В Минобороны России заявили об уничтожении за ночь двух пусковых установок «Точка-У» ВСУ

За ночь российские ракетные войска ликвидировали две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину ракетного комплекса «Точка-У» ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками в течение ночи поражены... две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У», — заявил он на брифинге.

Конашенков добавил, что уничтожены также два пункта управления ВСУ и артиллерийская батарея на огневой позиции.

Ранее стало известно, что российские ВС ударами высокоточных авиаракет уничтожили авиатехнику Украины на аэродроме под Кировоградом.