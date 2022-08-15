В Афганистане заявили, что Кабул планирует закупить у Москвы около 1 млн баррелей нефти

Афганистан планирует закупить у России около 1 млн баррелей нефти, заявил министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.

«Мы предложили России около 1 млн (баррелей. — RT), если (Россия. — RT) сможет отправлять больше, то это не проблема», — цитирует его РИА Новости.

Афганистан также заинтересован в том, чтобы договориться о поставках российской нефти по бартеру, в случае если Москве будут интересны афганские товары, отметил Азизи.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова помочь Афганистану поставками зерна, если это будет необходимо.