Двухлетний бюджет ООН утверждён в размере почти $5,4 млрд
Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет организации на 2018—2019 годы в размере $5,39 млрд. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, эта сумма на $166 млн меньше, чем в 2016—2017 годах.
За сокращение бюджета ООН выступили, в частности, США. Представители Вашингтона требовали урезать бюджет на $250 млн.
Ранее стало известно, что в ООН сократили количество средств, выделяемых на миротворческие миссии.
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