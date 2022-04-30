Силы ЛНР сообщили о взятии под контроль промзоны Рубежного
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
«Наши силы выбили украинских националистов из промышленной зоны города Рубежное, которую они превратили в укрепрайон», — приводит РИА Новости его слова, сказанные журналистам.
Как отметил один из участников штурма, наступление Народной милиции затрудняли подземные коммуникации между цехами, по которым боевики передвигались в полный рост.
«Сопротивление было яростным. Работали пулемёты, работали снайпера. Они находились под какими-то средствами, бояться они ничего не боялись, страх у них отсутствовал», — сказал боец Народной милиции.
Как ранее сообщил советник главы Чечни Апты Алаудинов, подразделения армии России и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения в Рубежном.