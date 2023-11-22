«Украина публично объявила о выходе из процесса»: Путин напомнил об отказе киевского режима от мирных переговоров

Россия не отказывалась от мирных переговоров, киевский режим публично объявил о выходе из переговорного процесса. Об этом заявил Владимир Путин, обращаясь к коллегам по «Группе двадцати». Он напомнил, что на Украине подписали соответствующий указ. Также российский лидер назвал актом государственного терроризма подрыв «Северных потоков» и отметил, что глобальная инфляция стала следствием непродуманной макроэкономической политики ряда стран.

Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с представителями киевского режима. Об этом в ходе выступления на внеочередном саммите «Группы двадцати» напомнил президент Владимир Путин.

«Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры», — сказал Путин.

При этом глава государства обратил внимание на то, что ряд его коллег по G20 потрясает «продолжающаяся агрессия России на Украине».

«Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», — подчеркнул он.

Российский лидер также констатировал, что гибель людей не может не потрясать.

«А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа в Донбассе? Это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции, полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза — это не потрясает? А то, что генеральный секретарь ООН сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, — это не потрясает?» — добавил Путин.

Терроризм в отношении России

Владимир Путин также в очередной раз указал, что подрыв газовой трубопроводной системы «Северный поток», проложенной по дну Балтийского моря, стал вопиющим примером акта государственного терроризма.

«Чтобы устранить конкурентов, получить преимущества — используются, в том числе, недобросовестные методы конкурентной борьбы. Имею в виду, в частности, не только разрушение транспортно-логистических цепочек, каналов международных расчётов, но и акты государственного терроризма», — сказал президент России.

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При этом он подчеркнул, что именно непродуманная макроэкономическая политика некоторых государств привела к колоссальному стрессу, который испытывает мировая экономика.

«И вливания триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему, безусловно, спровоцировали всплеск глобальной инфляции, стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители. Именно это лежит в основе событий, о которых я сказал. Не наши действия и не наши попытки добиться справедливости на Украине. Нет. Именно действия крупнейших экономик мира. И как результат — повышение ключевых процентных ставок», — сказал российский лидер, подчеркнув, что из-за этого больше всего пострадали беднейшие страны.

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Наряду с этим, по его словам, негативный эффект на мировую экономику продолжают оказывать неправомерные ограничения в сфере торговли и ангажированная климатическая повестка некоторых стран.

Международные отношения

Кроме того, Владимир Путин напомнил, что «Группа двадцати» создавалась как важная многосторонняя структура управления в сфере глобальной экономики и финансов. В этой связи он выразил благодарность премьер-министру Индии Нарендре Моди за продуктивную работу в ходе председательства. По его словам, индийской стороне удалось сфокусировать деятельность членов G20 на поиске решений по-настоящему актуальных вопросов международной социально-экономической повестки.

Путин также пожелал успеха Бразилии, которая 1 декабря примет на себя обязанности председателя в «Группе двадцати».

Россия, по словам президентам, готова к совместной работе по оптимизации системы глобального экономического управления, повышению роли развивающихся экономик в международных финансовых институтах и восстановлению духа открытого и взаимовыгодного международного экономического сотрудничества.

«Мы готовы к совместной работе по решению этих актуальных задач в рамках «двадцатки», а также других международных институтов. В том числе — в Объединении БРИКС, вес и влияние которого, конечно, растёт, это очевидно, особенно с учётом процесса его расширения», — пояснил Путин.