Надежда на чудо: семьи пропавших аргентинских моряков попросят Путина не прекращать поиски подлодки «Сан-Хуан»

Родственники членов экипажа аргентинской субмарины «Сан-Хуан», пропавшей в середине ноября, готовят письмо президенту России Владимиру Путину. Семьи моряков хотят попросить у российского лидера не прерывать операцию в районе исчезновения подлодки. Они также не исключают возможности найма частных компаний, которые специализируются на поисках затонувших кораблей. На месте возможной катастрофы продолжает работать международная корабельная и авиационная группировка. Как продвигается поисковая операция — в материале RT.

Родственники членов экипажа пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» готовят письмо президенту России Владимиру Путину. Мать одного из моряков Луиза Родригес рассказала изданию Clarin, что они намерены попросить российского лидера не прекращать поиски субмарины.

По её словам, семьи пропавших моряков хотят «поблагодарить Путина за уже оказанную помощь, а также попросить его не отказываться от поиска «Сан-Хуана».

Женщина также рассказала, что представители ВМС Аргентины намерены исследовать район в 240 км к северу от места текущих поисков после того, как родственники моряков попросили об этом.

«Одной из нас было видение, и мы думаем, что они могут быть там. Мы верим, что они могут быть живы, и нам нужно, чтобы поиски были срочными», — заявила Родригес.

Родственники пропавших моряков также не исключают возможности найма частных компаний, специализирующихся на поисках затонувших кораблей.

Подводная лодка аргентинских ВМС «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 16 ноября во время перехода с базы Ушуайя в крупный порт Мар-дель-Плата. На борту субмарины находились 44 члена экипажа, включая первую в истории Аргентины женщину-подводника Элиану Марию Кравчик. Запаса кислорода у моряков было на шесть суток в автономном режиме.

Во время последнего выхода на связь (07:30 по местному времени 15 ноября) командир корабля сообщил о проблемах, связанных с коротким замыканием в системе электропитания. В предполагаемый район исчезновения подлодки в 430 км от побережья выдвинулись судна ВМС Аргентины, позднее к поисково-спасательной операции присоединились корабли и авиация 18 стран.

Океанографическое судно «Янтарь» ВМФ России

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23 ноября Владимир Путин в беседе со своим аргентинским коллегой Маурисио Макри предложил оказать помощь в поисках подлодки. После этого в район исчезновения субмарины было направлено океанографическое судно «Янтарь» ВМФ России с глубоководными аппаратами, выполнявшее плановые задачи у западного побережья Африки. Также в район поисков на самолёте Ан-124 вылетела мобильная группа специалистов 328-го отряда, оснащённая телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом «Пантера Плюс».

Тогда же, 23 ноября, представители ВМС сообщили о зафиксированном в районе поисков одиночном взрыве, который может быть связан с пропавшей дизель-электрической подлодкой типа «Санта-Крус», построенной в Германии в 1983 году.

Также по теме «Спасённых не будет»: Аргентина признала гибель экипажа подлодки «Сан-Хуан» Аргентина приняла решение прекратить операцию по спасению экипажа подводной лодки «Сан-Хуан», которая с 15 ноября перестала выходить...

Несмотря на все усилия международной группировки, спустя 15 суток после исчезновения субмарины аргентинские власти приняли решение прекратить спасательную операцию.

«Локализовать место нахождения подлодки невозможно. Спасённых не будет», — заявил официальный представитель ВМС Энрике Бальби.

Многие родственники пропавших моряков с негодованием встретили принятое решение и обратились к президенту страны с требованием возобновить спасательную операцию. Тем не менее продолжился лишь поиск подводной лодки.

Было выдвинуто несколько версий произошедшего. Во-первых, перед исчезновением подлодки капитан судна сообщил о попадании внутрь корпуса воды, вызвавшей короткое замыкание. Во-вторых, версия взрыва из-за повышенной концентрации водорода по неизвестной причине. Представитель ВМС Энрике Бальби сообщил, что в момент перехода на борту субмарины не было боевых торпед, которые могли бы сдетонировать. При этом версию нападения на подлодку в ВМС также отвергают.

Родственники пропавших моряков у базы ВМС Аргентины в Мар-дель-Плата

Reuters

Также выдвигалась версия о причастности к катастрофе аргентинской подлодки немецких фирм Ferrostaal и EnerSys-Hawker, которые заменяли аккумуляторные батареи во время капитального ремонта судна в 2011 году. Компании обвиняют в том, что они якобы давали взятки и выдали не всю документацию о выполненных работах.

По информации Bayerischer Rundfunk, с Ferrostaal и EnerSys-Hawrer был заключён договор на поставку 964 аккумуляторных элементов на сумму €5,1 млн.

«Есть подозрение, что аккумуляторы, которые были поставлены взамен, частично или полностью не соответствуют стандартам качества, которым они должны соответствовать. Мы также не знаем, откуда они были поставлены: из Германии или из другой страны. Поэтому мы хотим знать, какие инженеры работали на месте, и кто подписал бумагу, что ремонт завершён», — цитирует Deutsche Welle председателя комитета по зарубежным делам аргентинского парламента Корнелию Шмидт-Лирман.

В Ferrostaal отвергли обвинения в свой адрес и заявили, что продали свою долю в компании Ferrostaal Argentina в 2016 году. Заявлений от EnerSys-Hawker пока не поступало. В свою очередь построившая подлодку компания ThyssenKrupp Marine Systems сообщила, что не была связана с капремонтом.

Один из объектов, обнаруженных на дне Атлантического океана российским аппаратом «Пантера Плюс»

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В зоне поиска пропавшей подлодки продолжают работать пять судов: эсминец аргентинских ВМС «Саранди», судна «Пуэрто Архентино» и «Мальвинские острова» с российским аппаратом «Пантера Плюс» на борту, российское океанографическое судно «Янтарь» и американское исследовательское судно «Атлантис».

Поисковой группировкой было исследовано несколько аномальных объектов, в результате чего были обнаружены и классифицированы два затонувших рыболовных траулера, бетонные блоки, скопления донных отложений и ряд других объектов. Работы в районе исчезновения субмарины продолжаются.