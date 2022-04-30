Силы ЛНР сообщили о взятии под контроль промзоны Рубежного

Народная милиция ЛНР сообщила, что взяла под контроль промзону Рубежного, которая была превращена ВСУ в укрепрайон. С таким заявлением выступил офицер пресс-службы Народной милиции Антон Микужис.

«Наши силы выбили украинских националистов из промышленной зоны города Рубежное, которую они превратили в укрепрайон», — приводит РИА Новости его слова, сказанные журналистам.

Как отметил один из участников штурма, наступление Народной милиции затрудняли подземные коммуникации между цехами, по которым боевики передвигались в полный рост.

«Сопротивление было яростным. Работали пулемёты, работали снайпера. Они находились под какими-то средствами, бояться они ничего не боялись, страх у них отсутствовал», — сказал боец Народной милиции.

Как ранее сообщил советник главы Чечни Апты Алаудинов, подразделения армии России и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения в Рубежном.