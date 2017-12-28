Провокации в Сирии и деструктивные шаги США: о чём говорила Мария Захарова на итоговом брифинге

США безосновательно обвиняют Россию в нарушении Договора по открытому небу. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Говоря о ситуации в Сирии, она отметила, что РФ расценивает попытку атаки на базу Хмеймим как провокацию, направленную на подрыв мирного урегулирования. О том, какие вопросы поднимались на итоговом брифинге представителя МИД России в 2017 году, — в материале RT.

Деструктивные шаги

Россия считает голословными обвинения со стороны США в нарушении Договора по открытому небу и примет ответные меры с 1 января 2018 года. Об этом в ходе предновогоднего брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Продолжая общий политический курс, направленный на дальнейшее обострение отношений с Россией, Вашингтон абсолютно безосновательно обвинил Россию в нарушении Договора по открытому небу и пошёл на односторонние шаги, связанные с созданием максимальных неудобств российским миссиям открытого неба, проводимым над территорией США. В связи с этим и исходя из принципа взаимности Россия была вынуждена пойти на адекватные меры, которые носят процедурный характер», — отметила Захарова.

В частности, по её словам, российская сторона заявила о намерении отменить ночёвки на трёх аэродромах при проведении полётов с участием США.

«Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ российской стороной была отправлена нота о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда двусторонних договорённостей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полётов по договору», — сообщила представитель МИД.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Вашингтон может ввести ряд ограничений для полётов российской военной авиации над США.

Захарова сообщила журналистам, что Россия будет зеркально отвечать на новые санкции, которые могут быть приняты американской стороной в отношении Москвы.

«Вы знаете нашу традиционную позицию. Мы вынуждены отвечать зеркально на всё, что наши партнеры предпринимают агрессивно в отношении России», — заявила она, отвечая на вопрос журналистов об ответных мерах на возможные санкции в банковской сфере.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что «хотелось бы сфокусироваться на зеркальных ответах на позитивные шаги».

«Но, к сожалению, очень часто мы видим такие деструктивные для двусторонних отношений шаги, которые предпринимают американские коллеги. Поэтому эти зеркальные ответные меры никто не отменял», — заключила она.

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Также Захарова охарактеризовала заявление Госдепа США о давлении на кандидатов и избирателей в ходе выборов как прямое вмешательство во внутренние дела России.

«На днях Госдепартамент США обвинил российское правительство в давлении на кандидатов на выборах в президенты России в 2018 году, применении строгих мер по отношению к неким независимым голосам, неспособности защитить пространство России для осуществления прав человека. Подобные заявления Госдепа — это прямое вмешательство в процесс выборов, во внутренние дела иностранного государства», — сообщила дипломат.

Она напомнила, что после начала раскручивания безосновательных инсинуаций о «российском влиянии на американские президентские выборы 2016 года» российская сторона предлагала Вашингтону официальным образом гарантировать взаимное невмешательство во внутренние дела, однако американцы отказались от принятия такого документа. Впоследствии российские дипломаты предприняли ещё одну подобную попытку, на которую Госдеп США ответил письменным отказом.

«Фактически это стало признанием того, что ничего подобного не было и никакой угрозы с нашей стороны США для своей избирательной системы не ощущали и не ощущают. Одновременно в Вашингтоне продемонстрировали, что не хотят связывать себя никакими обязательствами, что выглядит как желание оставить за собой право вторгаться в чужие дела», — заявила Мария Захарова.

Джон Хантсман

AFP

Напоминание об этом содержится в записке, которая была передана послу США в России Джону Хантсману, добавила официальный представитель МИД.

«В ней также снова подтверждена готовность к обмену письмами или иными формами гарантий взаимного невмешательства в избирательные и прочие внутриполитические процессы. Дело за американской стороной», — сказала Захарова.

Провокации в Сирии

Говоря о ситуации в Сирии, Захарова заявила, что Москва расценивает попытку атаки на российскую базу Хмеймим в САР как провокацию, направленную на подрыв мирного урегулирования.

«Мы усматриваем во вчерашней попытке атаковать российских военных на базе Хмеймим ещё одно звено в цепи непрекращающихся и очень, может быть, срежиссированных провокаций с участием террористов-радикалов от сирийской оппозиции, направленных на срыв позитивных тенденций в развитии обстановки в Сирии и, в частности, на создание препятствий на пути созыва и проведения 29—30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога», — отметила официальный представитель МИД.

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Также она сообщила, что Москва обеспокоена тем, что у террористов в Сирии появляются новые виды вооружения.

«Беспокоит то, что у террористов появляется всё новое вооружение, которое позволяет им осуществлять подобные вылазки. Вопрос: откуда террористы берут эти вооружения?» — заявила Захарова.

Она напомнила, что 27 декабря российскими системами ПВО были перехвачены две ракеты, которые боевики выпустили по базе в Хмеймиме.

«Таким образом, факты говорят о том, что подпитка террористических формирований вооружением до сих пор не прекратилась», — заключила дипломат.

Продолжая тему сирийского урегулирования, Захарова отметила, что говорить о возможном участии курдской партии «Демократический союз» в Конгрессе сирийского национального диалога пока преждевременно.

«Что касается темы участия курдских представителей в работе конгресса, который состоится в конце января в Сочи, то как по представителям курдских и политических движений, и непосредственно общественных деятелей, так и по другим политическим, общественным движениям, представителям оппозиции внутрисирийской, которая базируется за рубежом, — всё это в комплексе находится сейчас в проработке. Говорить (об этом. — RT) и подтверждать какой-то элемент из этой большой подготовительной работы мы пока считаем преждевременным», — заключила Захарова.