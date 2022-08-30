«Платить за свои ошибки нужно именно вам»: Небензя прокомментировал призыв США «скинуться» на восстановление Афганистана

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал циничным призыв американской коллеги Линды Томас-Гринфилд в адрес России и Китая «скинуться» на восстановление Афганистана. Дипломат заявил, что Россия не будет оплачивать ошибки Запада, который за 20 лет оккупации довёл страну до гуманитарного кризиса. Аналитики назвали заявление американского дипломата примером применения Западом двойных стандартов.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Афганистану 29 августа раскритиковал руководство США за лицемерную политику в отношении Афганистана. Дипломат назвал циничным призыв Вашингтона к Москве «скинуться» на восстановление страны.

«Из пространных рассуждений наших американских коллег можно было уловить призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана. Дескать, платят за всё только США и их союзники, а Россия и Китай лишь сотрясают воздух. Циничность таких заявлений просто поражает: нас призывают скинуться на восстановление страны, экономика которой была фактически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО. То есть вместо того, чтобы признать свои ошибки и попытаться их исправить, нас теперь упрекают в том, что мы не хотим платить по чужим счетам. Это оригинальное предложение... Господа наши западные бывшие партнёры, платить за свои ошибки нужно именно вам. А для начала вернуть афганскому народу украденные у него деньги», — заявил Небензя.

Постпред России подчеркнул, что наша страна помогала и будет помогать жителям Афганистана. Он потметил, что американцы должны выплатить долг «за 20 лет бессмысленной оккупации, разрушившей Афганистан и поставившей его народ на грань выживания».

Также на russian.rt.com «Создавая второй Афганистан»: что стоит за намерением США расширить поставки ракетных систем HIMARS на Украину

Дипломат также поднял тему военных преступлений Запада. Небензя отметил, что западные страны любую дискуссию по Афганистану сводят к нарушению прав человека, при этом забывая, что не так давно американские и натовские военные наносили беспорядочные авиаудары по афганцам. Он напомнил, что американские военные совершали «ночные рейды и убийства без суда и следствия мирных жителей, включая женщин и детей». А любые попытки вынести эти преступления на рассмотрение Международного уголовного суда блокировались.

До этого американский представитель в ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию и Китай в якобы недостаточном финансировании восстановления Афганистана. Кроме того, она сообщила, что США не собираются размораживать афганские средства.

«Это цинизм высшей степени. Фактически они ответственны за разрушение экономики Афганистана, за то, что сейчас там гуманитарный кризис. Удивляться не приходится, это политика США — циничная и лицемерная... США проводят политику, направленную на продвижение только своих интересов», — прокомментировал высказывания Томас-Гринфилд в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН доктор исторических наук Борис Долгов.

«Американцы уже неоднократно показывали себя классическими бандитами»

Первый заместитель главы российской миссии в Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский сравнил деятельность руководства США с бандитизмом и заявил, что в Соединённых Штатах не раскаиваются в том, к какой ситуации они привели Афганистан, сообщает РИА Новости.

«У нас с китайцами абсолютно чёткое понимание того, что за год ситуация просела, денег недостаточно и продолжается попытка изолировать эту страну, ей не возвращаются деньги, которые были экспроприированы, а попросту — украдены. И конечно, нас это устроить не может. Поэтому мы это заседание собрали», — сказал Полянский.

Дипломат заявил, что США обязаны разблокировать афганские счета.

«Американцы уже неоднократно показывали себя классическими бандитами, которые чужие авуары спокойно прикарманивают и пытаются выделить на те средства, которые, как они считают, полезны для афганского народа», — подытожил Полянский.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, в свою очередь, назвал высказывание американского дипломата воплощением двойных стандартов.

«Это, конечно, исключительно циничное заявление (со стороны США. — RT), но оно в духе США и в духе тех двойных стандартов, которые довольно часто проявляются в американской политике... Они не собираются эти средства возвращать и как-то их расконсервировать», — констатировал эксперт в беседе с RT.