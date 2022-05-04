РИА Новости: колонну беженцев обстреляли со стороны украинского блокпоста под Харьковом
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По словам собеседника агентства, трагедия произошла, когда машины выехали на неподконтрольную России территорию и оказались около посёлка Старый Салтов. В этот момент со стороны украинского блокпоста по ним открыли огонь, пишет агентство.
Как уточняется, колонна беженцев из 34 машин следовала из Волчанска в Харьков.
«Мы выползали ползком под обстрелами, по нам вёлся целенаправленный огонь», — сказал собеседник.
Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание французского коллеги Эммануэля Макрона на игнорирование странами — членами Европейского союза военных преступлений украинских силовиков.
В российском Национальном центре управления обороной подчеркнули, что Запад, закрывая глаза на преступления Киева, становится пособником террористов.