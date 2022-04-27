Полиция Эстонии усилит контроль за соцсетями накануне 9 мая

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Полиция Эстонии накануне 9 мая усилит контроль за соцсетями и планирует принять меры по недопущению автопробегов в поддержку действий России на Украине, заявил глава Пыхьяской префектуры полиции Йоозеп Каасик.
Полиция Эстонии усилит контроль за соцсетями накануне 9 мая
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«Говоря о 9 мая... будем следить за тем, что происходит в социальных сетях, а кроме того, станем следить за дорожным движением. Например, мы не допустим автопробегов, поддерживающих деятельность Путина», — приводит его слова портал ERR.

Отмечается, что при этом не запрещается поминать погибших — людям разрешено приносить цветы на кладбище. Однако военная символика и «враждебные речи» не допускаются.

Полиция Молдавии ранее предупредила, что станет наказывать всех граждан, которые будут носить георгиевскую ленточку как в День Победы, так и в любое другое время.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала предательством запрет георгиевской ленточки в Молдавии.

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