Полиция Эстонии в преддверии 9 Мая выслала координатора «Бессмертного полка»

Полиция Эстонии выслала из республики координатора общественного движения «Бессмертный полк» в Таллине Алексея Есакова в преддверии 9 Мая, сообщила пресс-служба полиции безопасности Эстонии.

«Сегодня Эстония выслала гражданина России и многолетнего провокатора Алексея Есакова», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

Как сообщили ранее в посольстве России в Эстонии, акция «Бессмертный полк» в республике пройдёт в режиме онлайн.

Агентство напоминает, что полиция Эстонии в связи с предстоящим Днём Победы ввела запрет в стране на публичные собрания, на которых будет использоваться «враждебная символика»: флаги России и СССР, георгиевские ленточки, а также советская военная форма.

В конце апреля глава Пыхьяской префектуры полиции Эстонии Йоозеп Каасик заявил, что ведомство накануне 9 мая усилит контроль за соцсетями и планирует принять меры по недопущению автопробегов в поддержку России.