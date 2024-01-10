«Производитель опознал мачту судна»: российский путешественник, предположительно, потерпел крушение у берегов Шотландии

Шотландская полиция сообщила об обнаружении близ города Аллапул обломков яхты, принадлежавшей, предположительно, российскому путешественнику-яхтсмену Роману Титову. Он вышел в море 13 декабря, но вскоре перестал выходить на связь. По словам коллег Титова, среди обломков полиция нашла мачту, которую опознал производитель, изготовивший её специально для судна российского мореплавателя. Точной информации о гибели самого Титова пока нет.

Яхта российского путешественника Романа Титова, предположительно, потерпела крушение возле прибрежного города Аллапул в Шотландии. У местной полиции, обнаружившей обломки судна, есть опасения, что Титов погиб.

По данным СМИ, об обнаружении обломков судна и тела яхтсмена 17-летнему сыну Титова сообщили представители правоохранительных органов Шотландии. Юноша, в свою очередь, обратился в МИД и полицию, чтобы выяснить, действительно ли было найдено тело его отца.

Несмотря на сообщения о якобы обнаруженном вместе с обломками яхты теле Титова, его коллеги в беседе с RT рассказали, что точная информация о гибели российского путешественника пока отсутствует.

«Последний раз Роман выходил на связь 21 декабря. Всё было в порядке, с судном никаких проблем. Стояла плохая погода, но речь о шторме не шла. Роман находился где-то в Северном море, точнее не скажу. В субботу мы получили сообщение от полиции Шотландии, что на побережье найдены обломки судна, очень похожего на судно Романа.

Но точной информации, что крушение потерпела именно его яхта, нет. Мы верим в лучшее, но связаться с ним пока не удаётся. Полиция Шотландии на связи с родными. По замыслу путешествия Титов должен был финишировать где-то в апреле в Крыму», — рассказал RT менеджер российского путешественника Алексей Попов.

В свою очередь, коллега Романа Титова Антон Вельский в беседе с RT подчеркнул, что шотландская полиция нашла не все фрагменты яхты, а только мачту. Её опознал производитель, у которого мачта заказывалась специально для лодки Титова.

«Пока ничего определённого: нашли только обломки лодки — и всё. Опознали мачту, которая была на этой лодке. Пока даже непонятно, нашли лодку или же только мачту. Мачту, которая стояла на лодке, узнал производитель. Её заказывали специально для лодки Романа — мачту производитель вполне узнать может», — пояснил Вельский.

Он добавил, что Титов вышел в море 13 декабря на небольшой яхте длиной примерно 38 футов. К путешествию на яхте под названием «Вперёд» мореплаватель готовился ещё с осени, в море он вышел один, без команды. По словам Вельского, у Романа ранее был опыт подобных одиночных путешествий.

«У него достаточно неплохой опыт, он один уже выходил в такие дальние походы на большие расстояния. Он, например, ходил из Норвегии в Шотландию. Это было год или два назад. Тогда у него тоже были проблемы с лодкой — он чинился», — вспоминает собеседник RT.

Российский путешественник должен был направляться из Аллапула в сторону Турции, отметил Вельский. По его информации, на связь Титов перестал выходить не 21 декабря, а ещё 14 декабря, то есть всего через день после старта.

По словам другого коллеги Романа Титова, парусное судно, на котором яхтсмен вышел в море 13 декабря, было чартерным, то есть оно было взято в аренду. Он добавил, что своей крейсерской лодки в указанном регионе у Титова не было, поэтому он арендовал её у яхт-клуба. С учётом военного прошлого и высокой квалификации бывшего подводника проблем с документами или навыками у Титова не было.

«Он ведь офицер военной службы в отставке, хотя это и было уже давно. Для капитана, чтобы взять лодку, надо иметь специальные права. Роман — как раз капитан. Он моряк-подводник, поэтому с точки зрения квалификации и всех возможных бумажек всё хорошо», — объяснил собеседник RT.

Ночь в полной тьме

Одиночное путешествие Романа Титова в 2021—2022 годах из Норвегии в Шотландию, о котором упомянул его коллега Антон Вельский, тоже могло закончиться трагедией: тогда его яхта попала в сильный шторм и получила серьёзные повреждения. В тот раз о поломке судна и об отважных действиях чудом спасшегося Титова писала даже специализированная британская пресса.

В интервью, посвящённом этому происшествию, Титов рассказал, что провёл на неисправной яхте 17 дней, прежде чем сумел вывести судно к городу Аллапул и получить помощь ремонтных служб.

«В те долгие часы кромешной темноты — по 16 часов каждую ночь — я не мог делать никакой работы. Я провёл несколько ночей в полной тьме в поисках способа хоть как-то осветить каюту. Мои спички и зажигалки промокли, и я мог добыть огонь лишь с помощью примусной газовой горелки.

В итоге одну из ночей я провёл в полной тьме, а две следующие ночи я зажигал газовую горелку, которая, впрочем, давала лишь очень слабое освещение. Последующие три-четыре ночи я использовал неоновые ленты, а ещё через пять-шесть ночей смог зажечь небольшой факел, но он довольно скоро высох, окислился и затух.

С седьмой ночи я научился использовать свечи. Мне приходилось либо держать их в руках, либо располагать в определённой точке на столе в каюте, потому что из-за сильной качки расплавленный воск расплёскивался и заливал пламя. Зажечь керосиновую лампу я не мог, потому что фитиль никак не высыхал.

На одиннадцатую ночь я увидел первый корабль — рыболовецкий траулер, собиравший свои сети. Я всё равно не мог подобраться туда, так что даже не было смысла подавать сигнал бедствия», — вспоминал Титов в том интервью.

В тот раз ему удалось подремонтировать яхту и довести её до Аллапула. Путешественник преодолел 307 миль на неисправном судне. Теперь, два года спустя, здесь же нашли обломки яхты. Возможно, это яхта Титова.