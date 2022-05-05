Лукашенко заявил, что Белоруссия перешла к расчётам за энергоресурсы с Россией в рублях
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«Мы спокойно торгуем за российские рубли, продаём свой товар туда (в Россию. — RT), получаем российские рубли и за российские рубли (мы договорились) покупаем газ и нефть», — приводит его слова БЕЛТА.
Лукашенко уточнил, что раньше торговля энергоносителями между Москвой и Минском происходила в долларах.
Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что расчёты за газ в рублях с Минском минимизируют негативное влияние санкций и для Белоруссии.