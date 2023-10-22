Эвакуация в Израиле, удары по Сирии и убийство женщины-раввина: последние события кризиса на Ближнем Востоке

На фоне эскалации палестино-израильского конфликта в американском Детройте убита женщина-раввин Саманта Уолл, тогда как в австрийской Вене двое неизвестных сорвали флаг Израиля со стены синагоги. Между тем напряжённость на самом Ближнем Востоке лишь усиливается. По словам представителя ЦАХАЛ, «Хезболла» может втянуть Ливан в войну с Израилем. На этом фоне израильские власти объявили об эвакуации жителей из 14 населённых пунктов, граничащих с ливанской территорий.

Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили об эвакуации жителей 14 населённых пунктов на границе с Ливаном. В план эвакуации входят Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Цивон и Рамот-Нафтали.

Ранее было объявлено об эвакуации жителей города Кирьят-Шмона, который расположен около границы с Ливаном.

С начала нового витка обострения Израиль неоднократно фиксировал запуски ракет с ливанской территории, после чего открывал ответный огонь. По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ в резерве Джонатана Конрикуса, речь идёт об атаках на еврейское государство со стороны шиитской группировки «Хезболла», которая пытается втянуть Ливан в войну с Израилем.

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В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с исполняющим обязанности главы правительства Ливана Наджибом Микати предупредил, что ливанцы пострадают в случае втягивания в конфликт с Израилем.

Израильские бомбардировки

При этом минувшей ночью истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана и по подземному объекту под мечетью в Дженине на Западном берегу реки Иордан в ответ на обстрелы.

После этого в пресс-службе ливанского движения сообщили о гибели шести своих бойцов.

Кроме того, ещё двое человек погибли и несколько пострадали в результате бомбардировки в Дженине. По данным ЦАХАЛ, этот объект использовался сторонниками палестинских радикальных группировок ХАМАС и «Исламский джихад», которые «ответственны за несколько террористических атак в последние месяцы».

В свою очередь, командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар заявил, что израильская авиация стремится подавить способность палестинского движения ХАМАС к сопротивлению перед началом наземной операции в секторе Газа

«Наша задача состоит в том, чтобы сказать сухопутным войскам: «Враг, с которым вы скоро столкнётесь, был встречен нами ранее». Это означает, что ВВС измотали ХАМАС до вступления сухопутных войск», — подчеркнул он в разговоре с The Jerusalem Post.

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Помимо этого, утром 22 октября Израиль нанёс ракетные удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо, в результате чего погиб один человек, ещё один получил ранения. Как сообщает сирийское государственное телевидение (SANA) со ссылкой на военный источник, в аэропортах были выведены из строя взлётно-посадочные полосы.

«Дипломатическая» деятельность США

Делегация США в Совете Безопасности ООН разработала собственный проект по ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщает дипломатический источник ТАСС, документ не содержит призыва к прекращению огня и в нём есть пункты с осуждением нападения со стороны палестинского движения ХАМАС, призывом к освобождению заложников и признанием права Израиля на самозащиту.

Также в резолюции содержится призыв к полному уважению международного гуманитарного права, включая защиту мирного населения. Вдобавок признаются усилия Катара и других стран, которые привели к освобождению 20 октября двух американок из плена.

Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире RT рассказал, как американская делегация отнеслась к аналогичному проекту резолюции, подготовленному Бразилией.

«Этот проект не поддержали Соединённые Штаты, что отражает очень сильное лицемерие Вашингтона в данном вопросе. Потому что в процессе работы над проектом Вашингтон ни разу не сказал, что он в принципе не поддерживает проект гуманитарной резолюции по Газе, а когда дело дошло до голосования, то увидели, что поддержка у проекта достаточная... Они решили заветировать этот проект. В этом было, конечно, огромное лицемерие американской делегации, которое не осталось незамеченным», — сообщил российский дипломат.

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Последствия конфликта

В американском Детройте была жестоко убита женщина-раввин Саманта Уолл, которая возглавляла наблюдательный совет одной из синагог города. Ей было 40 лет.

Погибшая была обнаружена около своего дома, до которого от её тела шёл кровавый след, пишут местные СМИ. В полицейском управлении Детройта проводят расследование, к которому подключились сотрудники ФБР.

Мэр Детройта отметил, что Уолл «была одним из молодых лидеров» города и с энтузиазмом проводила работу на посту главы городской синагоги. Ранее она на протяжении двух лет числилась в аппарате конгрессвумен от Демократической партии Элиссы Слоткин в качестве высокопоставленной сотрудницы.

Помимо этого, в австрийской Вене полиция разыскивает двух молодых людей, которые в ночь на 21 октября сорвали флаг Израиля со стены главной синагоги города — Штадттемпель.

Преступление попало на кадры видеонаблюдения, которые также зафиксировали девушку, имитировавшую стрельбу в сторону здания, пишет местная газета Kurier.