Российский спецназ ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области

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Спецназ Росгвардии ликвидировал лидера ячейки территориальной обороны Украины в Харьковской области. В лесистой местности вооружённая группа боевиков двигалась в сторону позиций российских войск. Спецназовцы сначала предложили диверсантам сдаться, а когда те стали стрелять, заблокировали их с флангов и уничтожили вместе с командиром.
Российский спецназ ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области
  • РИА Новости

«В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы выявили вооружённую группу без опознавательных знаков, которая скрытно продвигалась в лесистой местности в сторону позиций российских войск. На предложение сдаться диверсанты не отреагировали и открыли огонь. При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнём диверсионную группу во главе с командиром», — сообщила Росгвардия.

После боя спецназовцы нашли на прилегающей местности тренировочный лагерь территориальной обороны Украины.

Также были обнаружены позиции для пристрелки оружия, места для ночного отдыха, а также несколько комплектов боевой экипировки.

В апреле российский спецназ в 5 км южнее Изюма ликвидировал Тараса Бобанича — одного из одиозных руководителей «Правого сектора»*, сообщило Минобороны России.

Также 25 апреля Росгвардия уничтожила бронегруппу украинских военных, пытавшихся прорваться в населённый пункт в Харьковской области.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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