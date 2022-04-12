Путин: расчёты за газ в рублях минимизируют негативное влияние санкций и для Минска
- Gettyimages.ru
- © mizar_21984
«Россия сохраняет самые благоприятные цены на нефть и газ, поставляемые в Белоруссию для внутреннего потребления, при этом расчёты за них переведены на российские рубли», — заявил Путин.
По его словам, «это позволяет минимизировать негативное влияние внешней конъюнктуры на положение граждан и промышленных предприятий Белоруссии».
Ранее сообщалось, что белорусская сторона с апреля в расчётах за газ переходит на российские рубли.