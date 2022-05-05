Пушилин сообщил о посещении Турчаком и Кириенко освобождённых территорий Донбасса

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посетили освобождённые территории Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

ПВ рамках визита политики посетили завод им. Ильича в Мариуполе, морской порт и центр помощи «Единой России». Кроме того, Турчак и Кириенко приняли участие в открытии памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы в Мариуполе и посетили ветеранов Великой Отечественной войны.

«А ещё Волноваха и посещение химико-металлургического завода в пгт Донское, который запустился первым на освобождённой территории Донбасса. И везде общение с людьми, которые в каждом таком визите, в каждом таком общении хотят видеть подтверждение, что Россия вернулась сюда навсегда», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что Мариуполь находится под контролем российской армии.

ВС России 5, 6 и 7 мая с 08:00 до 18:00 откроют коридор для эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь».