Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что британские организаторы провокации в украинской Буче «прибыли из Львова» и проводили там съёмку, после чего видеоматериалы «вбрасывали в информационное пространство».

Во время интервью американский журналист напомнил Лукашенко о Буче.

«Прекратите врать. Вы зря приводите пример Бучи. То, что происходило в Буче (я не знаю, насколько вы погружены в это), — мы знаем, кто организовал эту показуху. Там в основном были англичане, которые на автомобилях (по-моему, четыре автомобиля мы видели и передали россиянам номера) прибыли из Львова, осуществляли съёмку в Буче и потом вбрасывали в информационное пространство», — цитирует белорусского президента БЕЛТА.

Как ранее заявил Генсеку ООН Антониу Гутеррешу российский президент Владимир Путин, Москва знает, «кто готовил провокацию в Буче, какими средствами и что за люди работали над этим».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следователи возбудили уголовное дело после украинской провокации.