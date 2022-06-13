«В лучших традициях бондианы»: арестованный в Колумбии россиянин рассказал RT подробности своего задержания

Весной этого года Сергей Вагин был арестован по обвинению в финансировании беспорядков в Колумбии в 2019 году. Его семья передала в редакцию RT рассказ россиянина, где он подробно поведал, как оказался в Южной Америке, чем на самом деле занимался в этой стране и почему в итоге попал в поле зрения местных спецслужб.

39-летний россиянин Сергей Вагин был арестован в марте этого года и отправлен в СИЗО в Боготе по обвинению в финансировании беспорядков в Колумбии осенью 2019 года. По словам матери, Сергей переехал в Колумбию шесть лет назад и успел поработать в разных местах — от туристической фирмы до парикмахерской. В последнее время зарабатывал на жизнь ставками на спорт. Как ранее рассказывал RT, в 2019 году россиянин оказался в толпе, наблюдающей за протестами оппозиции. Свои ролики Сергей активно выкладывал в соцсети.

Весной 2022 года об «агенте Кремля по прозвищу Шурик» написали ведущие испаноязычные газеты. Издания утверждали, что Сергей причастен к шпионажу, отмыванию денег и вмешательству в выборы. После этого Вагин дал пресс-конференцию в российском посольстве, где объяснил, что не преследовал никаких деструктивных целей, освещая протесты через свои соцсети. Спустя два дня Сергей был арестован. О том, чем он занимался в Колумбии и как оценивает выдвинутые против него обвинения, Вагин рассказал RT.

«Цель — устроить шоу»

— Как вы оказались в Колумбии?

— В 2010 году у меня умер отец. Я был в жуткой депрессии. Чтобы хоть как-то это преодолеть, решил уехать в Доминикану, где в итоге провёл пять лет и за это время неплохо выучил испанский. Работал в сфере туризма, в основном диджеем. Потом вернулся домой в Калининград и год провёл там.

© Фото из личного архива

Со мной связался один из моих туристов и предложил слетать с ним в Колумбию для поиска контракта на поставку изумрудов. Я согласился. Все расходы он брал на себя. Мы прилетели в конце ноября 2016 года, у нас было три месяца на поиск. К сожалению, контракт в итоге не был подписан. Услуги переводчика, которые я предоставлял, оказались больше не нужны, и мой приятель просто бросил меня в чужой стране.

— Чем вы зарабатывали себе на жизнь?

— Долгое время я старался встать на ноги. Пытался организовать туристическую фирму, потому что эта страна способна поразить кого угодно своей красотой, самобытностью и атмосферой. С туризмом не получилось. Было время, когда приходилось жить на улице и просить помощи на ступенях метро. Как-то я познакомился с девушкой, которая в тот момент работала администратором в люксовой парикмахерской. Она предложила работу — мыть головы состоятельным женщинам. За неимением других вариантов я согласился. В тот момент как раз протесты в стране и начались.

— И вы решили понаблюдать за ними?

— Меня туда позвал друг-колумбиец, у которого я на тот момент снимал комнату. У меня как раз в тот день был выходной. Вообще, его предложение тогда звучало как: «Пойдём пива попьём, повеселимся». Я и согласился. А в голове держал мысль, что такой контент для моих подписчиков в соцсетях может быть крайне интересен — вдруг удастся и новых клиентов привлечь? Ролики я выкладывал в режиме реального времени. Надо сказать, что мы оттуда быстро ушли, потому что в какой-то момент стало совсем небезопасно там находиться: рядом со мной взорвалась граната. Протесты прошли, и я благополучно о них забыл. Жизнь как-то наладилась, я встретил девушку, занимался уже ставками на спорт.

— Когда вы поняли, что вами интересуются местные власти?

— Мне позвонила та самая девушка-администратор из парикмахерской и сказала, что по телевидению про меня рассказывают. Она была очень встревожена, но я не воспринял её слова серьёзно.

Потом выяснилось, что на канале RCN вышли новости про какого-то русского агента Shurik, который создал сеть для отмывания денег и спонсирования на эти деньги протестов в Колумбии. В новостном сюжете на замазанном фото из Instagram* я узнал себя. Конечно, я был просто в шоке.

Недолго думая, я связался с нашим посольством. После общения с дипломатами было принято решение организовать пресс-конференцию и объяснить местным СМИ, что и как. На интервью меня спрашивали о каких-то встречах с полковниками, об оружии, о протестах. Естественно, я заявил, что это всё ложь и клевета, а я простой аналитик ставок на спорт в компании таких же. Мой ответ их не устроил. Я приехал домой, позвонил всем родным и близким, лёг спать.

— Что было дальше?

— А дальше в 6:45 утра в квартире слетела дверь с петель, спецназ с направленными пистолетами ворвался в зал, повалил меня на пол. Не могу сказать, что это было сделано в грубой форме. Но цель ведь была другая — устроить шоу. Нужны фото, видео про «этого плохого русского»!

© Фото из личного архива

Вообще, обыск и арест стали для меня полной неожиданностью. Я ведь знал, что ничего плохого не делал и что всё, написанное в газетах, — это ложь. Но я надеялся, что местные не опустятся до показательного ареста. Зря! Из дома меня забрали под фото- и видеокамеры — куча военных, прокуратура, спецназ. Меня доставляют в бункер прокуратуры с мигалками и сиренами в сопровождении четырёх мотоциклов с военными. Такого пафоса я даже в индийских фильмах не видел.

«Ментальный прессинг во всём»

— Что вы можете сказать по поводу обвинений против вас?

— Мне предъявили обвинения в сговоре с целью совершения преступления, прицепили ещё статьи о хакерстве и незаконных переводах. Придрались к тому, что я использовал VPN. Прокурором заявлено до 20 лет тюрьмы. Местные СМИ, конечно, подают это всё в лучших традициях бондианы. То я агент Кремля по прозвищу Shurik, то криптомонетный миллионер, отмывающий деньги и спонсирующий протесты, и в то же время я занимаюсь наркотрафиком в центре Боготы. Это всё, конечно, несусветная чушь и чьи-то нездоровые фантазии.

— Вы себя чувствуете жертвой русофобии, которая сейчас набирает обороты в мире?

— Вы бы видели, что творилось по телевидению в первые дни, когда начали про меня рассказывать!

Был такой мощный перегруз русофобии, что создавалось впечатление заказа на промывку людям мозгов. Сначала про меня, потом про то, как русские солдаты якобы убивают мирных граждан Украины, потом про шпионов в посольстве, которые хотят помешать выборам. И вишенка на торте — показ фильмов по всем национальным каналам про русских шпионов, про ВОВ и русского солдата. Полнейшая манипуляция сознанием людей.

Вот почему я в тюрьме! Из-за отработки заказа на мировую русофобию, помноженную на желание государства перед выборами президента обвинить во всём русских и Путина. Удобно, ничего не скажешь. Считаю себя и всех арестованных жертвами русофобии, государственного терроризма и политических репрессий.

— Расскажите про условия в тюрьме сейчас. Как с вами обращаются?

— В СИЗО прокуратуры был просто ад. Меня держали в карцере. Еда была постоянно протухшая. На возмущения администрация никак не реагировала. Условия содержания не соответствовали никаким нормам. На прогулку выводили один-два раза в день. Ментальный прессинг во всём.

Сейчас меня перевели в тюрьму максимальной безопасности La Picota под контроль местного ФСИН, и тут больше свободы и пространства. В отделении около 200 человек и 55 камер по четыре человека. На условия в данный момент жалоб нет. Еда, конечно, пресная, но все выкручиваются. Можно отправить деньги на тюремный счёт и получать в магазине разные товары. Драк, поножовщины нет. У нас очень организованное отделение. Стоит много тренажёров, которые не каждый спортзал имеет. Скоро откроют спортивную площадку.

Посольство выразило ноту протеста, на которую, как я понимаю, даже не ответили. Консул на связи с моей семьёй и правозащитниками. Должен посетить меня в ближайшее время, но это сложно. Мне стараются устроить информационную блокаду и сломать мой дух. На данный момент у меня два раза сорвались слушания, на которых должны были озвучить новые доказательства. Мне в свою очередь нужно нанимать экспертов и хорошего адвоката для опровержения мошеннических действий и причинения ущерба. Это стоит огромных денег. Нужно около 5 млн рублей. Возможно, из-за того что в процесс включились правозащитники, которым я очень благодарен, беспредел прекратится. Мы победим! Правда за нами.

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