Лукашенко заявил, что Белоруссия перешла к расчётам за энергоресурсы с Россией в рублях

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск перешёл к торговле с Россией в российских рублях. В том числе речь идёт об оплате энергоресурсов.
Лукашенко заявил, что Белоруссия перешла к расчётам за энергоресурсы с Россией в рублях
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«Мы спокойно торгуем за российские рубли, продаём свой товар туда (в Россию. — RT), получаем российские рубли и за российские рубли (мы договорились) покупаем газ и нефть», — приводит его слова БЕЛТА.

Лукашенко уточнил, что раньше торговля энергоносителями между Москвой и Минском происходила в долларах.

Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что расчёты за газ в рублях с Минском минимизируют негативное влияние санкций и для Белоруссии.

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