В Минобороны России заявили об уничтожении за ночь двух пусковых установок «Точка-У» ВСУ
- РИА Новости
«Ракетными войсками в течение ночи поражены... две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У», — заявил он на брифинге.
Конашенков добавил, что уничтожены также два пункта управления ВСУ и артиллерийская батарея на огневой позиции.
Ранее стало известно, что российские ВС ударами высокоточных авиаракет уничтожили авиатехнику Украины на аэродроме под Кировоградом.