В Кремле заявили, что Россия готова обеспечить безопасный выход гражданских с «Азовстали»
- AP
«Особое внимание уделено гуманитарным аспектам, в том числе осуществлённой во взаимодействии с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста эвакуации с территории завода «Азовсталь» мирных жителей, удерживавшихся боевиками националистических формирований. Российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц. Что же касается остающихся на «Азовстали» боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что стороны обменялись мнениями о ситуации на Украине.
В Минобороны России ранее сообщили, что 5, 6 и 7 мая с 08:00 до 18:00 военные откроют коридор для эвакуации гражданских лиц с территории завода.
Вооружённые силы России и силы ДНР прекратят боевые действия и отойдут на безопасное расстояние, чтобы мирные граждане могли выйти «в любых избранных ими направлениях» — как на территорию России, так и в подконтрольные киевским властям районы.
Боевики на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе предложили обменять мирных жителей на продукты и медикаменты.