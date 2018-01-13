«Панамские хроники»: фильм RTД про скандальную утечку информации об офшорах знаменитостей и политиков

Утечка панамских документов, произошедшая в 2016 году, сегодня уже почти забыта. Однако члены Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), занимавшиеся этим делом, а также эксперты предупреждают, что данная история ещё не закончилась. По их словам, большая часть информации об офшорах знаменитостей и мировых политиков так и не была опубликована. В новом документальном фильме RTД собраны эксклюзивные признания и неожиданные свидетельства участников одного из самых масштабных офшорных скандалов в истории.

Скандал с так называемым панамским досье оказал влияние на многих людей по всему миру. Терабайты информации о владельцах офшоров стали достоянием общественности в результате утечки данных из базы юридической фирмы Mossack Fonseca в 2016 году.

В документах фигурировали 12 действующих и бывших глав государств, 29 миллиардеров из списка Forbes и десятки знаменитостей. В списках значились, в частности, аргентинский футболист Лионель Месси, актёр Джеки Чан, бывшая жена британского музыканта Пола Маккартни Хизер Миллс, украинский президент Пётр Порошенко и исландский премьер Сигмюндюр Давид Гуннлёйгссон.

Одним пришлось разъяснять происхождение средств в офшорах, другие пытались доказать свою непричастность к скандалу, а кому-то он стоил должности.

Западные журналисты практически отдали главную роль в панамском скандале президенту России — и это при том, что его имя ни разу не упоминается в архивах Mossack Fonseca. Но в них была информация о друге Владимира Путина — музыканте Сергее Ролдугине. Позже российский лидер пояснил, что виолончелист «все заработанные там деньги направил на приобретение музыкальных инструментов».

«Очень бросается в глаза, что в списке практически нет американцев. Но зато много людей из стран БРИКС. Особенно Бразилии, России и Китая», — отмечает независимый журналист и писатель Пепе Эскобар.

Другой герой фильма, финансовый разоблачитель Брэдли Биркенфельд, уверен, что за панамским досье стоит ЦРУ: «Они работают по схеме, цель которой — подорвать положение врагов информацией, которая либо опозорит их, либо поставит крест на их карьере».

Тем не менее, несмотря на многочисленные расследования, которые вели и журналисты, и панамские правоохранители, выяснить, кто стал источником слива, так и не удалось. Многие эксперты уверены, что «панамская атака» на правительства всего мира продолжится.

Как рассказал RT директор Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) Жерар Райл, чья компания занималась этим делом, они придержали много компрометирующей информации на будущее.

«Примерно 95—98% информации, полученной в результате этого взлома, так и не было опубликовано. Мы не можем исключить возможности, что в будущем случится панамский скандал 2.0 или 3.0. Всё может быть», — сказал Райл.

Полную версию фильма смотрите на сайте RTД.