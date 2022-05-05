Полиция Эстонии лишила вида на жительство активиста, защищавшего памятник воину-освободителю

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Полиция Эстонии лишила вида на жительство Максима Реве — одного из активистов, который выступал в защиту памятника воину-освободителю в Таллине, известного как Бронзовый солдат.
Полиция Эстонии лишила вида на жительство активиста, защищавшего памятник воину-освободителю
  • Gettyimages.ru

Как пишет газета Postimees, «из соображений безопасности вид на жительство аннулируется, если деятельность конкретного лица рассматривается как угроза конституционному строю, террористическое преступление или иное тяжкое преступление».

Также накануне полиция Эстонии в преддверии 9 Мая выслала из республики координатора общественного движения «Бессмертный полк» в Таллине Алексея Есакова.

Весной 2017 года исполнилось десять лет с момента демонтажа Бронзового солдата в Таллине. В ночь с 26 на 27 апреля, когда памятник демонтировали, на улицы города вышли люди, протестующие против решения перенести монумент на военное кладбище.

Митинг перерос в столкновения с полицией, десятки человек получили ранения. Тогда же был убит один из протестующих — 20-летний россиянин Дмитрий Ганин.

В июне 2017 года дело об убийстве россиянина было закрыто.

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