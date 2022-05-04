РИА Новости: колонну беженцев обстреляли со стороны украинского блокпоста под Харьковом

Колонна беженцев, состоящая из десятков машин, подверглась обстрелу со стороны украинского блокпоста в Харьковской области, сообщил РИА Новости очевидец. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

По словам собеседника агентства, трагедия произошла, когда машины выехали на неподконтрольную России территорию и оказались около посёлка Старый Салтов. В этот момент со стороны украинского блокпоста по ним открыли огонь, пишет агентство.

Как уточняется, колонна беженцев из 34 машин следовала из Волчанска в Харьков.

«Мы выползали ползком под обстрелами, по нам вёлся целенаправленный огонь», — сказал собеседник.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание французского коллеги Эммануэля Макрона на игнорирование странами — членами Европейского союза военных преступлений украинских силовиков.

В российском Национальном центре управления обороной подчеркнули, что Запад, закрывая глаза на преступления Киева, становится пособником террористов.