Кадыров сообщил об освобождении Светличного в Донбассе

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населённого пункта Светличное силами чеченских бойцов совместно с подразделениями ЛНР и Минобороны России.

«Полностью освобождён населённый пункт Светличное. Благодаря слаженным действиям чеченских бойцов... совместно с Народной милицией ЛНР и сил Минобороны России стало возможным взятие под абсолютный контроль очередной территории, где бесчинствовали бандиты», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Кадырова, к настоящему времени в Светличном завершается зачистка. Кроме того, спецподразделения заняли первые кварталы посёлка Нижнее.

«Следующим этапом на освобождённых территориях будут проведены гуманитарные мероприятия. Мы сделаем всё, чтобы максимально быстро восстановить нормальную жизнь как в Светличном, так и в других районах Донбасса», — добавил он.

30 апреля Народная милиция ЛНР сообщила, что взяла под контроль промзону Рубежного, которая была превращена ВСУ в укрепрайон.

По словам советника главы Чечни Апты Алаудинова, подразделения армии России и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения в городе.