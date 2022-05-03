Le Parisien: разговор Путина и Макрона длился более двух часов

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Телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлился более двух часов, сообщило издание Le Parisien со ссылкой на Елисейский дворец.
Le Parisien: разговор Путина и Макрона длился более двух часов
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Эммануэль Макрон и Владимир Путин только что завершили телефонный разговор, который длился два часа десять минут», — пишет газета.

Ранее в Кремле подтвердили планы Путина провести разговор с Макроном.

В апреле французский лидер отметил, что в последние дни диалог с Путиным стал менее интенсивным из-за предвыборной кампании. Макрон также заявил, что политика поддержания контактов с Путиным является правильной.

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