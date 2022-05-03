Путин заявил Макрону об игнорировании военных преступлений украинских силовиков Евросоюзом

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Президент России Владимир Путин во время переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном обратил его внимание на игнорирование странами — членами Европейского союза военных преступлений украинских силовиков.
Путин заявил Макрону об игнорировании военных преступлений украинских силовиков Евросоюзом
  • globallookpress.com
  • © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обращено внимание на игнорирование странами — членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков, массированных обстрелов городов и населённых пунктов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители. Отмечено, что Запад мог бы способствовать прекращению этих злодеяний», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор Путина и Макрона продлился более двух часов.

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