Двухлетний бюджет ООН утверждён в размере почти $5,4 млрд

Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет организации на 2018—2019 годы в размере $5,39 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, эта сумма на $166 млн меньше, чем в 2016—2017 годах.

За сокращение бюджета ООН выступили, в частности, США. Представители Вашингтона требовали урезать бюджет на $250 млн.

Ранее стало известно, что в ООН сократили количество средств, выделяемых на миротворческие миссии.