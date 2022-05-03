Путин заявил Макрону об игнорировании военных преступлений украинских силовиков Евросоюзом
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- © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Обращено внимание на игнорирование странами — членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков, массированных обстрелов городов и населённых пунктов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители. Отмечено, что Запад мог бы способствовать прекращению этих злодеяний», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что телефонный разговор Путина и Макрона продлился более двух часов.