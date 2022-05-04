Полиция Эстонии в преддверии 9 Мая выслала координатора «Бессмертного полка»

Короткая ссылка
Полиция Эстонии выслала из республики координатора общественного движения «Бессмертный полк» в Таллине Алексея Есакова в преддверии 9 Мая, сообщила пресс-служба полиции безопасности Эстонии.
Полиция Эстонии в преддверии 9 Мая выслала координатора «Бессмертного полка»
  • AFP

«Сегодня Эстония выслала гражданина России и многолетнего провокатора Алексея Есакова», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

Как сообщили ранее в посольстве России в Эстонии, акция «Бессмертный полк» в республике пройдёт в режиме онлайн.

Агентство напоминает, что полиция Эстонии в связи с предстоящим Днём Победы ввела запрет в стране на публичные собрания, на которых будет использоваться «враждебная символика»: флаги России и СССР, георгиевские ленточки, а также советская военная форма.

В конце апреля глава Пыхьяской префектуры полиции Эстонии Йоозеп Каасик заявил, что ведомство накануне 9 мая усилит контроль за соцсетями и планирует принять меры по недопущению автопробегов в поддержку России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить