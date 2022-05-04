Глава Минобороны России Шойгу: Мариуполь находится под контролем российской армии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем российской армии.

«На освобождённых от националистов территориях ЛНР и ДНР и Украины налаживается мирная жизнь. В том числе и в Мариуполе — крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии», — сказал он на совещании.

3 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил бойцам Народной милиции ДНР медали «За освобождение Мариуполя».

На церемонии также присутствовал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

26 апреля Пушилин подписал указ об учреждении медали «За освобождение Мариуполя».