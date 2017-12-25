«Попытка продемонстрировать влияние»: почему США сократили индивидуальный взнос в бюджет ООН

Постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что индивидуальный взнос Вашингтона в бюджет всемирной организации на 2018—2019 годы сокращён на $285 млн. По её словам, таким образом Соединённые Штаты «усилили дисциплину и отчётность». Сократить финансирование ООН Дональд Трамп обещал ещё в январе 2017 года, однако окончательное решение было принято после того, как Совбез и Генеральная Ассамблея выступили против инициативы США признать Иерусалим столицей Израиля. RT разбирался, к чему может привести противостояние Вашингтона и Организации Объединённых Наций.

Постоянное представительство США при ООН сообщило, что Вашингтон сократил свой индивидуальный взнос в двухгодичный бюджет всемирной организации на $285 млн. Как отметила американский постпред Никки Хейли, подобный шаг пойдёт на пользу Вашингтону и ООН одновременно.

«В дополнение к такому значительному снижению трат мы сократили излишние функции ООН по управлению и поддержке, увеличили поддержку ключевых приоритетов США в мире и усилили дисциплину и отчётность в системе ООН», — отметила Хейли.

Постпред США подчеркнула, что Вашингтон «продолжит искать пути, чтобы повысить эффективность ООН и защитить свои интересы».

Индивидуальный взнос Соединённых Штатов в казну всемирной организации составляет 22% от общего бюджета ООН — это максимально допустимая доля.

Как пояснил RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, ежегодно США перечисляют на счета ООН около $10 млрд. Непосредственно в бюджет ООН вносится сумма в размере более $600 млн (регулярный взнос), примерно $3,8 млрд идут на финансирование миротворческих миссий (обязательный взнос), а оставшиеся $5,5 млрд направляются на содержание различных организаций и программ.

«В сообщении Хейли не уточняется, какие конкретно направления расходов будут сокращены. На мой взгляд, $285 млн будут вычитаться из регулярного или обязательного взносов. В интересах США — давить на ооновскую бюрократию, а инфраструктура ООН в Нью-Йорке существует на средства из регулярного взноса», — сообщил Васильев.

Заявление Хейли появилось на следующий день после принятия двухлетнего бюджета ООН (2018—2019 годы). 24 декабря Генеральная Ассамблея утвердила проект бюджета в размере $5,395 млрд.

Сокращение финансирования ООН планировалось президентом США Дональдом Трампом ещё в январе 2017 года. Тогда в СМИ появилась информация, что доля финансового участия Соединённых Штатов в бюджете ООН может быть сокращена на 40% — примерно на $244 млн.

Однако, несмотря на то что финансирование ООН со стороны США было урезано, новый двухгодичный бюджет всемирной организации по сравнению с предыдущим периодом (2016—2017 годы) сократился незначительно — с $5,4 млрд до $5,395 млрд.

Политика угроз

Сокращение финансирования всемирной организации является тенденцией, которую поддерживает большинство основных доноров, в число которых входит и Россия. Практически все государства признают, что процессы в рамках ООН нуждаются в оптимизации.

В сентябре 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что «у ООН есть «лишний жирок». Однако он подчеркнул, что реформа всемирной организации не должна задеть её «живой организм».

Наиболее последовательным критиком ООН в её нынешнем виде являются США. Новые угрозы со стороны Соединённых Штатов значительно урезать финансирование организации в одностороннем порядке появились после того, как 14 членов Совета Безопасности поддержали резолюцию, осуждающую пересмотр статуса Иерусалима. 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда посольства страны.

18 декабря Никки Хейли была вынуждена воспользоваться правом вето, чтобы заблокировать принятие, по сути, антиамериканской резолюции в Совбезе ООН. Однако 21 декабря аналогичный документ был вынесен на голосование Генеральной Ассамблеи ООН.

Постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли

globallookpress.com

© Ej Hersom

Резолюцию поддержали 128 стран-членов, 35 государств воздержались, против выступили только девять: к США и Израилю присоединились Гватемала, Гондурас, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Палау и Того. В числе воздержавшихся оказались Канада, Польша, Румыния, Венгрия, Чехия, Хорватия, Босния, Панама, Парагвай, Филиппины, Мексика и другие.

Колумбия, Грузия, Молдавия, Литва, Украина, Македония, Туркменистан и ряд других государств в голосовании не участвовали. Примечательно, что в Совете Безопасности ООН Украина проголосовала в поддержку резолюции, осуждающей действия США в отношении статуса Иерусалима.

«Неприкрытое давление»

Перед голосованием на Генассаблее по статусу Иерусалима Дональд Трамп и Никки Хейли пригрозили сократить финансовую помощь союзникам и отчисления в бюджет ООН. 20 декабря глава Белого дома, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что может перекрыть программы поддержки государствам, поведение которых в рамках всемирной организации противоречит интересам США.

«Все эти страны… берут у нас сотни миллионов долларов, даже миллиарды долларов. Затем голосуют в Совбезе ООН против нашего решения и, вероятно, проголосуют так же на Генассамблее. Ну что ж, мы следим за этим голосованием. Пусть голосуют против нас. Мы порядочно сэкономим», — сказал Трамп.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

© Wikimedia /Neptuul

Выступая с трибуны Генассамблеи ООН, Хейли подчеркнула, что Вашингтон может в одностороннем порядке урезать финансирование организации. По словам американского постпреда, США как «крупнейший вкладчик» вправе требовать, чтобы их «инвестиции расходовались более продуктивным образом».

«Мы вспомним этот день, когда к нам снова обратятся и попросят внести самый крупный финансовый взнос в организацию. Мы припомним этот день, когда государства будут обращаться к нам с просьбой предоставить ресурсы и влияние в их интересах», — подчеркнула Хейли.

МИД РФ обвинил США в «неприкрытом давлении» на страны — члены ООН и запугивании «в том духе, что страны, которые проголосуют за, в будущем рискуют лишиться американской помощи и поддержки».

«На шантаж поддались очень немногие. С этой стороны верноподданнически проявила себя Украина. Проголосовав 18 декабря в Совете Безопасности ООН за соответствующий проект, в Генеральной Ассамблее Киев изменил свою позицию и стыдливо уклонился от голосования, представитель которого покинул зал заседаний», — сообщили в российском МИД.

«Ничего нового»

Директор Фонда изучения США им. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв полагает, что поведение Вашингтона в ООН демонстрирует подлинное отношение американцев к наднациональным институтам и международному праву. По словам эксперта, в Соединённых Штатах не могут смириться с потерей доминирующих позиций в мире.

«Американцы привыкли воспринимать ООН как инструмент для продвижения своих интересов. Хейли очень чётко дала понять: ООН может быть хорошо только тогда, когда хорошо Америке. Такой же подход мы видим в отношении США, например, к МВФ. Вашингтон делает самый большой взнос и потому не считает нужным учитывать интересы других вкладчиков», — отметил в беседе с RT Рогулёв.

Эксперт не видит «ничего нового» в угрозах США в адрес всемирной организации. По его мнению, Вашингтон продолжит заниматься шантажом и давлением на ООН, чтобы вынудить организацию стать более лояльной. Финансовый аргумент в этой политике будет играть ключевую роль. Однако Рогулёв считает, что даже Европа не согласится играть по американским правилам.

«Заявления Трампа и Хейли — это лишь эпизод меняющейся не в пользу США картины мира. Поддакивать Соединённым Штатам в ущерб своим интересам не хотят в том числе европейцы. Столь высокий градус эмоций и запугивание ООН — это бесполезная попытка продемонстрировать влияние, которого уже нет», — сказал Рогулёв.

Собеседник RT прогнозирует, что США не решатся в дальнейшем на значительное сокращение совокупного взноса в ООН ($10 млрд). По мнению Рогулёва, максимум, что может сделать Вашингтон, это выйти из нескольких программ всемирной организации. Эксперт уверен, что более радикальные шаги окончательно пошатнут лидерские позиции Америки в ООН.