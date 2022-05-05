СК России возбудил дело по факту обстрела украинскими военными района Донецка
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц из командного состава 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещённых средств и методов ведения войны»)», — говорится в заявлении.
По данным следователей, в результате обстрела ВСУ жилого квартала Петровского района Донецка ранение получил несовершеннолетний мирный житель.
Ранее стало известно, что российские следователи установили украинского командира ВСУ, ответственного за прицельный артиллерийский обстрел Донецка, в результате которого один человек погиб и девять получили ранения.