Полиция Эстонии лишила вида на жительство активиста, защищавшего памятник воину-освободителю

Полиция Эстонии лишила вида на жительство Максима Реве — одного из активистов, который выступал в защиту памятника воину-освободителю в Таллине, известного как Бронзовый солдат.

Как пишет газета Postimees, «из соображений безопасности вид на жительство аннулируется, если деятельность конкретного лица рассматривается как угроза конституционному строю, террористическое преступление или иное тяжкое преступление».

Также накануне полиция Эстонии в преддверии 9 Мая выслала из республики координатора общественного движения «Бессмертный полк» в Таллине Алексея Есакова.

Весной 2017 года исполнилось десять лет с момента демонтажа Бронзового солдата в Таллине. В ночь с 26 на 27 апреля, когда памятник демонтировали, на улицы города вышли люди, протестующие против решения перенести монумент на военное кладбище.

Митинг перерос в столкновения с полицией, десятки человек получили ранения. Тогда же был убит один из протестующих — 20-летний россиянин Дмитрий Ганин.

В июне 2017 года дело об убийстве россиянина было закрыто.