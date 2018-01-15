«Плановый полёт»: в Минобороны прокомментировали заявления о перехвате российских бомбардировщиков

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 выполняли плановый полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Там отметили, что «на отдельных этапах» британские и бельгийские истребители осуществляли сопровождение российских самолётов. 15 января ВВС Великобритании и Бельгии сообщили о том, что в воздух было поднято несколько Eurofighter Typhoon и F-16 для перехвата Ту-160. Что известно об инциденте — в материале RT.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполняли плановый полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Их сопровождали истребители МиГ-31. Об этом RT сообщили в Министерстве обороны России в ответ на заявления британских военных о перехвате российских самолётов.

«Продолжительность полёта составила более 13 часов. В ходе полёта экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе. На отдельных этапах маршруту российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии», — заявили в российском ведомстве.

При этом в министерстве отметили, что лётчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного

и Каспийского морей, Тихого океана.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160

© Минобороны РФ / РИА Новости

Ранее в британском Министерстве обороны заявили, что 15 января для перехвата российских самолётов в воздух были подняты истребители Eurofighter Typhoon Королевских военно-воздушных сил с авиабазы Лоссимут на северо-востоке Шотландии.

«Мы можем подтвердить немедленную реакцию самолётов Typhoon на авиабазе ВВС Лоссимут. Самолёты вылетели сегодня утром, эта операция продолжается, поэтому мы не сможем предоставить дополнительной информации до завершения миссии», — приводит Sky News заявление представителя британского Минобороны.

Позднее в ведомстве заявили, что инцидент исчерпан.

«За российскими самолётами с самого начала вели наблюдение истребители различных дружественных государств, и затем они были перехвачены Королевскими ВВС над Северным морем», — заявил представитель британского командования.

Он подчеркнул, что бомбардировщики ни разу не нарушили «суверенное воздушное пространство» Великобритании.

В воздух помимо группы быстрого реагирования также был поднят самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E3 Sentry AWACS, дислоцированный на авиабазе Уоддингтон.

Также в понедельник, 15 января, об успешном перехвате двух российских самолётов в небе над Северным морем отрапортовали бельгийские ВВС. Там уточнили класс перехваченных воздушных судов — сообщается, что это были стратегические бомбардировщики Ту-160.

Today, 2 #F16@BeAirForce successfully intercepted 2 Russian TU-160 Blackjack bombers above the North Sea, within the Dutch area of responsability of #NATO airspace. Due to supersonic flight, the Belgian #F16 were able to complete their mission, guaranteeing your #Security. pic.twitter.com/M1wkqVCBdH — Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) 15 января 2018 г.

Аналогичные данные со ссылкой на военный источник передавала местная газета Le Soir. Она сообщила, что два истребителя F-16 поднялись в понедельник утром с авиабазы Флорен на перехват двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160. Согласно приведённой информации, перехват состоялся над акваторией Северного моря к северо-западу от побережья Нидерландов.

По сообщению издания, в минувший четверг, 11 января, Бельгия возобновила выполнение миссий по защите воздушного пространства над странами Бенилюкс. Эти полёты попеременно с Нидерландами выполняются с начала 2017 года.

Через некоторое время пожелавший остаться неназванным представитель Минобороны Бельгии рассказал РИА Новости, что российские самолёты находились в так называемой зоне контроля НАТО, но оставались в международном воздушном пространстве.

«Российские ВВС, возможно, проверяют, как мы реагируем, и мы реагируем, как принято. Никаких враждебных намерений тут нет», — заявил собеседник агентства.

Позднее Минобороны Бельгии распространило коммюнике, в котором подтвердило, что два F-16 были подняты в воздух после получения из центра воздушных операций НАТО в немецком Удеме указаний о перехвате российских самолётов над Северным морем.

Сообщается, что пилоты выполнили визуальную идентификацию Ту-160 около 11:51 по местному времени (13:51 мск). Это произошло на высоте 27 000 футов (около 9000 метров) над акваторией Северного моря.

«Перехват произошёл в голландской зоне ответственности воздушного пространства НАТО», — рассказали в Минобороны. Там уточнили, что самолёты бельгийских ВВС сопровождали российские Ту-160, пока миссию не взяли на себя самолёты британских ВВС.

Ту-160

РИА Новости

В свою очередь, информацию о перехвате подтвердил и специализирующийся на отслеживании перемещений военной авиации портал Mil Radar. По его данным, в 09:26 GMT (12:26 мск) в воздух были подняты два истребителя Typhoon Королевских вооружённых сил с авиабазы Лоссимут. Примерно час спустя, в 10:24 GMT (13:24 мск) на перехват с авиабазы Флорен поднялась пара истребителей F-16. Около 11:06 GMT (14:06 мск) пилоты бельгийских ВВС визуально идентифицировали российские воздушные суда как стратегические бомбардировщики Ту-160.

Данные о перехватывающем полёте бельгийских истребителей подтверждает и запись трекера на портале RadarBox24. Там же сообщается информация о маршруте, высоте и скорости полёта.

Миссия была прервана около 11:45 GMT (14:45 мск) после того как российские самолёты продолжили полёт на северо-восток над акваторией Норвежского моря. Специализированные порталы приводят и примерный схематический маршрут российских стратегических ракетоносцев.