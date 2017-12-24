Двухлетний бюджет ООН утверждён в размере почти $5,4 млрд

Короткая ссылка
Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет организации на 2018—2019 годы в размере $5,39 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, эта сумма на $166 млн меньше, чем в 2016—2017 годах.

За сокращение бюджета ООН выступили, в частности, США. Представители Вашингтона требовали урезать бюджет на $250 млн.

Ранее стало известно, что в ООН сократили количество средств, выделяемых на миротворческие миссии.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119