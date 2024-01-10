У берегов Шотландии пропал российский путешественник Роман Титов. Он исчез во время кругосветки, в которую отправился из Турции. Мужчина выходил на связь 21 декабря из акватории Северного моря.

Менеджер Титова Алексей Попов рассказал RT, что в этот день с судном Романа всё было в порядке, шторма не было.

«В субботу мы получили сообщение от полиции Шотландии, что на побережье найдены обломки судна, очень похожего на судно Романа. Но точной информации, что крушение потерпела именно его яхта, нет», — сказал он.

Коллега путешественника из парусного лагеря Антон Вельский добавил, что найденные обломки мачты опознал производитель: она была сделана специально для лодки Титова.

Он добавил, что Роман — опытный путешественник и ранее у него уже были дальние маршруты: несколько лет назад он ходил из Норвегии в Шотландию.