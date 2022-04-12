Путин: расчёты за газ в рублях минимизируют негативное влияние санкций и для Минска

Расчёты за газ в рублях с Минском минимизируют негативное влияние санкций и для Белоруссии. Об этом в ходе пресс-конференции после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил российский президент Владимир Путин.

«Россия сохраняет самые благоприятные цены на нефть и газ, поставляемые в Белоруссию для внутреннего потребления, при этом расчёты за них переведены на российские рубли», — заявил Путин.

По его словам, «это позволяет минимизировать негативное влияние внешней конъюнктуры на положение граждан и промышленных предприятий Белоруссии».

Ранее сообщалось, что белорусская сторона с апреля в расчётах за газ переходит на российские рубли.