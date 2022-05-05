Российский спецназ ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области
- РИА Новости
«В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы выявили вооружённую группу без опознавательных знаков, которая скрытно продвигалась в лесистой местности в сторону позиций российских войск. На предложение сдаться диверсанты не отреагировали и открыли огонь. При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнём диверсионную группу во главе с командиром», — сообщила Росгвардия.
После боя спецназовцы нашли на прилегающей местности тренировочный лагерь территориальной обороны Украины.
Также были обнаружены позиции для пристрелки оружия, места для ночного отдыха, а также несколько комплектов боевой экипировки.
В апреле российский спецназ в 5 км южнее Изюма ликвидировал Тараса Бобанича — одного из одиозных руководителей «Правого сектора»*, сообщило Минобороны России.
Также 25 апреля Росгвардия уничтожила бронегруппу украинских военных, пытавшихся прорваться в населённый пункт в Харьковской области.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).