросам сотрудничества с Западом. В отличие от евроскептика Земана, Драгош выступает за расширение и углубление процессов евроинтеграции и усиление ЕС и НАТО. Его кандидатуру поддержали либерально-консервативные проевропейские партии «Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия» и движение STAN, а также молодёжное крыло социал-демократов.

В апреле 2017 года в разгар скандала вокруг предполагаемого закрытия Центрально-Европейского университета Джорджа Сороса в Будапеште Драгош встал на сторону финансиста. Учёный назвал действия ближайшего партнёра своей страны по Вышеградской группе — Венгрии — «дискриминацией, не имеющей аналогов в демократических странах», и предложил перенести учебное заведение в Прагу.

Navrhuji, aby se Středoevropská univerzita přestěhovala do Prahy. Našla by zde důstojné podmínky, včetně zájmu Akademie věd o spolupráci. — Jiří Drahoš (@jiridrahos1) 4 апреля 2017 г.

Maďarský parlament schválil zákon omezující působení zahraničních vzdělávacích institucí. Taková diskriminace nemá v demokrat. zemích obdoby https://t.co/OOJ11WVJKP — Jiří Drahoš (@jiridrahos1) 4 апреля 2017 г.

«Действительно, Драгош — фигура, которая больше смотрит на Евросоюз и Соединённые Штаты, но он так много смотрит на Евросоюз, что это может пойти против него», — отмечает Трухачёв.

Так, например, противник Земана выступает за размещение в Чехии мигрантов из стран Ближнего Востока. А это не нравится подавляющему большинству граждан республики.

Более того, если победит Драгош, то роль президента Чехии в жизни страны может резко ослабнуть, а «главным лицом станет премьер Андрей Бабиш», считает политолог. Ведь долгое время президентский пост занимали известные политики, чей авторитет на международной арене сложно переоценить, а у Драгоша такого преимущества нет.

Русский след

В начале декабря 2017 года Иржи Драгош заявил, что Россия, скорее всего, вмешается в президентские выборы в Чехии. По его словам, это вполне ожидаемо, поскольку Москва пыталась повлиять на выборы в США, Германии и Франции.

«Секретные службы этих стран сегодня более или менее чётко заявляют, что что-то подобное происходит», — подчеркнул в эфире чешского телевидения Драгош.

Пражский Град

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© Michael Szönyi/http://imagebroker.com/#/search/

Впрочем, спецслужбы Чехии слова кандидата подтвердить отказались.

«На данный момент у нас нет соответствующей информации о незаконном влиянии на парламентские выборы со стороны иностранных разведывательных служб. То же самое, конечно, относится и к президентским выборам», — сказал в интервью чешскому телевидению представитель Службы безопасности и информации Чешской Республики Ладислав Штича.

Милош Земан опасения своего соперника высмеял, сравнив его с бывшим кандидатом на пост президента США.

«Я считаю это оскорблением, если в случае парламентских или президентских выборов кто-то утверждает, что на граждан могут влиять воображаемые иностранные службы, — заявил президент Чехии. — Он выступает, как Хиллари Клинтон во время президентских выборов».

«Это, конечно, странно для человека серьёзного, учёного, который занимал в своё время пост председателя Академии наук Чешской Республики, — отметила Элла Задорожнюк. — Странно, что он поддаётся на такие грубые фейки».

Эксперт полагает, что подобная риторика Драгоша вкупе с его программой, а также ориентацией на Евросоюз и НАТО, «вызывает разочарование в такого рода политиках и тревогу за будущее российско-чешских отношений».

«Это просто смешно слушать, потому что влияние России на внутреннюю жизнь Чехии, к сожалению, сводится к нулю», — прокомментировал заявление Иржи Драгоша Трухачёв.

По словам эксперта, подобные заявления могут негативно сказаться на результатах Драгоша.

«Это может оттолкнуть от него многих чехов. Русофилов среди них не так много, но и русофобов мало», — подчеркнул политолог.