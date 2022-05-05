СК России возбудил дело по факту обстрела украинскими военными района Донецка

Уголовное дело в отношении украинских военных возбуждено по факту обстрела 16 апреля микрорайона Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц из командного состава 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещённых средств и методов ведения войны»)», — говорится в заявлении.

По данным следователей, в результате обстрела ВСУ жилого квартала Петровского района Донецка ранение получил несовершеннолетний мирный житель.

Ранее стало известно, что российские следователи установили украинского командира ВСУ, ответственного за прицельный артиллерийский обстрел Донецка, в результате которого один человек погиб и девять получили ранения.