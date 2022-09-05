«Пошла активизация террористической деятельности»: экс-секретарь посольства РФ в Кабуле — о взрыве у здания дипмиссии

Утром 5 сентября террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство у российского посольства в Кабуле. В результате взрыва погибли два сотрудника дипмиссии и группа афганцев, ожидавших получения виз. RT поговорил о возможных причинах теракта с экс-советником в Министерстве госбезопасности Афганистана, бывшим первым секретарём посольства РФ в Кабуле и бывшим старшим политическим советником миссии ООН в Афганистане, полковником ФСБ запаса Василием Кравцовым.

— Василий Борисович, кому выгоден громкий теракт в Кабуле?

— Врагам России. Это не против власти талибов*, это против нас. Борьба с нашей страной идёт по всем фронтам. Сейчас рвануло на южном. Цель — дестабилизация отношений с геополитическими партнёрами, хаотизация пространства у наших границ. Россия не граничит с Афганистаном, но у этой страны есть непосредственное соприкосновение с нашими союзниками. Возникнут проблемы у них, мы в стороне остаться не сможем.

— Кто, на ваш взгляд, мог быть исполнителем и заказчиком теракта?

— Я сейчас не нахожусь в Кабуле, но, судя по опыту и информации из открытых источников, с большой долей вероятности могу предположить, что исполнение — дело рук «Исламского государства»** или сопряжённых с этой террористической организацией структур.

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Не менее вероятно, что радикалов в Афганистане могли использовать и другие наши противники. У Москвы стали налаживаться торгово-экономические связи с талибским правительством в Кабуле. В Москву приезжают афганские министры, идёт речь о скором заключении договоров о масштабных поставках в страну российских энергоносителей и продуктов. Сами можете додумать, у кого это способно вызвать дичайшую ненависть.

— Насколько сейчас сильны позиции ИГ в Афганистане?

— Сильны. Есть боевые отряды, есть ячейки во многих афганских провинциях. Военный штаб находится на севере, в Бадахшане. Политическое руководство — в провинции Кунар. По многим признакам видно, что силы ИГ сейчас разрастаются, и талибы ничего не могут с этим поделать. Тем более, для части группировок внутри талибского движения боевики ИГ — не враги, не соперники, а соратники, пусть и ведущие борьбу под другим флагом. После прошедшей в «Талибане» чистки рядов часть изгнанников сразу же влились в ряды отрядов «Исламского государства». Туда же перешло немало оставшихся не у дел офицеров бывшей правительственной армии, а также сторонников «Северного альянса», для которых талибы — давние враги.

Есть и более простая причина роста рядов ИГ. Там сарбозам (солдатам. — RT) больше платят, чем в вооружённых формированиях «Талибана», испытывающего сейчас большие проблемы с деньгами.

Василий Кравцов

РИА Новости

© Владимир Трефилов

— Откуда финансы у пришлых радикалов?

— Этот вопрос надо задавать тем людям, кто сейчас работает на афганском направлении. У меня есть только догадки, но озвучивать их я не буду.

— То есть, убегая из Афганистана, наши нынешние «непартнёры» там всё-таки оставили «кошелёк с заначкой»?

— Без комментариев.

— Сколько сейчас идейных и «купленных» боевиков «Исламского государства» за Пянджем и Амударьей?

— Возможно, тысяч десять наберётся. Может быть, чуть больше или чуть меньше. Но, в любом случае, это больше, чем было год назад, это уже значимая сила.

— Какие действия могут предпринять сейчас талибы, если кто-то возьмёт «авторство» теракта на себя?

— Это Восток: будут жёсткие репрессии.

— В прошлом году было много экспертных оценок, что уж талибы-то порядок, пусть и не добротой и лаской, в этой стране наведут. А они не наводят...

— Я занимаюсь афганской тематикой более 40 лет, специализируясь именно на проблеме терроризма. Был советником от КГБ СССР в министерстве госбезопасности Афганистана, был старшим политическим советником миссии ООН в этой стране, выполнял ряд других задач.

Я сам пострадал при теракте. 31 января 1990 года я задыхался от запаха свежей крови, лёжа среди 120 трупов после взрыва заминированного автомобиля у кабульской гостиницы «Спинзар». Я сам мог стать тогда трупом, но после проведённых в коме четырёх суток чудом выжил. Это я к тому говорю, что хорошо понимаю, что такое террор.

Терроризм в Афганистане — это не высшая математика. У меня твёрдое, выверенное годами убеждение: никакая власть в Кабуле не сможет сделать свою страну мирной и безопасной, пока будет продолжаться вмешательство извне во внутриафганские дела акторов большой мировой политики.

Акторы продолжают вмешиваться. Поэтому и пошла сейчас активизация террористической деятельности: взрыв в мечети в Герате, убийства в ряде провинций, теперь теракт у нашего посольства.

— Москве, невзирая ни на что, стоит продолжать сотрудничество с талибскими властями?

— Да. Мой личный опыт: если с афганцем договоришься о чём-либо, он своё слово сдержит. Редкие случаи были в моей практике, когда подводили. В целом же афганский народ — народ хороший, достойный. Я счастлив, что судьба свела меня с ним. Выражаю соболезнования родным погибших сотрудников нашего посольства, а также близким тех афганцев, которые ждали получения виз в Россию у консульского отдела дипмиссии. В основном это были молодые люди, студенты, которые хотели учиться в нашей стране.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.