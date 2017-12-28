«Важный фактор защиты национальных интересов»: что значит для России операция против ИГ в Сирии

Россия внесла решающий вклад в победу над террористами в Сирии, заявил президент Владимир Путин. Операция завершена, однако в стране останется часть военного контингента РФ, который будет обеспечивать безопасность «на одном из ключевых стратегических направлений». Глава государства отметил, что события в САР продемонстрировали всему миру уровень профессионализма российских военнослужащих и мощь техники. О значении операции против «Исламского государства»* — в материале RT.

Действия российских военных в Сирии стали решающим фактором в разгроме террористов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения в Кремле участников операции.

«Россия, как это не раз бывало в истории, внесла главный, решающий вклад в разгром преступной силы, бросившей вызов всей цивилизации, в уничтожение террористической армии, варварской диктатуры, которая сеяла смерть и разрушения, стирала с лица земли больницы, школы, мечети, церкви, памятники истории и культуры», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что ключевую роль в переломе ситуации сыграли Военно-космические силы и флот РФ, которые оказывали непосредственную поддержку правительственным войскам. Все задачи, поставленные ранее перед военными в рамках операции, были выполнены на отлично, отметил российский лидер.

«Сирийская армия при ключевой поддержке наших ВКС и ВМФ освободила от террористов практически всю территорию страны, свыше тысячи населённых пунктов. … Вы (российские военнослужащие. — RT) достойно, на отлично выполняли сложнейшие задачи на сирийской земле и вернулись на Родину, к своим родным, своим близким с победой», — сказал Путин.

Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время встречи с военнослужащими Вооруженных сил РФ, принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике

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Весь мир увидел

Президент отметил, что за 2,5 года операции в Сирии военные продемонстрировали всему миру не только свой профессионализм, но и возросшую мощь российского оружия.

«Армия и флот России в полной мере показали свои возросшие возможности, успешно применяли новейшее вооружение и технику.… За эти два с небольшим года армия кардинальным образом изменилась. Она изменилась и потому, что люди почувствовали себя на высоте положения, … потому что поняли, как работает наша военная техника, как могут работать наши органы управления, снабжения, какими современными стали Вооружённые силы. Это увидел весь мир», — сказал российский лидер.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и вертолет Ка-29 Вооруженных сил РФ в Средиземном море

РИА Новости

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И немаловажная заслуга, подчеркнул Путин, принадлежит здесь представителям оборонно-промышленного комплекса. Они, по его словам, доводили новейшую технику до нужного боевого состояния и «превращали это новейшее вооружение действительно в грозную силу».

«Мы намерены и дальше совершенствовать Вооружённые силы, их боевой, технический потенциал, строить армию нового поколения. … Вооружённые силы — основа независимости и безопасности России, а значит, её необратимого, устойчивого развития и движения вперёд», — добавил глава РФ.

Справедливость слов российского президента отметил военный эксперт, вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин. Он подчеркнул, что России удалось добиться успеха в Сирии благодаря нескольким факторам.

«Во-первых, это повышенное внимание государства к комплексному обеспечению ВС современным вооружением. Второе — это тесное сотрудничество ОПК и армии, когда совместно определяются достоинства и недостатки того или иного вида образца техники, что позволяет быстро вносить коррективы в технологические процессы. Третье — грамотная система боевой подготовки, которая обеспечивает постоянное, непрерывное совершенствование личного состава: полёты, выходы в море, взаимодействие родов войск. В комплексе это и дало результат», — пояснил Анохин RT.

На стратегическом рубеже

В Сирии остаётся и будет действовать часть российского контингента, напомнил Путин. Их нахождение в Хмеймиме и Тартусе будет постоянным, чтобы обеспечивалась должная защита интересов России.

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«На сирийской земле остаются и будут действовать на постоянной основе два российских пункта базирования — на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус. Это важный фактор защиты наших национальных интересов, обеспечения безопасности России на одном из ключевых, стратегических направлений», — пояснил президент.

Для этого, в частности, в рамках соглашения между Москвой и Дамаском планируется расширить присутствие в Тартусе. Договор, подписанный сторонами ещё в январе нынешнего года, был ратифицирован Советом Федерации 26 декабря.

Структуру и штат опорных пунктов в САР Путин утвердил ещё на прошлой неделе, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«На прошлой неделе Верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме», — сказал министр.

Значение присутствия российских сил в Сирии пояснил военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, таким образом РФ закрепила за собой позиции на Ближнем Востоке.

«Россия показала всему миру, что у неё есть не только ракетно-ядерное оружие, которое является оружием сдерживания, но и боеспособная армия. Второе — мы застолбили за собой место на Ближнем Востоке. Это не только базы Хмеймим и Тартус, но и восточное Средиземноморье, в котором мы можем контролировать американский 6-й флот, который время от времени пытается через Босфор и Дарданеллы заходить в Чёрное море и угрожать нам «Томагавками», — рассказал RT Литовкин.

Решительное противодействие

Помимо этого Владимир Путин подчеркнул, что разгром «Исламского государства» в Сирии предотвратил дальнейшее «глобальное наступление» сторонников организации. Вместе с тем отдельные приверженцы её идеологии всё-таки пытаются совершать атаки в других странах, в частности в России.

В связи с этим российский лидер отметил, что отдал распоряжение ФСБ действовать решительно в отношении экстремистов, особенно если они угрожают жизни правоохранителей.

«Вчера (27 декабря. — RT) в Петербурге был совершён террористический акт, а совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла ещё одну попытку теракта. … Дал указание директору ФСБ при работе с этими бандитами, при их задержании, действовать, разумеется, только в рамках закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников и наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — объявил Путин.

Как позднее пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, такой вывод был сделан в связи с тем, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами.

«Дело в том, что там были использованы поражающие элементы. Соответственно, это в любом случае террористический акт», — сказал Песков.

Напомним, вечером 27 декабря произошёл взрыв в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга. Сдетонировало самодельное устройство, чья мощность составила 200 г в тротиловом эквиваленте. В результате инцидента пострадали 13 человек. Следователи при участии оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) отрабатывают различные версии ЧП, среди которых и теракт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.